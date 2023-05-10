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（中央社記者張璦台北10日電）國科會端出科研創業計畫，助攻學界走向產業，其中，開發太陽光電板零污染回收技術的鴻躉，即將落地加州；同時，國科會主委吳政忠指出，目前已有169件個案成功創業，希望學界趁台灣處於國際能見度高點時，讓研發更上層樓。

國科會推動科研成果創業計畫，今、明2天舉辦商業開發培訓營，協助學研新創團隊商業發展規劃，並邀請科創計畫校友團隊分享學界走向產業的創業歷程與甘苦。

吳政忠致詞時表示，科研成果創業計畫的目標，是協助學界具潛力的技術，進行商業化，截至目前為止，已有169件個案成功創業、值得肯定。

吳政忠指出，台灣產業過去從OEM（原廠委託製造）、ODM（原廠委託設計代工）到能自主創新，走了10年；展望未來，期許學研團隊能挑戰更高的目標。

吳政忠說，目前台灣處在全世界能見度的高點，要把握這個機會讓台灣的研發創新躍升國際，同時加強商業模式的發展，從B2B跨入B2C目標，創造更高的價值，並整合半導體IC設計發展食衣住行育樂各領域優勢技術，建立台灣國際品牌。

同時，今天現場邀請2組新創團隊，分別為台灣大學教授周錫增團隊所成立的歐姆佳科技，以「毫米波行動通訊用的陣列天線快速校正」技術產品為創業題目；以及台南大學教授傅耀賢所成立的鴻躉公司，以物理化技術實現廢舊太陽光電板零污染與完全回收。

太陽能為重要綠能來源，但據國際再生能源總署推估，2050年全球的廢棄太陽能板將達到9.1億噸，未來衍生潛在污染問題，可能成為各國推動太陽能綠電政策的極大障礙。

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鴻躉團隊才剛結束「選擇美國」（Select USA）行程，傅耀賢受訪指出，傳統上，太陽能板廢棄後會被粉碎、裂解、燃燒、掩埋，沒有任何剩餘價值，但鴻躉設計的回收設備，可運用雲端資料庫辨識1700至2萬多種光電板結構，提供多元處理參數，進而分層拆解，回收出有價值的玻璃、銀、EVA等。

傅耀賢表示，此回收設備可讓光電板回收成本從每公斤約13元，降到2.6元，下個月，產線將進駐一間台灣的廢棄物處理廠，後續也將前進美國加州落地。（編輯：潘羿菁）1120510