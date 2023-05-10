第一銀行《一銀陪你聊「新」事》上線，打造公股銀行第一個ESG Podcast節目。 （第一銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕全球氣候變遷、資源枯竭、環境汙染等議題日益受到關注，為響應「二○五○淨零排放」目標，積極落實ESG（環境、社會、公司治理）的第一銀行，首度以Podcast聲音型態的傳播方式，推出《一銀陪你聊「新」事》節目，成為首家開創ESG Podcast的公股銀行，以有趣、深入淺出的方式向大眾傳達永續議題的新知。

《一銀陪你聊「新」事》首季規劃八集節目，探討各種與永續發展相關的主題，包括聯合國SDGs（永續發展目標）中所提到的氣候行動、健康與福祉、優質教育及性別平權等。節目不僅由知名主持人阿KEN主持，更邀請雙金演員陳竹昇及職場插畫家「我是馬克」等重量級來賓，藉由對談及生活化的分享，傳達永續發展的重要性，讓大家一同參與，形塑理想中的未來。

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與民眾攜手建構永續生態圈

全球正加速邁向「二○五○淨零排放」，台灣也急起直追，第一銀行除積極以永續金融為經營策略之外，也期許成為淨零排放推手，採取具體減碳行動，透過與投融資對象議和，發揮金融業永續影響力；《一銀陪你聊「新」事》不僅是一個傳播的平台，也是促進社會參與和意識提升的重要工具，提高民眾對永續發展議題的關注和理解。

展望未來，第一銀行將持續關注國內外永續治理發展趨勢，貫徹「永續金融，第一品牌」目標。透過這個節目，第一銀行希望能夠為大眾提供更多的永續知識，並呼籲社會大眾一起關注永續發展，攜手建構永續生態圈。

五月九日起，《一銀陪你聊「新」事》節目於每雙週二在各大Podcast收聽平台上架，邀請民眾更加關注並了解自己所居住的土地，也讓永續未來不再只是想像。更多節目詳情可參考：https://webar.firstbank.com.tw/c000004044。

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