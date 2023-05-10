《一銀陪你聊「新」事》首播第一集，主持人阿KEN（右）及職場圖文作家「我是馬克」（左）暢談ESG永續發展議題。（第一銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕公股銀行首家開創ESG Podcast頻道《一銀陪你聊「新」事》首播第一集，邀請第一銀行的老朋友—職場圖文作家「我是馬克」前來分享，將原本生硬、嚴肅的ESG（環境、社會、公司治理）永續發展議題，以輕鬆有趣又發人深省的角度傳遞給民眾；對於不論是綠建築，還是落實兩性平權，「我是馬克」表示，第一銀行都是玩真的。

「我是馬克」指出，在和第一銀行的合作過程中，發現總行大樓為國內改造舊建築符合新建建物標準，並取得綠建築標章首例；而在獎勵生育補助方面，給予第一胎十萬元、第二胎起每胎十五萬元的津貼，且相關福利也都把男性行員一併考量進去，這就是真正落實兩性平權，更代表第一銀行在永續發展方面是玩真的，「永續金融，第一品牌」不只是承諾，更付諸實際行動。

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第一銀行積極打造幸福企業，除了生育補助，也提供產假五十八日（含假日）、產檢假八日、陪產檢及陪產假八日，並加碼孕期交通津貼一萬元，降低通勤風險；此外，自今年起，對於進行人工生育療程之女性同仁給予每年二日全薪的「人工好孕假」，落實員工照護及企業社會責任不遺餘力。

「我是馬克」長期以詼諧圖文的方式，描寫職場生態和基層上班族的心聲，位於第一銀行總行一、二樓的「第一藝術空間」曾於二○二二年邀請「我是馬克」以環境保護為主題，展出「照顧環境 呵護心境」系列作品，透過詼諧幽默的圖文啟發大眾的環保意識，目前也收藏於「第一銀行綠色金融教育館」，該館不但作為客戶及同仁的參訪、休憩場域，還提供行員、周邊學校、鄰里社區孩童、政府機關及大學院校環境教育學習，更是金融業唯一獲得行政院環保署認證的「環境教育設施場域」。

永續發展已經成為全球主要議題之一，各產業的數位轉型發展持續加速，更逐步從倡議轉為政府政策，進入落實執行的階段；第一銀行推動由上而下的綠生活行動，且目前全行共計三十四棟綠建築，其中二十八棟鑽石級為國內企業之冠，海外倫敦分行大樓還是台灣海外金融機構大樓首例綠建築，落實ESG腳步不落人後。

第一銀行表示，歡迎大家鎖定各大Podcast平台收聽《一銀陪你聊「新」事》，每雙週二更新節目，關注永續發展相關活動，一起為地球做出貢獻！更多節目詳情可參考：https://webar.firstbank.com.tw/c000004044。

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