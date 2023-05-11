國民黨立委王鴻薇質疑「公股金控董總巧立名目領百萬鉅款津貼」，財政部對此說明，財政部自 2022 年 3 月 23 日函示修正的薪資標準規範，已刪除非固定收入例示中「房屋津貼」文字，但董總的薪酬上限仍維持 2010 年水準，並未巧立名目多領津貼。

王鴻薇指出，立法院去 (2022) 年根據立法院決議，取消公股已民營化事業董總房屋津貼，但包括合庫等 5 家公股民營金控及銀行卻改領經營津貼，質疑公股董總有巧立名目請領津貼嫌疑。

財政部指出，根據立法院決議取消房屋津貼，公股董總的薪酬上限仍維持 2010 年所訂標準，而自 2015 年度起，各財團法人不得再發放高層主管之房屋津貼，要求財政部應修正薪資標準規範並取消房屋津貼，因此財政部自去年 3 月 23 日就函示修正薪資標準規範，刪除非固定收入例示中房屋津貼文字，但董總月支薪酬上限仍維持 2010 年所訂標準。

財政部表示，公股董總薪資報酬依公司治理訂定，各事業依規辦理，強調各公股民營金融事業董總薪資報酬，是衡酌經營規模、業務複雜、獲利績效等因素，由各事業依公司治理原則，按公司內部規定及相關作業程序，提經各事業薪酬委員會及董事會通過。

財政部指出，財政部所定，公股民營事業董事長、總經理薪資標準規範是 2010 年以來已實施逾 13 年，期間歷經三次軍公教調薪，按行政院主計總處消費者物價指數統計推算，從 2010 年 12 月 (90.26%) 到 2023 年 4 月 (105.11%)，漲幅 16.45%，但財政部規範所定董總薪酬上限仍維持 2010 年標準並未調整。

財政部說，考量近年金融情勢變化複雜，董總所承擔職責日益增加，其經營責任與報酬間須適度連結，財政部就各事業董總於符合薪資標準規範支領薪資報酬，予以尊重，財政部按年查調各事業董總薪資支領情形均符合規範。