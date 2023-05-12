拜登政府星期四（5月11日）建议限制煤炭和天然气发电厂的温室气体排放，这是政府迄今控制污染造成气候变化的最宏伟的努力。

美国国家环境保护局公布的规定可能会迫使电厂使用一种被长期许诺，但在美国没有普遍使用的科技来捕获烟囱排放。

美国环保局局长迈克尔·里根（Michael Regan）在星期四的宣布中说，“本届政府致力于应对气候危机的紧迫性，并采取必要的行动。”

里根在马里兰大学讲话时说，新规定将“极大减少化石燃料火力发电厂的温室气体排放，保护健康，保护我们的星球。”这项计划不仅会“改善全国的空气质量，还会让全国的社区获得实际的健康好处，尤其是我们几十年来不公正承担污染负担的前线社区。”

这项建议如果最终敲定，将是联邦政府首次限制现有电厂的二氧化碳排放，二氧化碳排放占美国温室气体污染大约25%。环保局说，规定还适用于未来电厂，在2042年前避免最多6亿1700万吨的二氧化碳，相当于1亿3700万辆汽车一年的排放量。

环保局说，几乎所有火力发电厂以及大型经常使用的天然气发电厂，都必须在2038年前切断或捕获将近全部的二氧化碳排放。无法满足新标准的电厂将被迫退役。

计划可能遭到工业组织和倾向共和党的州的挑战，这些州指控民主党政府在环境规定上越界，并警告可能对电网造成可靠性的危机。这项规定是环保局限制电厂排放和废水处理的至少6个规定中的一个。

全国矿业协会（National Mining Association）总裁兼首席执行官诺兰（Rich Nolan）在接受采访时说，这是政府攻击性的规定，“目的是过早地关闭煤炭产业。”

里根星期三对记者否认这项或者任何其它规定是为了关闭煤炭产业，但他承认说，“我们会看到一些煤炭企业退役。”

他说，建议“依赖未经证明的现有科技来限制碳污染，”并且建立在已经迈向清洁能源的产业行为之上。

煤炭提供了美国大约20%的电力，已经从2010年的45%下降了下来。其余依靠核能以及风力、太阳能和水力等可再生能源。

环保局的规定不会命令使用设备来捕获并存储碳排放，这项科技非常昂贵而且还在开发中，但会为电厂设置必须满足的二氧化碳污染的上限。一些天然气电厂可能开始将氢气与天然气混合，但需要产业采取具体的行动。

但规定预计会导致更多使用碳捕捉设备，环保局说这项科技已经“充分展示”可以控制污染的能力。

美国发电产业最近超过了奥巴马政府清洁电力计划制定的排放目标，但这个计划被法庭封锁，从未执行过。

但这个电厂规定的范围是巨大的。美国能源信息署说，美国3400个煤炭和天然气发电厂去年的发电大约60%是靠化石燃料。

拜登政府几星期前宣布严格限制排气管污染的新规定，要求在2032年前在美国销售的新车有三分之二是电动车。拜登几个月前宣布规定，限制石油和天然气矿井的甲烷泄露。

拜登虽然将治理全球暖化列为一个优先要务，但环境人士，尤其是年轻的气候活动人士，激烈批评拜登最近决定批准有争议的阿拉斯加的Willow石油项目。

国家环保局14年前宣布二氧化碳和其它温室气体危害公共健康。奥巴马总统试图对美国电厂的碳排放设限，但遭到最高法院的封杀，随后被特朗普总统撤销。

最高法院去年对《清洁空气法案（ Clean Air Act）如何用来减少电厂的气候改变的排放进行了限制。6比3的裁决证实环保局有权管理电厂的碳排放，但表示不会强迫全国摆脱使用煤炭发电的转型。

美国环保局说，新规定会让发电公司可以用他们自己选择的方法满足新标准。环保局没有去创立一个所有电厂都必须满足的限制，而是会根据电厂的规模、使用的频繁度以及是否已经计划退役来设置一个目标范围。

（本文依据了美联社的报道。）