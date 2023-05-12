4月份中国银行的新增贷款大幅下降程度远超预期，加剧了人们对疫情后经济复苏失去动力的担忧，并给央行放松政策带来了压力。

虽然在创纪录的第一季度之后，预计贷款将有所放缓，但在数据显示中国通缩压力正在加深数小时后，以及进口大幅萎缩的消息传出数天后，贷款疲软的数据才出现的。这表明国内需求仍然脆弱，可能需要更多刺激措施。

中国央行--中国人民银行（PBOC）周四（5月11日）公布的数据显示，中国各银行4月份新增人民币贷款7188亿元（1039.9亿美元），还不到3月份的五分之一，略高于分析师预期的一半。

路透社（Reuters）调查的分析师曾预测，4月份新增人民币贷款将降至1.4万亿元人民币，而3月份的数字为3.89万亿元人民币；不过，这一总额仍高于去年同期因新冠疫情封锁而冲击经济时的6454亿元人民币。

“中国的信用数据远低于预期，加剧了对后疫情复苏可持续性的担忧，”国泰君安国际（Guotai Junan International）经济学家周浩表示。

“融资总额和新增贷款都只有市场预期的一半，这表明疫情后的第一波复苏或多或少已经消退。”

尽管投资者对强劲和持续反弹的希望破灭了，但中国这个世界第二大经济体从三年的疫情封锁中复苏的步伐是渐进的和不平衡的；消费，尤其是服务支出，表现明显好于工厂、房地产和出口导向型的行业。

周四的另一份数据显示，中国4月份消费者价格以两年多来最慢的速度上涨，而工厂大门通货紧缩则加深，突显了整体经济难以加速的情况。

为了刺激信贷增长，中国央行今年3月首次下调银行存款准备金率（RRR）。

分析师们表示，中国人民银行最近几周也一直在引导银行存款利率下调，此举可能会减轻银行因储蓄过剩的负担，并为央行降低贷款利率以刺激经济增长创造一些空间。

中国人民银行目前被夹在“非典型通货紧缩”周期和强劲的信贷增长之间，因此放松政策的空间有限，尽管对美联储结束加息的预期缓解了对资本外流的担忧。

可能会适度放松政策

中国政府已经告诉各银行降低对某些类型存款支付的利率上限。

“现在的低通胀和稍后的美联储转向正在为进一步宽松打开空间。降息也变得更加必要，以支持复苏的薄弱环节并打破‘信心陷阱’”，花旗集团（Citi）的分析师在一份报告中表示。

“随着中国人民银行的支持力度加大，我们现在预计今年剩余时间里中期借贷便利（MLF）利率将下调20个基点（basis points），这是我们的代表性政策利率，”该报告表示。

“中期借贷便利”利率是中国基准贷款利率或贷款最优惠利率（LPR）的指南，这将在下周一确定。

由于市场对政策宽松的押注日益增加，基准10年期政府债券的收益率，周四早些时候跌破了重要的2.7%的心理水平。

但荷兰国际集团（ING）的分析师预计不会降息，称“市场会认为经济没有走上复苏之路”，这对恢复萎靡不振的出口需求毫无帮助。

自9月份以来，中国人民银行一直保持最优惠利率的稳定。

家庭需求疲软

4月份家庭贷款（主要是抵押贷款）收缩了2411亿元，3月份的数字为1.24万亿元，而企业贷款从3月份的2.7万亿元下滑至上个月的6839亿元。

“家庭贷款的疲软--主要是房屋抵押贷款--与每日数据相符，表明房地产销售的复苏至少发生了部分逆转，”凯投宏观（Capital Economics）在给客户的一份报告中表示。

报告说，“这意味着信贷需求步履蹒跚，这表明我们不应该对今年晚些时候的国内需求抱有很高的希望。”

央行数据显示，4月份广义货币（M2）供应量同比增长12.4%，低于路透调查估计的12.5%。广义货币在3月份时曾上涨了12.7%。

4月份未偿还人民币贷款同比增长11.8%，而上个月增长了11.8%。分析师们曾预测增长12%。

4月份未偿社会融资总额（TSF）是衡量经济中信贷和流动性的广义指标，其增长率为10%，与3月份持平。社会融资总额包括存在于传统银行贷款系统之外的资产负债表的外融资形式，例如首次公开募股，信托公司贷款和债券销售等。

4月份，社会融资总额从3月份的5.38万亿元降至1.22万亿元。路透社调查的分析师们此前预计3月的社会融资总额为2万亿元人民币。

(本文依据了路透社的报道。)