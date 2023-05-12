慶祝世界法輪大法日 紐約法輪功學員橫跨曼哈頓大遊行

【新唐人北京時間2023年05月13日訊】今年的5月13日，是第24屆世界法輪大法日，也是法輪功創始人李洪志大師的華誕。週五，大紐約地區的部分法輪功學員，約五千人，在曼哈頓最繁華的市中心，舉行了盛大遊行，傳遞法輪大法的美好。

記者：「週五天清氣朗，法輪功學員精神飽滿，進行橫跨曼哈頓的大遊行，現在看到的是第一方陣—法輪大法好，打頭陣的法輪大法天國樂團。」

整齊劃一的隊形、浩浩蕩蕩的陣勢，法輪大法天國樂團帶來了「法輪大法好」、「送寶」、「神聖的歌」等曲目，嘹亮的樂音迴盪在曼哈頓上空。

街道兩旁的民眾紛紛表示，感受到音樂傳遞出的震撼能量。

遊行觀眾：「感受到正向的能量，就像夏天要到了，讓整座城市充滿了好的力量。」

遊行觀眾Angela：「我無法解釋，但是我能感覺到，我知道這三個字意味著什麼。」

記者：「您是指？」

遊行觀眾Angela：「真、善、忍」

一條條色彩亮麗的「法輪大法洪傳世界」橫幅，法輪功著作《轉法輪》的中英文書模、由西方學員組成的舞龍隊、還有「天宮仙境」主題的花船，彩旗隊、蓮花隊等亮麗登場，讓觀眾讚歎不已。

紐約法輪大法學會負責人易蓉：「（遊行）非常有意義，我們穿過了曼哈頓最繁華的街道，讓更多的紐約人，曼哈頓的人們看到法輪大法的美好。」

遊行觀眾：「他們真漂亮！」

遊行觀眾：「我喜歡體驗不同的文化，很高興能看到這個遊行。」

遊行觀眾：「我以前見過法輪功學員煉功，我很喜歡！」

在遊行隊伍中，有來自各個族裔、老中青年齡層的法輪功學員，還有一家四代同堂修煉，他們分享了 法輪大法的美好。

紐約法輪功學員Vivian Sun：「我的姥姥，像我媽媽他們，還有我們這代，現在我們又生了寶寶。所以我們是四代同堂都在修煉，感覺法輪大法給我們帶來就是家庭的和睦、身體健康。」

紐約法輪功學員Nancy McDonnell：「我在看了書（轉法輪）以後，就知道這是我所尋求的，她解答了我所有關於人生的問題，人為何到這兒來？我們要做什麼？」

第二方陣的主題是停止迫害法輪功，一條條橫幅揭露中共自1999年7月20日至今，對法輪功學員長達24年的殘酷迫害。

紐約新移民宋顏傑：「（法輪功遭迫害）我的心很痛，現在想起來真的是痛心疾首，因為都是我們的國民，都是炎黃子孫，都是鮮活的生命。」

遊行觀眾、保加利亞移民Olinyk：「我來自共產主義國家，所以我知道他們遭受的打壓。我很高興他們在美國能自由表達任何東西。」

全球退黨服務中心帶來的第三方陣，是聲援四億一千萬勇士退出中共黨、團、隊組織；打倒中共惡魔聯署簽名衝破340萬。

還有華人新移民特別到場，向李洪志大師表達祝福，並讚賞法輪大法給全社會帶來的福祉。

紐約新移民翟德雲：「在這裡我作為一個現在還不是法輪功學員來說，同樣的，我祝福李洪志大師生日快樂！很感謝他讓我們這個世界有了一個新的空氣，讓中國人在世界上有了新的形象，讓土共的黨文化污染下的中國人的形象，從新得到一個更新。我感謝他！讓我也很驕傲，有這麼一個新的，我們叫新中國的華人世界，這麼乾淨的世界，謝謝他！」

法輪功學員家屬鄧先生：「我覺得信仰這三個字（真善忍）就肯定不會是一個壞人，就這麼簡單。我們從加州來的嘛，加州現在教育太墮落了，教孩子一些亂七八糟的東西，至少一些傳統的東西，不會讓他們作惡。有信仰就去堅持吧！」

新唐人電視台記者柯婷婷、尚敬紐約採訪報導

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