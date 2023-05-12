中共喊了20多年的“退耕还林”政策近期出现大逆转。河南和四川省等基层政府传出大推“退林还耕”运动，不仅铲平树林果园改种粮食，还把水稻种到山坡旱地上，以尽量多种，确保粮食安全。但观察人士说，此一政策违反农业科学，而且施行以来、乱象丛生，各级官员用政治力强迫复耕，失败告终的概率很高。

中共政策“大逆转”再添一桩，推行多年的“退耕还林”政策疑似退场，取而代之的是“退林还耕”运动。

自4月中旬以来，中国网民透过微博和推特纷传各地林地被改为耕地的照片，其中包括，河南省近200名地方公务员竟带头将整片树林连根拔起，并填平周边水塘湿地，以便重新整地，改种粮食。

成都“环城生态区绿道”突改耕地

四川成都的作法最为极端，当地政府于2017年斥资341亿元人民币修建上百公里长的“环城生态区绿道”，原定今年底完工，但4月底许多当地民众发现，刚植栽好的绿化植物已被铲除，说是要复垦复耕。网络流传的照片显示，几近完工的生态园、荷塘等设施，竟又成一片荒地，总面积高达10.1万亩，引發網民“浪费公帑”的批评声浪。

一片争议声中，国新办旗下的新闻网站《中国网》5月6日证实“拆绿还耕”现象确实存在，但该报道澄清，成都市政府是依照当局的政策要求，启动复耕，不存在违规，且该绿道工程的金额也不如外传得那么高。

但许多中国网民不买这笔帐。根据他们的计算，改种水稻的利润每年每亩不过770元人民币，10万亩地一年仅获利7,700万元人民币，用这样的利润来弥补拆掉成都生态绿道的损失至少得花上440年。

网名“查言观瑟”的博主5月9日在百度发文质疑说，既然缺粮，为何不把全中国各地大量的高尔夫球场拆掉，复原为耕地?此举不仅可永续发展，还能减少为维护球场所浪费的大量化肥及水资源，获得不少支持，但有人留言揶揄称:“那是贵族休闲玩乐的地方，谁敢动?”

学者:退林还耕违反农业常识

位于德国的水利工程专家王维洛在接受美国之音访问时表示，从近期中国网络流传的大量视频来观察，中国各地这一轮“退林还耕”的运动，不仅手段粗糙，且违背了耕种前、应涵养地力的农业常识。

例如，有一段影片中，农民在插秧前拚命往土地上撒石灰，让许多网民看得一头雾水，王维洛说，这就是一种投机的耕种方式。

王维洛说: “耕地上撒石灰，这是什么行为？就是说，我治理不了土壤里的镉污染，但是我(靠撒石灰)可以减缓土壤中的镉的释放、减轻上面种的庄稼的镉含量，他是把这个问题往后推，他不是治理土壤的污染问题 。”

中国政府的“退耕还林”政策始于1999年，当时是为了解决盲目毁林开垦的乱象以及陡坡、沙地耕种所造成的水土流失、洪涝、干旱及沙尘暴等问题，而将种植效率较低的土地陆续停耕，恢复植被。

不过，这项政策在中国国家主席习近平一再喊出“中国人的饭碗要牢牢端在自己手上”的号令下，已明显出现转向，还引来许多专家表忠献策。

朱有勇的“水稻上山”频遭大雨冲毁

例如，中国科学院士院朱有勇去年10月以党代表身分出席中共20大时，就宣传他所研发的“水稻上山”耕作模式。他表示，他已依照此耕作模式在云南山区推广50万亩，最高每亩每年产出788公斤稻米，就算“旱地种稻”也可做到。

所谓的“水稻上山”耕作法，就是将陡峭山坡上的草木一一铲去，让失去植被的山体变成一片光秃的黄土梯田，或是直接在山坡上硬挖出田埂，以种植水稻。

对此耕作奇招的成效，王维洛说，官方宣传的成功案例面积很小，而且是不惜投入人力、物力养护下的实验田，若加计真实成本，根本效率低且无法全面推广。尤其讽刺的是，当各地于四、五月份进入雨季后，旱稻种在毫无水土保持的山坡地上，动辄遭豪雨冲刷殆尽，让农民苦不堪言，而这样的灾情视频，网络上也多所流传。

早自今年初，各级地方政府还传出先后组织“农业综合行政执法”队伍，也就是俗称的“农管”，他们拥有自己的制服、车辆与执法装备，依据官方说法，这是整合了过去种子、农药饲料、农机等领域由多个部门分散管理的新行政法职责。

这群农管近日密集下乡，不仅大查农民所谓违规的机具和所需的驾驶证，还扣押农户的猪只，更要求农村开始缴纳“物业费”，被村民形容为“村霸”，引发民情愤怒。

8.2万“农管队”逆势成军

根据网络曝光的大量视频，这些农管以执法为名，暴力强拆农民的蔬菜大棚，甚至有抢夺鸡鸭的脱序行为。中国网民称这群人为“农管队”，因为他们的恶形恶状和城市执法队伍的“城管队”不相上下，甚至有农民形容农管比当年“日本鬼子进村”更可怕。

对此，位于台北的政治大学国际关系研究中心副主任王信贤指出，中共“农管队”的雏型早在2018年就已出现。根据中国农业农村部去年底的统计，全中国目前总计有8.2万名在编在岗的农业执法人员，他们分散在约2500个相关机构中执勤。

王信贤说，在中国经济放缓，政府裁员额度达5%的大环境下，农管执法队伍却逆势崛起，代表中共打算加强农村的维稳。至于“退林还耕”运动则凸显中国政府对国际局势与粮食安全的焦虑感，这从今年3月，前任总理李克强于全国两会发表政府工作报告时，他提出“针对全球通胀高企带来的影响，以粮食和能源为重点做好保供稳价”的说法，可以看出端倪。

王信贤告诉美国之音:“今年的预算里头代表安全的预算也增加很多，粮油物资储备支出增幅是最多的13.6%，按照中共自己的定性，就是说，一旦(发生冲突)被封锁的时候，它(中国必须)自己自给自足，我觉得，这是习(近平)非常重视的一件事情。”

官方坦言：“粮食应急” 量仅有2天

但中国真的存在粮食危机吗?

中国国务院新闻办5月11日召开名为“保障粮食安全，端牢中国饭碗”的发布会，国家粮食和物资储备局长丛亮在会上宣称，中国粮食生产实现“十九连丰”，总产量连续8年保持在1.3万亿斤以上，口粮自主率逾100%，人均粮食占有量480公斤，也高于国际公认的400公斤安全线。

但他也坦言，中国粮食应急保障体系仍存在薄弱环节，到2022年底全国应急加工能力每天可达164万吨，只能满足全中国人民2天的需要，可见中国粮食危机问题仍不可小觑。

针对退林还耕或农管队等一连串争议，中国官方少有公开说明，因此，引发中国民间众说纷纭的揣测，部分微博网民甚至质疑，退林还耕运动旨在为城镇失业人口建构“蓄水池”，让农民工可以返乡务农，但这是“逆城镇化”的做法。

“退林还耕”违背常识 分析:成效堪虑

无论中共推动“退林还耕”的背后动机为何，多数分析人士都对此一最新政策不表乐观。

湖北学者贺海波5月11日透过上海网媒《观察者网》发表文章称，各地退林还耕是在上演一幕幕“让人颇感魔幻的现实剧。”

他说，根据他实际的田野调查，当局要求农民开垦贫瘠的土地，不仅违背自然常识，还禁止农民种植收益较高的经济作物，反而要赔钱改种粮食，更是违背经济常识。尤其已经习惯城镇生活的年轻农民还要被迫回乡种田，这也违反农民生活常识。

此外，他说，地方政府为了扩大耕地的政治任务，不惜祭出补贴，还号召不懂农业的地方官自己下地干活，反招致群众“作秀”的恶评。

位于香港的时事评论员刘锐绍也认为，退林还耕与中共力推多年的“城镇化”政策相互矛盾，将衍生更多问题，而且得靠补贴来撑。

刘锐绍告诉美国之音:“它(中共)可以用补贴的方法让农民去种粮，中共钱、权都在它手里。而且它没钱，可以用政策去抢(钱)，你看像(阿里巴巴集团创办人)马云、像很多人已经几千亿、几千亿的都吐出来了。”

位于美国波士顿的东北大学财务金融系教授邱万钧则批评，中共的作法是“头痛医头，脚痛医脚”，完全无视“退耕还林”是基于土地贫瘠、种植效率差或污染等因素，如今反用政治力强迫复耕，效果堪虑。

邱万钧告诉美国之音:“一旦这个土地已经不是农业用途的情况下，你要改成农地有一定的困难，到时候能不能真的种植出来品质良好，甚至于说安全的粮食，都是一个很大的疑问。”