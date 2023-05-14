【禁聞】螞蟻金融牌照受阻 專家: 涉權貴家族利益

【新唐人北京時間2023年05月15日訊】螞蟻集團的動向再次受到關注。美國媒體披露，螞蟻集團獲得金融牌照的進程再度受阻，而且還將面臨罰款。

美國《華爾街日報》日前披露，螞蟻集團轉型為金融控股公司的進程受阻，因爲這個轉型計劃需要獲得新組建的中共國家金融監督管理總局的批准，這個過程可能需要耗時幾個月。

螞蟻集團原計劃在香港和上海的大規模IPO交易2020年被中共政府叫停後，該公司對它的商業模式和公司治理進行了整改，並採取了一系列措施來全面遵守中共的金融法規，馬雲也放棄了對公司的控股權。正是馬雲批評中共金融監管的言論，引發了中共對螞蟻集團的監管風暴。

一年多來，螞蟻集團一直在等待中共政府對該公司的整改批准。

知情人士透露，在過去一年中，螞蟻集團的高管們一直在與中共銀行和銀行保監會的官員就螞蟻集團設立金融控股公司的申請進行磋商。但上述牌照轉由新設立的金融監管機構管轄，而該機構人員的配備可能就需要幾個月時間。

知情人還稱，螞蟻集團在獲得金融牌照之前還可能被罰款，罰款的數額和依據都還在討論中。

螞蟻集團是一家移動支付供應商，曾經是全球最有價值的非上市公司之一。

悉尼科技大學政治學教授馮崇義表示，螞蟻集團背後有很多家族的利益，特別是江澤民為首的家族。不准螞蟻在紐約和香港上海上市，這涉及到派系之爭。

悉尼科技大學政治學教授馮崇義：「現在涉及另外一個層面的問題，就是原來他不給它上市了，據說是習近平親自拍板的。那麼這個事也就定案了，沒有人敢翻這個案，就是作為派系鬥爭這麼個元素。」

馮崇義認為，習近平一直想讓他的黨國和派系把所有的企業，包括私企都徹底的控制在自己手上。他還一直想做大做強國企，消弱私企，所以他滅掉了教培等一些行業，因為他是一個搞政治掛帥不算經濟賬的人。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田則表示，習近平家族可能沒有真正能染指螞蟻、阿里巴巴，這就註定了馬雲的命運。

美國南卡大學艾肯商學院教授謝田：「現在這個新主上位的話，註定的它是一定要把它給狠狠的挖它一筆，狠狠的坑它一筆。所以下面那些什麼罰款多少，怎麼拆分，怎麼擁有股權，怎麼把它給權益剝奪，這個就是一個中共內部分贓的問題。反正分贓的結果最後就是它一定會給馬雲留一點。」

馬雲命運的改變，是在2020年10月的一場金融峰會上他批評了中共金融體系後開始的。

不僅馬雲被約談，螞蟻集團IPO也被迫暫緩，阿里巴巴受罰182億人民幣。

而他創辦的湖畔大學當年停止招生，雲南分校的設立也被叫停。此後馬雲也消失在公眾眼前。

多家報導透露，中共新總理李強從去年起就不斷要求馬雲返回中國，他直到3月底才在中國露面。就在馬雲回國後隔天，阿里巴巴集團宣佈分拆為6大子公司。

謝田：「中共實際上一直想對他下手，但是一直有一點忌憚：因為馬雲畢竟是中國私營企業的一個標杆性的人物，並且也是金融網、互聯網金融的標杆人物，還是國際上非常有名的一個商人。」

謝田認為，馬雲瞭解中共制度的缺陷，他多次在不同場合說出冒犯中共的話，結果是現在不得不淡出。

馮崇義：「二十大權力塵埃落定，所有的這些權力，全部抓到習家軍的手上，所有派系都排除了。他有兩套人馬、兩個系統，一個是書記處的蔡奇領班的這些馬仔，一個是國務院的李強，馬仔都是他的手下。」

馮崇義指出，習近平就是帶領這兩批人掌管天下。但現在的問題是經濟非常糟糕，整個私企根本沒有安全感和信心，所以馬雲和其他私企都不敢加大投資，哪怕當局搖橄欖枝，出臺一些新的政策。他們都在找機會潤出中國。

馮崇義表示，現在整個中國財政危機嚴重，中央政府和地方政府都在想法搶錢，能搶什麼都在搶，包括派農管人員下鄉等。

謝田也指出，美國和西方正在與中共加速脫鉤，不能潤的私企噤若寒蟬。中共除了把地攤經濟拿出來刺激一下，實在找不到什麼辦法了。

編輯/宋風 採訪/駱亞 後製/王明宇

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