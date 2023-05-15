【未解之謎】離人間仙境一步之遙 他為何放棄了？

中國境內的神秘國度，用高科技隱藏文明；使用用UFO監控人類？！眾人苦尋卻求而不得，而有一個人卻放棄進入人間天堂。（《未解之謎》提供）

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神秘的香巴拉王國（Shambhala）是世人難以觸及的禁忌，相傳香巴拉被結界保護著，是神仙居住的地方，整個國度都隱藏於凡塵之外。那裏四季常青，鳥語花香；那裏沒有痛苦，沒有憂傷……是一個真正的理想天國。當人們以為這只是藏徒們的理想世界時，在世代相傳的藏傳佛教中卻又多次被提及。

近代藏傳佛教上師祈竹仁波切（Khejok Rinpoche）在他的書《生死自在》中如此寫道：

「與銅色山一樣，香巴拉國（藏文Shambala）也是位於凡俗地球上而卻是淨土的一個奇妙地方。香巴拉實際上是一個有君主、有臣民的國土，而且它擁有極為先進的科技。居住於其中的居民乃至畜牲，其實都是有緣往生的修行者。香巴拉雖然是與我們同時處於同一地球上的一個實實在在的地方，但由於它擁有比我們更先進得多的科技，它的國民有辦法用科技隱藏整個國度，令我們去不到、見不到和不知其存在」。

而香巴拉王國早在12世紀就確確實實有史書記載，1775年六世班禪大師羅桑華丹益希（Blo-bzang Dpal-ldan Ye-shes）根據《大藏經》中的經典，還寫了一部通俗的《香巴拉王國指南》，這部書也被藏族學者譽為神書。

根據「指南」，要想入境香巴拉，要經過許多高山和沙漠，克服無數的雪山險峰和江河湖泊，除此之外，還必須得到香巴拉的保護神的青睞和幫助，才能最終順利到達。

從11世紀起的幾百年間，包括藏族高僧在內的香巴拉愛好者們，一直致力於尋找著並嘗試打開香巴拉之門。這到底是怎麼回事呢？難道說香巴拉真的是存在於人間的天堂嗎？

香巴拉守護使者「夜帝」（Yeti）

1951年，英國登山家希普頓（Eric Earle Shipton）在開闢第二條登上珠穆朗瑪峰的線路時，剛剛登上南坡海拔5800米，就在雪地中意外地發現了一長串腳印，那印子極大，長約36厘米，大拇指尤其巨大。

這個類似於人類的腳印令希普頓一下聯想起了雪人，因為在荒無人煙的雪山上，這麼多年來他從未見過類似猩猩這樣的靈長動物，可希普頓追尋了不到一公里，腳印就突然消失不見了，他也只能拍了一組照片作為證據。

希普頓所拍攝到的這個雪人，其實在西藏的傳說中極富盛名，在藏佛教中一直流傳著雪人就是看守香巴拉山神這樣的傳說。藏人們認為，雪人是介於猿人與現代人類之間的神秘物種，它全身布滿了厚重的毛髮，身高至少在2米以上，藏人稱它為「夜帝」（Yeti）。根據傳說，如果有幸看到「夜帝」，你可以偷偷跟在它身後，就可以找到理想天國──香巴拉。

跟「夜帝」近距離接觸過的還有一人，那就是西藏伏藏大師──圖爾舒克。而且，他在1963年時就曾到達過香巴拉，和他的一位弟子一起看見了香巴拉天國的美妙，這又是怎麼回事呢？

圖爾舒克的故事

原來在藏傳佛教中一直流傳著一個習俗，那就是藏傳佛教中的活佛、班禪被認為是神的化身，等高僧在圓寂以後會投胎到下一世，高僧們通過傳統的法師以及諸多神引就能找到新一代的活佛和班禪。而且，藏傳佛教高僧在修為達到一定境界後，冥冥之中會得到神的啟示，從而得到想要的答案。

這種高僧也被稱為伏藏大師，會在特定時段得到某種深層記憶，並擁有深厚的佛學知識。這也為藏傳佛教的傳承起到了相當重要的作用。

圖爾舒克便是一位伏藏大師，他的伏藏記憶使得他打開了通往香巴拉的大門。他曾在一次入定中得到了空行母的啟示，從而畫出了通往香巴拉秘境的地圖。據他說神聖的香巴拉秘境就在世界第三高峰「乾城章嘉峰」的冰川之中。

而這個故事後來也被記錄在一本叫《離天堂一步之遙》的書中，這本書的作者叫托馬斯‧修爾（Thomas K.Shor）。他花了五年多的時間去尋找那次去往香巴拉旅程的倖存者，而書中的資料呢，主要來自圖爾舒克的兒子及隨他登峰的眾多弟子。

書中記載，1962年的秋天，圖爾舒克踏上了香巴拉之旅，他發現隨著時間的推進，入定時所看到的畫面越來越接近現實了，而時間地點也在慢慢地重合。

終於在1963年初春，圖爾舒克來到冰川之下，他帶領著一些弟子，準備登峰，行至半山腰時，他看到一個洞窟，他認為從這個洞窟出發，下一個山坡之上便是傳說中的香巴拉大門，但由於供給不足，他只能讓弟子們在洞窟中休整。

而此刻香巴拉的畫面不斷地在他的腦中浮現，心中的預感也越來越強烈，彷彿有一種無形的力量促使著他繼續向上攀爬。隨後圖爾舒克就帶領了一名弟子前去探路，他們腳踏皚皚白雪，一步步向山峰的高處走去。

正當他們前進之時，突然間，冰川之上出現了另一番景象，與雪白的山峰形成了鮮明的對比，映入眼簾的是四季如春的天府之國。同時還若隱若現地伴隨著令人舒心的音樂，沉迷間對面有著許多高大模糊的身影向他們走來，速度極快，轉瞬間他們的樣貌已經越來越清晰。跟隨他的那個弟子剛想一腳踏進去，可卻被圖爾舒克攔了下來，他認為自己不能拋棄洞穴中的弟子們，於是又折返了回去。

但令人驚異的是正當師徒二人轉身離去之時，原本平靜的雪山突然間崩塌，天空也在一瞬間變得灰濛濛的，圖爾舒克不幸被滾落的積雪淹沒了，當眾弟子將他從積雪中找到之時，他早已沒有了生命的氣息。

其實在圖爾舒克下山接引弟子時，他盤坐在岩石上誦過一次經，當時天空中出現了白色的光柱，直直地籠罩在他的身上，五彩祥雲也出現在天際，還有幾隻白鴿不停地圍繞在他身邊，可後來突然一瞬間，所有的景象都消失了，當時弟子詢問過圖爾舒克這是甚麼徵兆，但他只是面色凝重，卻甚麼也沒有說。

後來，有人猜想可能是圖爾舒克執意要下山接眾弟子，錯過了進入香巴拉的最佳時機，也有人說，是圖爾舒克的弟子們內心不夠純粹，精神修為還未曾達到要求，導致香巴拉的大門關閉了，再也不會開了。

而圖爾舒克和弟子看到的那個高大的身影，很可能就是登山家希普頓看到的腳印的主人，也就是傳說中的高原雪人「夜帝」，是香巴拉的守護者。

香巴拉預言：公元2500年 人類大戰

那麼香巴拉國度為了甚麼而存在呢？傳說在釋迦牟尼佛住世的時代，第一位接受佛陀密法傳承的，就是香巴拉王朝第一世國王。佛陀和蓮花生大士（Guru Padmasambhava）都預言到未來世界：人心貪婪，物慾橫流，佛法會經歷法難災害。為了使佛陀正法永續不斷，所以佛陀將許多重要密法、法藏，都交予香巴拉淨土。因為於未來世，香巴拉王朝將會統治我們這地球而大興佛法。

據藏經記載，香巴拉天國總共有六個王朝，而如今是屬於第一個王朝中的第二十一世國王。當到了第二十五世國王時，也就是公元2500年以後，香巴拉淨土將被人類發現。

佛陀與蓮師都曾預言說，那時的世界會被科技及經濟強權所統治，由於地球上的生命已在「減劫」之中，因此人類的平均壽命，並不因科技的文明而增長，反而逐漸減短。

各種病毒氾濫，大地環境污染，而因人類長期只重視追求物質享受，忽略了積善累德，故因共業之感召，未來將會有數以百千種比愛滋病毒更厲害的病毒擴散全世界。再加上天氣反常、溫室效應及種種刀兵災劫惡業之感召，而使人類的平均壽命越來越短。

但人類還是沉迷於物質科技，每個人雖帶著肉體，但好像沒有靈魂似的，如機械人一般，精神上陷入極大苦痛，且好鬥及侵略之劣根獸性更加深了。

那時人類便以極先進尖端的科技做工具，以那好強掠奪凶殘的原始本性為思想，發動戰爭，用數以萬計、百萬計的軍隊、武器侵略香巴拉王朝。

在第六代班禪大師羅桑華丹益希（Blo-bzang Dpal-ldan Ye-shes）所寫的《香巴拉王國指南》中，有一段對這場戰爭的描述：「百萬雄兵兮彩色繽紛，四十萬大象兮憤怒狂奔，黃金戰車載滿戰士武器，齊赴大戰場兮英勇莫敵。」

所以香巴拉王朝的軍隊（神兵），無時無刻不在監視著人類於地球上的核子試爆、太空科技及生態活動等。每每歐美或蘇俄有新的武飛或試驗時，香巴拉王朝都嚴密監控著。而我們地球上的人類，常誤認為那些神秘的發光體全都是外星人所駕駛的不明飛行物，其實有一部份就是香巴拉王朝的飛行艦。

香巴拉王朝的飛行艦又是甚麼呢？難道真的有人見過嗎？1926年夏天俄國探險家，尼古拉斯‧洛里奇（Nicholas Roerich）和他的兒子就在西藏見過。當地喇嘛告訴他們說，那顆金色球形物體是香巴拉的標誌。

當時，他們正在和幾名蒙古嚮導，在蒙古與西藏之間的宏博德山附近安寨紮營，準備為他們剛搭建好的，一座奉獻給香巴拉的白色寺廟開光。

洛里奇在日記中寫道：「8月，一些著名的喇嘛應邀來到聖地，在一個莊嚴的儀式上為聖地舉行了祝聖儀式，活動結束後，布里亞特的嚮導預測很快就會發生一些吉祥的事情。果然一兩天後，人們觀察到一隻大黑鳥在聚會的上空飛行。除它之外，在萬里無雲的天空中，人們突然看到了一個巨大的、金色的球體，在陽光下旋轉並閃耀著光芒。通過三副雙筒望遠鏡，旅行者們看到它從北方，從阿爾泰方向迅速飛來，然後急劇轉向西南方向，消失在了洪堡山脈後面。」

洛里奇看到「金色UFO」的事在當時的歐洲，也是引起了極大的關注，這被看作是為西方帶來的第一個具體的證據，證明歐亞大陸上可能存在著一些人們難以理解的東西。

讓我們再回到預言。其實佛陀早於住世之時，就已經預言了三千多年後整個世界的這種大共業，所以香巴拉王朝在幾千年前就開始準備，以抵禦外面野蠻民族來侵略搶奪等浩劫。香巴拉子民也早就已經修煉成彩虹之身了，任何物質科技不能傷其毫髮，集體修持了極多降伏物質科技的密法及神咒，準備用來對付外面的世界，並解救人類的心靈及生命，而香巴拉王朝最終將會統治我們這地球，佛法將大興於世。

香巴拉真的存在嗎？

西藏對於這個神秘國度位置的描述有兩種，一是認為它隱藏在雪山之中，另一種是認為它隱藏在地底。雖然各種典籍都明確記載香巴拉是一個超脫於塵世而存在的理想國度，時機未到，很難被物質世界的人類所發現。然而千百年來，人們對於香巴拉的探尋卻從來都沒有停止過。

我們剛剛提到的那個俄國探險家洛里奇，也是尋找香巴拉的資深癡迷者。他的探險故事我們之前在【青藏高原巨大空洞 地下王國找到了？】那一期節目中提到過。而他發現的香巴拉王國卻是一個具有超科技文明的地心世界，並且他進入過香巴拉內部見證了種種不可思議的景象……感興趣的朋友可以去看看。

那香巴拉理想天國是否真的存在呢？西藏的上師們肯定地認為，它存在，的確存在。雖然在藏文典籍中有不少有關前往香巴拉的指南，需要經歷千難萬險，而本人更是必須進行各種精神修煉，唯具有相當的證悟，方能進入香巴拉聖境。

有一個古老的西藏故事是這麼說的，一個年輕人出發去尋找香巴拉，翻過重重山峰，來到一個老隱士的洞窟，隱士問他：「你要穿越這片雪原，往哪裏去？」

「去尋找香巴拉。」青年回答。

「啊，那好，不用遠行。」隱士道，「香巴拉天國在你自己的心中。」

比起尋找香巴拉天國，或許提升我們自己的精神境界才是香巴拉存在的真正意義。未解之謎，我是扶搖，我們下期見！#

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