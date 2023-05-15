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（中央社記者吳家豪台北15日電）電腦品牌廠宏碁4日宣布高層改組，新設總經理職位委由簡慧祥擔任，共同營運長黃資婷申請退休獲准。宏碁集團創辦人施振榮今天表示，這次人事改組由董事長陳俊聖提出及主導，董事們都非常認同、全力支持。

施振榮今天出席余紀忠文教基金會主辦的「AI浪潮衝擊 政策、產業、社會發展」論壇，會後接受媒體採訪，被問及宏碁高層改組議題。

他表示，在董事會聽陳俊聖說明後，董事們都全力支持，至於日後還會不會採取共同營運長制度，就看實際需要，由當時的董事長和執行長來做決定。

施振榮說，陳俊聖當初加入宏碁，就是希望重新擦亮宏碁招牌，成為具有溢價（premium）的品牌，並做出多方面的努力，例如把宏碁品牌融入生活風格（lifestyle）元素。

媒體追問，市場原本預期宏碁設立共同營運長的目的，是從兩人之中培養未來執行長，現在發展似乎與原本預期不同。

施振榮回應，以往宏碁3次再造，外界也有過很多猜測，可是都沒猜對；當年陳俊聖在英特爾升任全球副總裁，原本他的6個主管都成為下屬、向他報告，現在他提出另外找一個人擔任總經理，是一種突破性的想法。

施振榮強調，「Jason（陳俊聖英文名字）有這種經驗，也有這種基因，這樣的建議在董事會大家都非常認同」。

陳俊聖10日出席倚天酷碁上市前業績發表會表示，過去6年自己身兼董事長及總經理，但從公司治理角度，兩個職位還是不同人擔任較好，所以有這人事案安排。

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媒體詢問聊天機器人ChatGPT掀起的人工智慧（AI）技術發展，對宏碁集團有哪些影響。施振榮表示，首先要思考如何借重AI這個工具來創造價值，宏碁是面對市場的公司，不像台灣很多公司是做ODM代工，如果未來市場有新需求，就要想辦法不斷創新公司的核心能力，提出新的價值主張，讓宏碁在國際上的影響力更上一層樓。

他認為，個人電腦（PC）市場已飽和，要創造價值的空間有限，但是有很好的基礎，利用這些能力和資源，能夠面對未來；AI只是在資訊產業的新技術，還有很多其他技術，尤其在應用方面，例如智慧交通、智慧醫療等新領域，應該可以找到創造價值的新空間。（編輯：林興盟）1120515