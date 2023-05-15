特斯拉、SpaceX 和 Twitter 的執行長，也是目前世界第二富有的人馬斯克 (Elon Musk)，還保持一個鮮為人知的紀錄—他是美國最活躍的私人飛機使用者。

馬斯克試圖將私人飛機使用的細節保密，著名的是暫停了大學生 Jack Sweeney 的帳戶，這確定了馬斯克私人飛行的次數—很多。

根據政策研究所（Institute for Policy Studies）和經常督促政府對其加稅的愛國百萬富翁協會（Patriotic Millionaires）的一份新報告顯示，馬斯克在去年平均每兩天就乘坐一次私人飛機，消耗了 837934 升的噴氣燃料，排放了 2112 噸的二氧化碳，是普通美國人的 132 倍。他還不斷擴充自己的收藏品，目前擁有四架私人飛機。

報告還指出，自新冠疫情開始以來，私人飛機的使用量飆升了 20%，由此產生的排放量躍升了 23% 以上。

報告的共同作者 Chuck Collins 指出，馬斯克並非唯一個案，他僅是濫用私人機的其中一個例子。

報告稱，在全球「極富有」的私人飛機所有者中，超過四分之一（26%）的人的財富完全或部分來自繼承。這些財富的繼承者，因為依賴私人飛機，對天空帶來了重大的污染。

不僅僅是飛機，超級富豪們修剪過度的花園和游泳池等設施還會造成水資源危機。

根據樂施會（Oxfam）2022 年的一項研究，最富有的人平均每年排放的二氧化碳是其餘 90% 的人口的 100 多萬倍。樂施會還發現，富人們還傾向於投資於排放量更多的公司。每年，因為億萬富翁投資而產生的碳排量相當於整個法國的碳排量。

針對這一情況，報告主張對所有二手私人飛機徵收 10% 的銷售稅，對新飛機徵收 5% 的稅，這將在 2022 年產生 22 億美元的收入。這份報告還提出其他幾項改革建議，比如對私人飛機燃料徵稅，對「短得離譜的航班」徵稅。

美國千萬富翁、也是愛國百萬富翁協會共同主席 Stephen Prince 表示，他了解這一污染之後，正在出售他的私人飛機。這位禮品卡大亨曾經擁有三架私人飛機。 現在，他正在出售他擁有的最後一架。

迪士尼女繼承人 Abigail Disney 也是愛國百萬富翁協會成員，她表示，她理解一些非常富有的人出於隱私和安全考慮乘坐私人飛機。但她表示，他們也可以乘坐商業航班的商務艙：「我看不出這有什麼難的。」

不過其他富豪短期內不太可能效仿迪士尼的做法。根據政策研究所的報告，私人飛機行業正在打破行業紀錄，自 2000 年以來，全球機隊規模增長了 133%。