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（中央社記者張雄風台北15日電）台東縣反映希望能以焚燒稻草降低病蟲害。環保署今天表示，經洽詢農委會，未燃燒稻草並不會增加病蟲害，盼農民以多元防制方式除蟲為先，私自焚燒稻草最高可罰新台幣10萬元。

媒體報導，台東農民傳統以焚燒稻草為去化模式，同時藉由焚燒降低病蟲害，也增加地力，當地縣議員指禁燒反讓病蟲害加劇。台東環保局允諾向中央反映，研議因地制宜開放燒稻草。

根據資料，台東縣政府去年也曾召開會議專案審核通過，規劃公告自去年6月20日起至30日止，每日上午8時至下午5時，專案准許關山鎮有機水稻田區辦理高溫防治作業（燒稻草），並提醒農戶未經申請且專案核准者，不得擅自焚燒稻草，違者仍將依空污法及消防法查處。

行政院環境保護署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕今天告訴中央社記者，若是為了緊急防止傳染病擴散，經地方農政單位認定有燃燒受感染動植物必要時，可依空氣污染防制法向縣市政府提出專案計畫，經核可後即可免罰。

蔡孟裕強調，這是針對「防止擴散」所做的處置，且農民須經申請核可才能燃燒稻草，未申請、未獲核可者若隨意焚燒，依空污法最高可處10萬元罰鍰。

蔡孟裕指出，經洽行政院農業委員會確認，就算沒有露天燃燒稻草，也未發現病蟲害加劇的情形；農委會也整合病蟲害管理政策，藉由多元防制方法控制有害生物族群，減少化學農藥使用。

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環保署今天發布新聞稿表示，環保署與農委會自107年起已共同推動施用稻草分解菌有機質肥料補助，以加速稻草分解，轉化為養分再循環，不僅改善露天燃燒污染空氣，還可避免水稻生長過程缺氮等作物疾病。

據統計，111年已輔導施用稻草分解菌面積約達1.3萬公頃；另外在111年全國露天燃燒稻草陳情件數約有760多件，處分案計51件，而台東縣並無處分件數。（編輯：張雅淨）1120515