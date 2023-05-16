為了避免個別的獨立董事發生濫權、發生股東會鬧雙胞的情形，立法院財委會明 (17) 日將進行審查有「光洋科條款」之稱的證交法第 14 條之 4、之 5、178 條等修正草案，一旦拍板，個別獨董召集股東會權限將移交審委會採合議制進行。

金管會表示，為期公司落實審計委員會 監督職能，以兼顧股東權益保障及公 司穩定經營，及為避免審計委員會無 法召開時影響公司重大財務業務事項 之運作，因此擬具證券交易法部分條文 修正草案。

之前光洋科股東會鬧雙胞，影響公司正常營運和股東權行使，「證券交易法部分條文修正草案」因此被稱為「光洋科條款」，這次修法主要有兩大重點，如下：

第一，基於對董事提起訴訟、召集股東會及董事為自己與公司交易時之代表，攸關公司重要事項，應透過審計委員會合議方式充分討論以為周延。

第二，目前規定公司重要經營策略需要審計委員會全體 2 分之 1 以上同意送董事會決定，為避免影響公司重大財務業務事項之運作，金管會明定審計委員會因有正當理由導致無法召開時，除了財報需要獨董同意意見，其餘包括重大資產或衍生性商品交易等 11 款事項都可通過全體董事三分之二以上同意，若違反程序，可以裁罰 24 萬以上，480 萬以下罰金。

金管會指出，此次修正可落實審計委員會監督職能，提升公司治理並保障股東權益，並將有利維持公司重大財務業務事項運作順利，對證券市場有重大助益。

針對民進黨立委鍾佳濱等 22 人及民進黨立委林楚茵等 23 人分別擬具的「證交法第 14 條之 4 條文修正草案」、台灣民眾黨黨團及國民黨立委楊瓊瓔等 18 人分別擬具的「證交法第 14 條之 4、第 14 條之 5 及第 178 條條文修正草案」，金管會評估後，均建議採行政院提案條文。