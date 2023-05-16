俄罗斯官员星期一(5月15日)谴责法国总统马克龙有关莫斯科成为中国附庸的评论，称西方国家必须习惯一个由莫斯科与北京的紧密关系支撑的世界。

路透社报道说，俄罗斯的批评针对的是周日发表的马克龙接受巴黎民意报的一个专访。马克龙在采访中批评克里姆林宫的孤立是14个月前对乌克兰的入侵所造成的。

马克龙在专访中说，“实际上，(俄罗斯)已经进入一种对中国的附庸状态，并丧失了波罗的海的通行自由，这是很关键的，因为是俄罗斯促使瑞典和芬兰决定加入北约组织的。”

马克龙还说，“仅仅两年前这还是无法想像的。因此这已经是一个地缘政治挫败。让我们明确一点，俄罗斯绝不能在军事上赢得这场战争。所以，这要由我们来确保如何帮助乌克兰人进行他们的反攻，并如何在最终不可避免发生的谈判中，准备好安全保障的问题。”

马克龙在采访中继续说，“我总是说，最终，欧洲的安全框架将需要充分捍卫乌克兰。但是，也必须要想像不与俄罗斯对抗，重建一个具有可持续性的力量平衡。”

路透社说，马克龙的评论看来是聚焦普京与习近平今年3月在莫斯科的会谈。俄中领导人称他们在深化双方的战略伙伴关系，进入了一个“新时代”。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫(Dmitry Peskov)说，俄罗斯与中国的关系属于战略伙伴关系，与依赖没有任何关系。

俄罗斯副外长格鲁什科（Alexander Grushko）称，巴黎对莫斯科加强与中国的关系以及给世界秩序带来的变化过于自我想像。

格鲁什科在俄罗斯外交部网站上的一个声明中说，“西方通常看来对我们看到的国际关系中一个真正多极体系的形成感到畏惧，一个包括几个不同独立的中心，尤其是俄罗斯和中国的。”

他还写道，“在世界这个变化的局面中，马克龙和西方其他领导人将不得不接受莫斯科和北京之间一个强大、平等和相互尊重关系的现实。”

在马克龙总统的专访发表的当天，乌克兰总统泽伦斯基周日晚间出乎意料地对法国进行俄乌战争爆发以来的第二次访问，与马克龙会面，讨论乌克兰的军事及人道紧急需求。

随后，泽连斯基5月15日又访问英国，与苏纳克首相（Rishi Sunak）会面。英方宣布将进一步提供数百枚防空飞弹和攻击型无人机。

泽连斯基星期一乘坐直升机抵达英国首相在伦敦外的官方乡村别墅契克斯（Chequers）。苏纳克表示，泽连斯基是他第一个在契克斯会面的外国领导人。二战期间，英国前首相邱吉尔（Winston Churchill）曾多次在该处发表战时演说。苏纳克赞扬泽连斯基的领导力及乌克兰人的勇敢及强大意志，启发了不少英国人，他希望讨论英国可以如何帮助乌克兰。

泽伦斯基此前接连造访欧洲数国，会见了意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）、德国总理朔尔茨（Olaf Scholz），并晋见教宗方济各（Pope Francis），获得各方实质性的全力支持。

泽连斯基访法前还在德国亚琛接受了多位欧盟领导人向乌克兰人民颁发的享有盛誉的查理曼奖，表彰乌克兰正在为欧洲的自由和价值观而战。欧盟委员会主席冯德莱恩说，“乌克兰体现了欧洲理念所代表的一切：信念与勇气，为价值观和自由而战、信守和平与统一的承诺。”