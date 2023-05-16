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（中央社記者謝方娪台北16日電）現行個別獨董即可召集股東會，讓外界質疑獨董過分擴權，恐介入公司經營權之爭。立法院財委會17日預計審查證交法部分條文修正草案，將個別獨董召集股東會權限移交審委會採合議制進行。

立法院財政委員會17日將審查行政院函請審議的「證券交易法部分條文修正草案」。

根據金管會書面報告，此次修法有2項重點，第一，個別獨董召集股東會權限、對董事提起訴訟、董事為自己與公司交易時的代表等3大事項，將移交審計委員會採合議制進行。

第二，為避免影響公司重大財務業務事項運作，金管會明定審計委員會因有正當理由致無法召開時，包括重大資產或衍生性商品交易等11款事項應經全體董事2/3以上同意的特別決議。

不過，若屬於財報事項，仍應由獨董成員出具同意意見，始得提交董事會特別決議。為達行政管理目的，金管會並增訂違反前揭程序予以處罰的規定。

金管會說明，為期許公司落實審計委員會監督職能，以兼顧股東權益保障及公司穩定經營，並為避免審計委員會無法召開時影響公司重大財務業務事項運作，金管會擬具證交法部分條文修正草案。

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金管會指出，此次修正可落實審計委員會監督職能，提升公司治理並保障股東權益，並將有利維持公司重大財務業務事項運作順利，對證券市場有重大助益。

針對民進黨立委鍾佳濱等22人及民進黨立委林楚茵等23人分別擬具的「證交法第14條之4條文修正草案」、台灣民眾黨黨團及國民黨立委楊瓊瓔等18人分別擬具的「證交法第14條之4、第14條之5及第178條條文修正草案」，金管會評估後，均建議採行政院提案條文。（編輯：林淑媛）1120516