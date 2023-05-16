魚腥草煎蛋眾人誇 台灣金門野草入菜好滋味

【新唐人北京時間2023年05月17日訊】吃膩了大魚大肉嗎？一起到台灣金門來瞧瞧，處處可見的大花咸豐草、紫花酢醬草、小葉桑和魚腥草等，是如何入菜，成為口味獨特的美味佳餚。

座落在金門珠山村的古厝民宿，在主人的巧手帶領下，瞬間成了野菜食堂。一道道美味佳餚在眾人的讚嘆聲中，幾乎被橫掃一空。

參加學員：「我第一次吃魚腥草，非常好吃耶，意外的好吃，對，裡面的第一名或第二名吧！」

民宿主人莊苑清：「採下來的嫩菜跟芽切碎去煎蛋，它（魚腥草）加熱以後是香的，生的時候是臭的。」

時間倒轉兩個小時，一場「金門野菜饗宴」比賽，從眾人到草地上尋找野草，拉開序幕。

抓起大花咸豐草的嫩葉，一片片往籃子裡送；滿地都是的紫花酢醬草，也是今日菜餚的主角。

莊苑清：「紫花酢醬草，因為它本身是酸的，有時候在吃石蚵的時候，稍微燙一下加檸檬就很好吃，那我把酢醬草變成是檸檬，變成它是一個（酢醬草石蚵）羹，加點胡椒、加點鹽，它味道就出來了，還不錯！」

另一頭，也已做好小葉桑肉捲，正在用火炭母草炒雞肉。

參加學員：「就是因為上一次有來參加過，覺得說菜都煮得很好吃，然後很想要再次體驗這樣。」

參加學員：「在金門的環境其實是比較好一些，那如果假設是在台北，道路旁邊的，就算看到，我可能也不敢採來吃，環境的污染。」

從都會區到金門定居，參加學員覺得，低污染的金門，值得大力推廣野草菜餚，由金門植物園舉辦的友善環境行動講座「金門野菜饗宴」，開放報名三分鐘，就宣告額滿。

林務所課長陳宗駿：「如果我們推環境教育可以推到說，民眾對於這些野生的植物，你不是平常都它當作是雜草，如果你可以把它當成是一個生態或者是環境去認識，其實對環境教育是很大的幫助。」

莊苑清：「我會去推這個東西（野菜饗宴），一個很重要的觀點就是說，當你懂得去多培育環境裡面的原生植物，我們的蝴蝶，我們的昆蟲都會有食物，不會漸漸消失。」

新唐人亞太電視楊忠其、胡淨妮台灣金門採訪報導

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