【十字路口】脫口秀咬碎玻璃心 台三強競選總統

【新唐人北京時間2023年05月19日訊】大家好，我是唐浩，今天都好嗎？今天我們想跟您聊聊，兩個會讓中共很尷尬的話題，來看今天的「中共不要看」。

中共不要看：侯友宜出線角逐，台灣下任總統是誰？四大挑戰在前，台灣新總統史上最難？笑果脫口秀被重罰追殺，中國三大災難臨頭？善用脫口秀，國家人民都受益？（2023.5.18）｜世界的十字路口

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台灣大選有了最新進展，國民黨正式提名侯友宜角逐2024總統寶座，將與賴清德、柯文哲形成「三強對決」或「三腳督」的局面。國民黨為何捨棄郭台銘、提名侯友宜？侯友宜有哪些優勢與劣勢？他又將面對哪些風險？國民黨最擔心的埋伏又是什麼？此外，2024的新任總統，為何可能是歷年來考驗最巨大的總統？

中國「笑果脫口秀」近日被人舉報涉嫌「污辱軍方」，不但笑果文化公司被禁止演出、重罰千萬人民幣，脫口秀演員李昊石也慘遭追殺，斷送演藝生涯。然而，為什麼中共要對一場脫口秀如此大動干戈、暴跳如雷？中共對笑果的打壓，又預示中國將出哪些災難？善用脫口秀，為何有利於國家與人民得益？本集節目，與您探討。

國民黨提名侯友宜 三強對決 中共三條線

侯友宜：「再次讓政黨輪替！」

台灣的2024總統大選，有了最新進展。國民黨終於推出了剛剛連任的新北市長侯友宜擔任候選人，侯友宜將與民進黨的賴清德、民眾黨的柯文哲三強對決，角逐明年的總統寶座。這個結果，也讓鴻海集團創始人郭台銘的總統夢，再次落空。

好，很多海外的朋友跟台灣比較年輕的朋友，對侯友宜可能有點陌生。侯友宜是基層的警察出身，但是他拚命辦案的態度，讓他屢破大案和奇案，被稱為「勇探」，後來還成為台灣史上最年輕的警政署長。卸任警職後，侯友宜又轉進政壇，過去13年，都在新北市擔任副市長和市長。他在去年底，才剛剛連任新北市長，但馬上又要競選總統了。

好，國民黨這次在郭董和侯友宜之間，最後選了侯友宜，我認為主要有幾個考量。第一，侯友宜的民調是黨內最高的，最能跟賴清德爭強的，這是硬數據。第二，侯友宜是台灣在地長大的本省人，在爭取本土選票上，可能比較有利。

第三，侯友宜過去的地方執政確實有執行力、有作為，才能夠連續13年都在台灣人口最多的新北市執政，這一點是政治素人郭董完全沒有的優勢。

還有，侯友宜的行事作風比較低調、溫和、務實，他很少攻擊政治對手，過去也幾乎沒跟中共有所往來，這種「中間派」「溫和派」的形象，也有利於國民黨爭取中間選民的選票。

不過，侯友宜的弱點也很鮮明，比方說，他缺乏國際經驗和兩岸經驗，所以對國際局勢的了解、對兩岸關係的互動，都幾乎是相當陌生的。還有，侯友宜雖然當了13年地方首長，但是他沒有擔任過中央政府的部會首長，所以在國家治理的問題上、對國家問題的掌握上，也是比較陌生的。

不過，最近為了競選總統，侯友宜也開始做功課，最近終於在兩岸問題上說出他的主張，就是反對「一國兩制」也反對「台獨」。

新北市議員：「習近平的九二共識是一國兩制，市長你認同嗎？」

侯友宜：「我反對一國兩制。」

不統也不獨，這個主張看起來有點「取巧」，顯然是為了走中間溫和路線做的人設包裝，但是至少這是國民黨候選人的正式表態。再加上柯文哲此前也表態過，如果「一國兩制」是目前香港的模式，台灣人就不會接受。

換言之，這次參選總統的三位候選人，都對中共的「一國兩制」表達反對或不認同。這一點也反映出，台灣各政黨都明白，「一國兩制」是票房毒藥，誰跟「一國兩制」沾上邊，誰就直接落選了。

不過，最尷尬的還是中共了，因為連跟中共往來最密切的國民黨，它的候選人都說反對「一國兩制」，不管這是不是「說一套、做一套」的選舉話術，但是侯友宜公開這麼講，等於是給了中共一巴掌，讓中共很沒面子。所以國台辦立馬出來說，「兩岸制度不同不會成為統一障礙」，給自己撈點顏面。

好，侯友宜現在說反對「一國兩制」，但是他真正的兩岸政策會是什麼，恐怕還沒有真正定案。不過，從目前的局面來看，侯友宜雖然要代表國民黨競選總統，但是他背後其實還有不少挑戰在埋伏著。

第一，是中共的干預選舉。我們上次講過，中國內部最近散播著「四面作戰論」或者「四線作戰論」，這意味著中共短期內不想也不願進攻台灣，所以要試著降溫對台灣出兵的社會氛圍。

但是，中共不動武，就很可能會加強「文戰」，也就是介入干預這次的台灣大選，希望用認知戰、輿論戰、間諜戰和經濟制裁等等，來幫助親共政黨拿下政權，這樣就能大幅降低中共的「統一」代價。

所以即便侯友宜過去跟中共沒什麼往來，甚至他真的也不想「一國兩制」，但是如果中共真的大力介入選舉，那麼侯友宜的政策自主性就可能被壓縮，可能會不得不接受中共的操控支配。

第二，紅色媒體旺旺中天集團，是這次力挺侯友宜、打擊郭台銘的主要媒體，所以接下來旺旺的蔡董會不會開始對侯友宜「曉以大義」、對他施壓，要他在兩岸論述上朝「兩岸一家親」來做修正？這一點是侯不能繞開的挑戰。

第三，侯友宜是本省人，但是國民黨內的親共大佬們多數都是外省人，他們對侯友宜不放心，甚至懷疑他是「藍皮綠骨」。所以侯友宜能否獲得這些黨內大佬派系的支持？或者這些大佬會不會對他施壓、要他對中共妥協？這也是一大挑戰。

還有，郭台銘雖然又被國民黨拋棄了，但是郭董會不會跟柯文哲聯手，或者甚至跟韓國瑜聯手，來瓜分國民黨的泛藍派選票？這一點應該是國民黨的最大顧忌。特別是柯文哲，最近的民調顯示，只要他出來選，他都可以穩定取得20%的支持度。而柯的票源跟國民黨的重疊度是相對比較高的，所以如果接下來又冒出來「郭柯配」或「郭韓配」，對侯友宜會相當不利。

好，現在台灣大選已經確定是三強對決的局面，或許你會想問，那到底誰會勝選呢？我認為現在談勝敗還太早了，畢竟還有七個多月才投票。但是就目前的各項民調來看，賴清德是相對穩定的領跑著，大約保持著32%的基本盤，也就是鐵票。但是選戰現在才剛剛開始，接下來就看各候選人的努力了。

挑戰一：兩岸關係和台灣安全

不過，不管誰會勝選當總統，可能都得面對前所未有的嚴峻壓力，因為下任總統勢必得面對幾個重大的關鍵挑戰：第一是兩岸關係和台灣安全的挑戰，這一點不必多說，大家都知道。

挑戰二：電力供應

第二是電力供應的挑戰，我們知道現在台灣是以半導體產業獨步天下，半導體產業最需要的就是大量而穩定的電力。但是台灣目前正在推動2025年實現「非核家園」，也就是取消所有核電廠。

但是台灣光靠天然氣、風力和火力發電，一來是發電量不足以應付龐大的工業和民生需求，二來是容易被中共海上封鎖天然氣而斷電，而且火力發電又有高污染的問題。所以電力，會是下一任總統最頭痛的難題。

挑戰三：物價上漲 通貨膨脹

第三是物價上漲，通貨膨脹。因為台灣供電量如果下降，電費勢必會上漲，電力上漲當然就會帶動百物齊漲，但是如果民間薪資不漲，那麼人民的消費力就會下降、錢會變得更薄，到時候就得全民面對更高的生活壓力。

挑戰四：青年未來生活壓力上升

第四是青年未來生活的壓力上升。現在台灣的勞保和健保，都面臨嚴重的入不敷出問題，都面臨著破產危機。因為台灣少子化的影響，所以領取保費的人年年增加，但是貢獻保費的人卻年年遞減。這樣下去，整個社會的人口扶養和財政稅收，都勢必落在年輕人的肩上。

這就像一座倒過來的金字塔或梯形，要用比較窄的邊去支持上頭龐大的面，是很難持久的。所以台灣的下一任總統要如何應對青年人的生活壓力，如何把台灣打造成一個適合青年人生活、幹活、結婚的地方，將會是重大考驗，同時也是一個攸關台灣社會安全與國家安全的挑戰。

野狗咬破玻璃心 中國脫口秀難敵文字獄

相信很多朋友可能都聽說了，最近這幾天，中國的「笑果脫口秀」成為中共打壓的重點對象。因為這件事情的後效應越滾越大，中共的打壓也越來越誇張，所以我想跟大家聊聊我的看法。

事件的經過是這樣的：「笑果脫口秀」最近在北京有一場演出，被網友舉報演員李昊石講了個段子「涉嫌污辱人民子弟兵」。什麼段子呢？李昊石說他在山上撿了兩條野狗，帶到上海城裡，然後就出現了這段引發爭議的內容。

好，問題就出在「作風優良，能打勝仗」這八個字。雖然現場觀眾笑得很開心，但這八個字卻是習近平對中共軍方的要求，習近平原話是說，「建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊」。也因為這樣，李昊石的段子就被舉報是污辱軍方了。

我們知道，很多國家對軍人是尊敬的，這沒錯，但是脫口秀只是借用了八個字來寫台詞，並沒有批評或嘲諷軍方，這樣就被舉報了，是不是有點小題大作、過度聯想呢？也因此，有人就把舉報者給肉搜出來了，原來是中共大外宣CGTN的新媒體部主編李天夫，是黨媒人馬舉報的。

更誇張的是，中共的玻璃心馬上跟著碎了，當局說脫口秀是「嚴重侮辱軍隊」「造成惡劣社會影響」，下令無限期暫停笑果文化在北京的所有演出，還對笑果文化開罰1335萬人民幣。大家知道，中國知名的節目《吐槽大會》和《脫口秀大會》，就是笑果文化製作的。

那李昊石本人呢？他不但被笑果文化無限期暫停一切演藝活動，還被解除演員合同和經紀合同。而中國演出行業協會也跟著落井下石，對黨表忠，要求協會的所有會員都要抵制李昊石。不但這樣，北京公安還在5月17日晚上發出通報，宣布對李昊石立案調查。

換言之，「作風優良，能打勝仗」這八個字，不但李昊石徹底丟了工作，還被公安追殺抄家，被整個行業批鬥封殺，這可以說是一場文藝界的「文革復辟」了。不過，從另一個角度看，北京當局這麼氣急敗壞，對李昊石追殺抄家，正好說明了當局是自己硬要對這八個字來對號入座、自取其辱的。也就是，中共的玻璃心太脆弱了，經不起一點風吹草動就碎了。

所以有網友就說，「解放軍也太玻璃心了，人家也沒點名，非要自己往上套，這麼怕侮辱，還打仗？人家一句話就被打倒了。」

還有人說，「現在的風氣很迷惑，動不動就被舉報，動不動就侮辱了。是不是要人人都拿個紅本子了？現在是文革時期？是我穿越了嗎？」

好，這起案件還會怎麼發展下去，我們不清楚。但是這很明顯地預示了，中國的脫口秀已經成為高風險產業，不但會受到當局的高度審查與監管，還有一套無邊又無形的文字獄在虎視眈眈地窺視著。所以接下來，中國的脫口秀行業會有兩個東西不能說，就是「這也不能說，那也不能說」。

其實脫口秀，英文叫talk show，它之所以在西方社會廣受歡迎，是因為它是一種用娛樂包裝過的軟刀子，來嘲諷時政與當權者，傳達公民社會對政治權力的觀察監督，同時也是用最溫和的方式宣洩民眾對當權者的不滿，從而達成自娛娛人、公眾啟蒙以及舒緩社會矛盾的效果。這對政府和民間來說，都是有正面作用的。

像拜登曾經在脫口秀裡，被主持人嘲諷他的民調支持度下滑，拜登自己也自我解嘲了一番，等於是告訴人民他聽見了人民的不滿。而「直三普」也曾經在脫口秀裡讓主持人動手撥弄他的頭髮，好證明他的頭髮是真的，化解民眾的質疑。大家想想，習主席會願意這樣做嗎？

其實，從政治學的角度來看，一個國家脫口秀的蓬勃程度，可以看出這個國家軟實力的三個維度：

一、國家的自由度

二、社會的包容度

三、當權者的氣度

所以我們拿李昊石這案子來檢視，會發現中共統治的中國有言論自由嗎？社會的包容度寬廣嗎？當權者有氣度嗎？

中共二十大工作人員：「沒有！沒有！沒有！」

而且我認為，從這起案件延伸出去看，還可以預見接下來中國會發生幾個現象：

一、嚴密思想改造 更多文字獄和文革批鬥

第一，黨中央權力高度集中，對人民實施更嚴密的思想改造與思想控制。中共最近下令要求全國學習「習近平思想」，要對人民「凝心鑄魂」，要讓人民的思想跟黨中央保持一致；現在又大張旗鼓地打壓任何反對黨、揶揄黨的任何言論，這就是繼毛澤東之後，最大規模的人民思想改造運動。所以接下來勢必會有更多的「文字獄」「文革批鬥」的悲劇發生。

二、黨中央信息落差嚴重 出現更多誤判

第二，黨中央大權獨攬，卻高度不安，容不下任何批評與嘲諷。過去這幾年中國的言論是更加的封閉緊縮，現在連脫口秀的台詞都變成審查打壓的對象，接下來勢必沒有人敢再對黨中央說任何「逆耳忠言」。所以習近平接收到的信息一定會是報喜不報憂，一定會出現嚴重的資訊偏頗與信息落差，所以中共執政一定會出現更多的誤判，對中國社會帶來更多的苦難和損失。

三、社會失去創造力 衝擊文創與科研

第三，中共高度嚴控思想言論，會讓社會失去創新與創造力，那麼不但中國的文創產業難以蓬勃發展，就連科技研發可能也很難出現飛躍式的創新突破。換句話說，中國的文創產業和科技研發，很可能會葬送在中共的高壓維穩和思想控制的手裡。

好，今天就到這裡。感謝您收看，我們下次再會。

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儒願

十年寒窗萬卷書

日誦曦霞夜吟燭

一朝魚躍功名就

化疾解憂造民福

唐浩

《世界的十字路口》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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