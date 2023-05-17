【5.17役情最前線】普京向習近平送大禮 重獲原中國領土海參崴使用權

人才清單專業工種激增近3倍 評論：人才尋求公民權利未來會離開

近年香港人才流失，多個行業出現人手不足問題，政府昨日（16日）公布擴大「香港人才清單」，由目前涵蓋13項專業，大幅擴大至51項，大增近3倍。51項專業工種包括醫生、牙醫、護士、助產士、中醫師、藥劑師、物理治療師等。

僱主若要引入清單上的專才，可獲豁免市場供應測試，無須證明本地招募困難，可直接提出申請。清單上的專才申請人經評核後，可享有「優秀人才入境計劃」的入境便利，在「綜合計分制」下獲得30分額外分數。

資深時事評論員劉銳紹昨日在網上節目中表示，人才的要求不純粹是吃飽飯，也會追求公民權利和提出政治訴求。如果在香港只是想吃飽飯，而不理會其它高層次的要求，真正外國很多人才不會來，來的很可能是暫時滿足於大陸那種「重經濟輕政治」環境的人。如果他們未來有條件，追求又上升到另一層面，他們也不會甘心在香港越來越失去兩制的制度下做出貢獻。

資深時事評論員石山在其YouTube頻道《石山視點》節目中表示，有觀眾問港府為甚麼一邊稱要吸引人才和外資，但國安法卻越來越嚴格。石山分析，香港政府現在最高的原則，是要控制所有局勢密不透風，最終目標就是統一台灣，和平的方法做不到，就要動用武力。

他總結，港府現在的戰略是中共「攻打台灣」大的戰略下面的一個小戰略，「如果中共攻打台灣，香港位置好重要，不只是經濟地位，軍事上的作用更大，香港有機場、有港口，離台灣很近，等於是前線。中共將香港全部控制到，是呼應中共最大的任務打台灣。在這個基礎上，才是吸引人才和外資等。」

他認為，港府現在是一個「騰籠換鳥」之計，將不聽話的鳥全部趕走。港府現在要的人才，不是不滿意中共離開香港的那些人，也不是歐美人才，而是中國大陸的人才。同中國其它城市相比，香港的自由要多一些，對大陸人才吸引都好大。

石山推斷，以後在醫院、學校裏，或者律師、工程師、技術人才、金融人士等，可能很多都是從大陸過來的，例如上海和廣東。他認為港府現在實行的吸引外資，不是英國美國的外資，而是其它國家的外資，如巴西、沙特阿拉伯、非洲、俄羅斯、東南亞、印度等。

烏克蘭擊落俄軍6枚高超音速匕首導彈

俄烏戰爭還在持續，烏克蘭國防部長雷茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）昨日（16日）在Twitter上發出捷報說：「烏克蘭空軍又一次取得了令人難以置信的成功！」在昨日凌晨俄羅斯對基輔發動猛烈攻擊，烏軍在防空反擊中擊落了6枚俄羅斯發射的高超音速匕首導彈，以及12枚其它類型的導彈。

此前俄羅斯警告這種類型的武器很難被攔截，不過​​烏克蘭軍方使用美國先進的愛國者型防空系統，已經至少攔截了10枚這類武器。

普京藉海參崴給習近平送禮 背後內幕引關注

說起俄羅斯，普京最近又有新行動。俄羅斯和中共日前罕見達成協議，允許中共使用海參崴港。有分析認為，這是陷入俄烏戰爭泥潭的普京，被迫在向習近平送上禮物。

中共海關總署近日發布公告稱，從6月1日起，俄羅斯海參崴港正式成為中國內貿貨物跨境運輸的中轉口岸。這意味著俄羅斯在時隔160多年後，重新對華開放重要的樞紐港口，中國東北內陸地區將打開出海通道。

以往東北三省貨物運往中國內陸城市，一般是先運到1,000公里外的遼寧省內港口裝船，但使用臨近的海參崴，僅需運輸200公里左右的距離。如此一來，中國東北城市運往內陸的貨物，將大大節省運輸時間和成本。

韓國《朝鮮日報》16日報道，俄羅斯之所以給中方送上這麼大的一份「禮物」，是因為在俄烏戰爭嚴重消耗國力的情況下，迫切需要中方的幫助。俄羅斯在入侵烏克蘭之前是世界最大的天然氣出口國，但隨著作為「大客戶」的西方國家在開戰後跟俄羅斯鬧翻，俄羅斯開始徹底依賴對中國市場的出口。中共重新獲得海參崴使用權，也可以為雙邊貿易提供更大方便，中俄雙方其實各有所圖。

實際上，海參崴原本是中國的領土，在清朝時期被割讓給俄國，後被俄方改名「符拉迪沃斯托克」，意為「征服東方」。此後俄羅斯太平洋艦隊司令部也駐紮在那裏，不允許中國使用。

值得注意的是，自中華民國以來的中國歷代政府，都不承認清朝政府簽下的上述不平等條約，但是中共前黨魁江澤民掌權時，在1999年與俄方簽訂《中華人民共和國政府和俄羅斯聯邦政府關於中俄國界線東西兩段的敘述議定書》，將包括海參崴在內的大片中國土地劃給了俄羅斯。

僅在《議定書》中，江澤民就出賣了100多萬平方公里的中國領土，相當於東北三省面積的總和。江澤民還將圖們江出海口劃給俄國，封死了中國東北通往日本海的出海口。

而據新唐人《百年真相》節目統計的數據顯示，江澤民在位期間出賣大片中國領土，分別給了俄羅斯、一些中亞國家、越南等，面積超過170多萬平方公里，相當於40多個台灣。

分析料中共將打擊跨國會計及法務外企

中共近來接連查辦境內的美企諮詢業者，包括美思明智集團（Mintz Group）、貝恩公司（Bain & Co.）、凱盛融英（Capvision）等。中共央視報道更引述中共國安機構說法，稱「某西方國家」為遏制中國，藉助在中國的諮詢業者「竊取中國重點領域國家秘密和情報」，更聲稱擁有逾1,000家客戶的諮詢業龍頭凱盛融英為「境外情報機構幫兇」。

前香港立法會議員郭榮鏗昨日（16日）對美國之音表示，蒐集情資是顧問公司的本業，用以協助有意對中投資的公司了解中國市場、經濟及客戶行為。但當中共將這些資訊都視為不能對外透露的機密、敏感訊息或國安問題後，自然會升高對諮詢業的嚴查，以防機密和敏感訊息流出。

郭榮鏗日前成立跨國智庫「中國戰略風險研究所」（China Strategic Risks Institute），並針對中國相關供應鏈和商業風險提出分析報告。他表示，北京早在2021年中旬就升高對機密和敏感訊息「出海」的重視，「滴滴出行」一在美國上市就被中共整改，就是擔心道路數據等機密和敏感訊息流入美國政府或監管單位手中。

郭榮鏗預測，中共對涉密和敏感訊息的行業整改，不會僅只於諮詢業，未來恐怕會下重手打擊在中國經營的4大跨國會計師行德勤（Deloitte）、普華永道（PwC）、安永（Ernest & Young）和畢馬威（KPMG），以及境內的跨國法律事務所，它們的壓力會越來越大，最後將由中方能嚴格控制的業者取代。

郭榮鏗指出，中共是在試圖設下讓人不敢跨越的國安紅線。而中共之所以將這些訊息上升為國家核心利益，憂慮的是中共未來一旦和西方國家決裂將屈居下風，因此必須提早設法應對。

國際特赦組織盤點「殺人狂熱國」 中共列首位

中共除了在出賣國土、打擊跨國企業方面「揚威」國際之外，最近它還拿到2個第一，其中一個是「殺人狂熱國」排在第一位。

國際特赦組織（Amnesty International）昨日（16日）發布報告指，去年全球記錄的死刑犯人數達到883人，創下2017年以來的最高水平。報告形容這些國家出現國家批准的「殺戮狂潮」，而居於「殺人榜」首位的就是中國，由於數字仍然「被掩蓋在秘密之中」，國際特赦組織表示，據信中共政府在2022年處決了數千人。位居第二的伊朗有576人被處決，其次是沙特阿拉伯，處決了196人。

報告指出，2022年已知的20個國家的被處決人數比前12個月增加了53%，但由於幾個國家對死刑的使用缺乏透明度，實際數字要高得多。國際特赦組織在年度報告中說，朝鮮和越南也在廣泛使用死刑，但與中國一樣，數字仍然被掩蓋。

國際特赦組織秘書長、前聯合國人權理事會特別報告員卡拉馬德（Agnès Callamard）表示：「重要的是，受到這種無情懲罰影響最大的往往是那些來自弱勢背景的人」。她呼籲各國政府和聯合國對這些公然侵犯人權行為的負責人施加壓力，並確保國際保障措施做到位。

芬蘭報告指中國是全球頭號污染國家

無獨有偶，中共想要稱王稱霸的決心好像用在了其它一些地方。

芬蘭非政府組織「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）發布的最新報告指出，中國是全球頭號污染國家，今年第一季的二氧化碳排放量，比去年同期增長4%，創下超過30億公噸的歷史新高。報告提到「展望今年剩餘時間，政府對經濟增長的關注，意味著中國的排放量可能會在2023年達到歷史最高水平，超過2021年的峰值。」令人質疑中共近年聲稱要改善空氣質素，恐怕會走上回頭路。

另外值得關注的是，中國的碳排放量增加，卻未能如實反映在中國的經濟表現。

中共國家統計局昨日發表的最新經濟數據遠遜市場預期，顯示國內經濟受出口疲弱影響，其中工業生產表現令人失望，4月按年增長5.6%，按月僅錄得0.12%增長。另外，上周五（12日）的數據顯示，中國4月份的通脹率，連續第3個月回落，同比僅上漲0.1。

中國金融學者司令對自由亞洲電台分析指，中共官方數據反映通貨膨脹率下跌，產品在市場難以銷售，亦導致工業生產表現疲弱。而疫情後中國經濟仍未走出衰退期，需要依靠工業大水漫灌讓經濟上升，而煤電在中國仍佔主導地位，恐怕中國距離「碳中和」目標越走越遠。@