5月10日，中国称日本计划向太平洋排放超过100万吨经过处理的福岛核电站核废水是“十分不负责任的”。

“我想很多人都有一个疑问：既然日本政府口口声声说福岛核污染水安全无害，那么日方为什么不直接向日本国内排放核污染水，或将其用作农业、工业用水，而要向海洋一排了之呢？日方出于一己之私，把全世界置于风险之中，这是十分不负责任的行为”，中国外交部发言人汪文斌在记者会上说。

这个说法是错误的。

这些废水被排放到太平洋之前，必须经过一系列的过滤器，科学家们认为这对环境的影响可以忽略不计。

日本政府考虑了多种处理核废水的计划，权衡后批准了在彻底过滤处理后将其排放到太平洋。

争议的源头在十年前。2011年日本“3·11”九级强震摧毁了日本福岛核电站的三个核反应堆。

为了防止剩余的核材料过热而造成进一步损失，日本政府不得不使用大量的海水来冷却受损的核燃料。

这些核废水随即被储存在储存罐中。目前，福岛核电站有大约1000个储存罐，储存130万吨的核废水，足以覆盖500个奥利匹克规格的游泳池。

但是空间越来越不够了。

日本政府在五年内研究了五种方案，包括将核废水蒸发到大气中。2020年，日本宣布，最快捷有效的方式是将核废水彻底处理后排放到太平洋中。2021年4月，日本国会批准了这项计划。今年1月，日本政府表示将在今年春夏开始进行排放。

负责处理核废水的东京电力公司(TEPCO)表示，他们将使用一个叫做ALPS的专用设备进行净化处理。

包括国际原子能机构(IAEA)在内的第三方将监督这一过程。

根据国际原子能机构的数据，ALPS设备能够取出废水中62种放射性核元素。但是这个过程无法去除放射性元素氚，因为它极难与水分子分离。

氚的半衰期是12.3年，意味着100年后其放射性可被忽略。根据国际原子能机构的解释，氚会释放出微弱的β粒子，“吸入或摄入时可能会产生辐射危害，但只有吸入很大剂量时才会对人体有害。”

科学家们说，辐射实际上无处不在。举例来说，太平洋中目前有8.4千克的氚。比较而言，福岛核废水中氚的总量只有3克。

与此同时，日本并不会一次性地排放处理过的核废水。这整个过程将长达30年，按计划，每年排放的废水中只有0.06克氚。

三名澳大利亚科学家在一份联合报告中写道：“与太平洋中已经存在的放射物相比，日本计划每年排放的放射物含量真的只不过是沧海一粟。”

负责监督福岛第一核电站排污工作的东京电力官员黑田光 (Hikaru Kuroda) 表示，日本将对废水进行多次处理，直到除氚以外的放射性元素浓度低于政府规定的浓度。

2023年2月，韩国政府的一份研究表明，排放福岛核废水对韩国水域的影响基本可以忽略不计。

5月13日，日本同意在福岛核电站开始排放核废水之前，让韩国专家先抵达福岛进行参观。

太平洋岛国密克罗尼西亚曾是该方案最严厉的批评者之一。今年早些时候，该国表示在与东京进行协商了解后，不再对排放福岛废水的计划表示担忧。

科学家也对日本政府目前的计划表示认可。

悉尼大学化学系教授布伦丹·肯尼迪（Brendan Kennedy）说：“从水中分离出氚实际上是不可能的。处理如此大量的废水，排放到附近的水域是唯一的可行选择。一旦排放到海洋中被稀释，氚含量不会对海洋生物造成危害。”