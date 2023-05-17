【菁英論壇】G7峰會 美日給中共上絞索

【新唐人北京時間2023年05月19日訊】今年由日本作為輪值主席的G7峰會特別令人關注，這次峰會首次以經濟安全作為主題，在前面幾天的G7財長和外長的會議中，重點討論了重組供應鏈和應對經濟脅迫等議題。一些經濟評論人士指出，這次峰會中的政策變化，幾乎招招都在針對中共。那麼，此次G7峰會對未來的中國經濟和世界經濟格局會有什麼樣的影響呢？

中共經濟脅迫 日本首當其沖

大紀元資深編輯與主筆石山在新唐人《菁英論壇》節目中表示，今年的G7峰會首次以經濟安全作為主題，首先是因為日本本身遇到的一些問題，日本可能是現在世界上面臨經濟安全威脅最嚴重的一個國家。

去年俄烏戰爭爆發後，世界石油供應出現問題，政治格局也發生了變化，當然最重要的還是中共制造出來的問題，中共利用它越來越龐大的經濟規模，輸出它的影響力，利用經濟作為一種工具，去做各種各樣的脅迫，這會對全世界都有很大的影響，日本緊靠著俄羅斯和中國，日本當然首當其衝。

所以我們看到日本首相岸田今年確實做了非常多的準備，他年初先去歐洲，去法國、英國、德國先跑一趟，然後再到美國，然後再去印度，最近還去了韓國，他要把這些國家全部拉進去，來一起討論經濟安全的重大問題，要在日本達成一個應對目標，這是這次G7會議的主要目的。

石山指出，日本可以說是全世界最瞭解中國的國家，日本派了大量的人在中國搞情報，他們那一批人可以講非常好的國語，非常非常厲害，而且長得也像中國人，我們在香港見過這些人，吃飯聊天，他如果不說他是日本人，你根本就不知道，他們對中國研究非常非常深入。所以，很有意思的是，日本提出來幾個大戰略，比如我們現在說的印太戰略，就是日本首相安倍晉三提出來的，當然他不叫戰略，那太緊張了，他叫印太架構，他要提出一個新的結構，以對抗中國的一帶一路。此外，供應鏈重組也是日本先提出來的，我要供應鏈重組，我要「中國+1」，這是日本提出來的，包括對東南亞印太地區的基建投資的增加，也是日本提出來的，而且日本率先去做。日本做和中國做不一樣，日本雖然是日本公司去做，但是他們會雇傭當地的勞工，買當地的原材料來做，這跟中共一帶一路的做法是不一樣的。所以我們看到很多這些做法，其實都是日本走在特別前面，我們看著美國叫的最響，其實日本做了大量的鋪墊在前面。

經濟學者李恆青在《菁英論壇》表示，一般來說，經濟脅迫就是要用經濟的一些特殊要素來作為槓桿，謀求一些不當利益，目前來說，大家更多的在關注中國。經過改革開放40年，尤其是加入WTO之後，中國經濟步入了發展快車道，從總體來看，中國已經成為世界第二大經濟體，所以它有很多的要素是其它經濟體所不具備的，甚至是獨有的，比如像中國有14億人口形成了一個大市場，然後中共政府就用這個大市場作為一個槓桿來撬動其它的東西，所以就產生了用市場換技術，它可以脅迫一些外資高科技公司，或者是重工業公司把技術拿出來，或者是把他們經營的一些重要秘密拿出來，去換取中國這個大市場的准入。另外一個是，中國有超過三千萬超級有錢人，這也變成了一個槓桿，比如像旅遊、購物消費，他們能用這個槓桿來同樣撬開你的市場，然後謀求更多的服務，甚至謀求比如軍事上、外交上的一些利益。還有就是中國已經成為世界上最大的工業生產體系，號稱世界工廠，所以我們看到在危機產生的時候，它就可以選擇性的供貨，比如像疫情中的一些防疫物資，它就可以選擇性的供貨，你跟我關係不好，甚至是有敵對情緒的，跟我打貿易戰的，那我現在就不供貨，比如像呼吸機就曾經不向美國供貨。另外中國還有一些特定的礦產，比如稀土就被多次用來威脅美國或者日本和一些發達國家，這些都是經濟脅迫的典型例子。

李恆青說，應該是在2000年之後，尤其是習近平上台以後，中共對外的經濟脅迫愈演愈烈，被越來越多的使用，這已經成為習近平實現中國夢的一個重要武器了，所以這回引起了G7和世界很多國家的高度重視。

G7討論供應鏈重組 三個層面「去中國化」

大紀元時報總編輯郭君在《精英論壇》表示，在這次G7峰會上，除了經濟安全，還有一個話題主要是講供應鏈要重組，說穿了其實就是要去中國化，表面上說是為了全球供應鏈的穩定和安全，實際上談的這個供應鏈的不安全，主要來自於兩個方面，一個是石油供應，領一個就是中國，就是要在供應鏈領域去中國化。

郭君說，中國控制了很多原料和基礎產品的生產，比如中國生產了90%的稀有金屬，其次是工業的初級產品，比如精密化工產品，化肥、農藥的原料，還有醫藥的原料，目前很多都靠中國生產。因為這些東西污染比較大，西方原有的工廠都搬到中國去了，比如抗生素，美國的大藥廠都搬走了，所以這次疫情期間，美國人突然發現有問題了，如果中國不出產抗生素的原料，美國自己都生產不出來了，當然不是說美國不能生產，美國有技術，也有這個設備，但是突然要大規模生產，就要重新投資建廠，這至少需要一年兩年，那在疫情期間就來不及了。

所以中國號稱世界工廠，當中共和別的國家有爭論的時候，有糾紛的時候，我們都知道，中共它會毫不猶豫的動用產業鏈的優勢來搞事，上次2013年釣魚島危機時，中國就突然停止向日本出口稀土，所以，關於全球供應鏈安全，供應鏈重組的事情，第一個站出來的就是日本，它非常擔憂。日本現在提出的實施“中國+1”的策略，就是任何產業鏈產品，它都必須在中國以外找到一個供應商。當然了美中對抗升級後，那美國的整個政策，它的策略就更完整，目標也更明確，就是限制中共在全球經濟上的影響力。

郭君指出，現在美國和西方盟國基本上是在三個層面進行供應鏈重組。第一個就是高科技研發和精密半導體的供應，這個層次很明顯是要把中國排除在外，不讓其參與。第二個是精密製造和主要原材料藥的生產，這個是要限制級別的，精密製造要限制，因為涉及到很多軍工產品，重要的原材料，比如稀有金屬，要找到其它供應鏈來做備份。第三個層次就是一般的消費品市場的產品，這個目前來看是不限制中國的，基本上是讓市場規律自由的去運作，因為目前中國的土地、勞動力價格都在上漲，這些產業它自然會流動到別的地方，我們現在都知道，正在大量往越南和印度流動。

國際產業鏈重組對中國影響非常大，因為中國經濟發展到現在，正好是中等收入的一個階段，中國經濟要繼續往上升，它必須要產業升級，首先要做到科技升級，而這次美國主導的全球產業鏈重組，正好是阻擋中國最新科技，阻擋它的產業和新科技的合作。

郭君說，人類到現在，基本上沒有任何一個國家能夠單獨的實現科技進步，大家必須依賴全球合作，中國就更不行了，如果沒有合作，它的產業鏈升級就會停滯下來。過去40年，尤其是過去十多年，中國的高速發展依賴兩個因素，一個是信息革命的高科技，包括互聯網這些東西都起源於美國，第二個是大資本運作，大資本運作也是美國華爾街的模式。如果美國現在撤掉了這兩個關鍵部分，如果美國主導的產業鏈重組能夠成功，中國就注定被定在產業鏈的中低檔位置，從事基本的產業產品和消費生產，而產業的科技轉型會被限制住，未來中國再想高速發展和高速的增長就非常困難。

國際供應鏈重組 中共被世界拋離

石山在《菁英論壇》表示，國際上供應鏈重組，中共是最緊張的，現在經濟發展的一些關鍵部門中國自己是不掌握的，比如核心技術、新的研發，還有一些關鍵產品，它是沒有的。中國沒有好鐵礦，沒有好銅礦，當然也沒有好金礦，沒有好銀礦，當然還包括石油、糧食，中國的糧食短缺其實也是很厲害的，需要大量進口，等等諸如此類的這一系列所謂供應鏈的問題，都是讓中共很緊張的。

以前中共可以來個「美國+1」，或者「日本+1」，但是當G7所有國家，這一次還不光是G7，還有澳洲、巴西、印度、南非等等這些國家，都被邀請過去參加G7峰會，如果大家都同意共同合作，我們要有個規矩，那中共在這裡面就運作不起來了，就沒有辦法了。它不可能找到「G7+1」，你到哪去找，你就沒辦法+1了，這對中共來講是一個很重要很緊張的時刻。

李恒青在《菁英論壇》表示，去年年底開始進行的大量產業鏈的轉移，我們看到的更多的是第三個層級，就是一些中低端的產品大量的轉移到了東南亞國家。這些產品直接關聯到就業問題，大量企業轉移了，就業就出現了大問題，這實際上會對未來中國經濟產生非常重大的影響，現在已經顯現出來了，它不是一個短期的，一定是中長期的影響。

李恒青說，現在新的產業鏈佈局已經發生了一個很大變化，我們可以看到，正在談判的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），中國也申請了，台灣也申請了，但是目前來看，中國肯定進不去，因為阻止它的就是日本、澳大利亞，它們會堅決的擋住中國。現在其它的這些貿易組織，包括WTO，現在發揮作用也越來越少，因為什麼？就是因為中國進入WTO以後，它是首個堅決不服從規則，破壞承諾的國家，所以現在美國主導開始進行重組，像印太經濟框架這些地方的玩法都是不帶中國玩了。最後的影響就是使得中國被迫脫離這個世界，我們現在看到的工人失業，企業倒閉，這些現象將會愈演愈烈，中國的經濟可能後續會越來越難。

新唐人、大紀元推出的新檔電視節目《菁英論壇》，是立足于華人世界的高端電視論壇，該節目將彙集全球各界精英，聚焦熱點議題，剖析天下大勢，為觀眾提供有關社會時事和歷史真相的深度觀察。

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《菁英論壇》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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