2023韓劇線上看推薦列表一次看！多部熱門韓劇續集即將開播，像是《金師傅3》、《殭屍校園2》、《模範計程車2》…等，快來看看哪幾部是你心目中必追韓劇清單排行榜吧！

by Bu - 2023/05/18 更新

Photo/KBS、tvn、JTBC

2023韓劇推薦清單一覽

2023韓劇線上看推薦

回顧2022韓劇追劇清單真的是滿滿滿，從超甜愛情劇《社內相親》、律政劇《非常律師禹英禑》、古裝劇《還魂》、宋仲基主演的復仇爽劇《財閥家的小兒子》及宋慧喬主演的《黑暗榮耀》，大勢韓劇追不完啊！

不過2023韓劇推薦清單更精彩，不只有多部超熱門的韓劇續集將開播，還有多個讓人期待的神仙CP組合，像是朴敘俊與韓韶禧主演的韓劇《京城生物》、李敏鎬與孔曉振攜手合作的《問問星星吧》，讓大家從2023年初到年末都有好劇可以追，不論你是喜歡懸疑推理韓劇、愛情甜寵劇，又或是古裝劇，2023年真的是好劇追不完，一起來看看有哪幾部是你心目中2023韓劇必追排行榜吧！

2023韓劇推薦列表

5月韓劇推薦列表

5月韓劇推薦《九尾狐傳1938》

由《小神的孩子們》、《九尾狐傳》的姜信孝導演與韓佑麗編劇再度合作打造。《九尾狐傳》是2020年韓劇必看之一，終於等到李硯（李棟旭 飾演）回來啦！《九尾狐傳1938》是「九尾狐傳」故事的前傳，故事講述李硯被捲入意外事件當中，迫降在混亂的1938年，為了回到現代展開的一場生死搏鬥的奇幻故事，小編已經等不及追爆啦！

主演演員名單：李棟旭、金素妍、金汎、劉慶秀

預計開播時間：2023/5/6

《九尾狐傳1938》線上看：tvN

韓劇《九尾狐傳1938》預告

5月韓劇推薦《末日騎士》

Netflix影集《末日騎士》改編自網路漫畫，故事背景設定在反烏托邦的韓國 。由於嚴重的空氣污染，人類必須靠氧氣面罩才能維持生命。在這個充滿殘酷競爭的世界裡，金宇彬飾演傳奇快遞員「5-8」，他的傳說甚至被視為是神話，因為他即使是面對極端危險的任務也能夠輕鬆應對。

穿著黑色套裝，配戴特殊口罩，只露出雙眼與人溝通，他將面對隻手遮天的千明集團。影集中充滿了神秘、懸疑的元素，準備引領觀眾進入一個全新世界。

主演演員名單：金宇彬、宋承憲、姜有晳、李絮

預計開播時間：2023/5/12

《末日騎士》線上看：Netflix

韓劇《末日騎士》預告片

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4月韓劇推薦列表

4月韓劇推薦《紙之月》

《紙之月》是一部是懸疑驚悚題材的韓劇，故事講述原本過著舒適生活的全職主婦劉怡華（金瑞亨飾），因丈夫的漠視，她對生活也逐漸失去熱情，因此決定回歸職場，在銀行工作也讓她逐漸找回自信，但在一次挪用VIP客戶的錢後，她的人生也因此發生了巨大變化！

主演演員名單：金瑞亨、裕善、徐令姬、李施優

預計開播時間：2023/4/10

《紙之月》線上看：ENA

4月韓劇推薦《寶拉！黛寶拉》

喜愛浪漫愛情劇的人可以開追韓劇《寶拉！黛寶拉》，由《青春時代》系列、《檢察官內傳》、《不瘋不狂不愛你》的導演李太坤執導，《不瘋不狂不愛你》的編劇娥卿執筆劇本。劇情講述最強戀愛教練「黛寶拉（劉寅娜 飾演）」與超不擅長談戀愛的圖書出版企劃副代表「李秀赫（尹賢旻 飾演）」，看兩人如何擦出愛的火花！

主演演員名單：劉寅娜、尹賢旻、朱相昱、具俊會、燦盛

預計開播時間：2023/4/12

《寶拉！黛寶拉》線上看：ENA

4月韓劇推薦《造后者》

《造后者》是Netflix原創韓劇，由《我的野蠻女友》、《龍八夷》的導演吳振碩執導。演員陣容包括金喜愛、文素利、柳秀榮等多位實力演技派演員，其中金喜愛在劇中飾演擅長操縱輿論的奇才。為了幫助人權律師脫胎換骨當選首爾市長，她運用自己的才能力挽狂瀾，同時也扳倒自己的前東家。

劇情描述了掌控大企業戰略企劃室的黃導譆（金喜愛 飾演）遭逢意外後，決定像雜草一樣，不輕易被打倒的生活著。她遇到了被稱作正義犀牛的人權律師吳景淑（文素利 飾），並決定將她打造成首爾市長。這是一個關於形象塑造奇才和正義律師合作，攜手實現共同目標的故事。

主演演員名單：金喜愛、文素利、柳秀榮

播出時間：2023/4/14

《造后者》線上看：Netflix

4月韓劇推薦《特務家族》

這部是小編4月追劇清單之一！韓劇《特務家族》由《金秘書為何那樣》導演張正道及《我們的藍調時光》導演李正默共同執導，《那個男人 吳秀》的編劇鄭宥善執筆，找來了找來了張赫、張娜拉主演。劇情講述偽裝成平凡上班族的國情院黑色要員丈夫與夢想完美家庭、甜美的妻子之間驚險的死守家庭諜報喜劇。

張赫在劇中飾演擁有卓越能力的特務「權道勳」，為了隱藏他的間諜身份，白天在貿易公司假扮白領上班族，晚上則化身為間諜伺機而動，就連自己的老婆姜宥拉（張娜拉 飾演）也完全沒發現！但沒想到枕邊人其實也向自己隱瞞了一個驚人秘密，完全是韓劇版的《SPY×FAMILY間諜家家酒》啊！

主演演員名單：張赫、張娜拉、蔡貞安、金南喜

預計開播時間：2023/4/17

《特務家族》線上看：tvN、Disney+

韓劇《特務家族》預告

4月韓劇推薦《壞媽媽》

由《怪物》導演沈娜妍執導的韓劇《壞媽媽》邀請到實力派演技的女星羅美蘭和《黑暗榮耀》男星李到晛領銜主演。故事圍繞著一位為了不讓兒子感受到自己痛苦而成為「壞母親」的媽媽秦英順（羅美蘭 飾），以及在某次意外中心智退化成7歲孩子的兒子崔姜浩（李到晛 飾）所展開的治癒喜劇。

劇情描述了秦英順作為一位冷血檢察官，為了保護兒子而不擇手段成為了「壞母親」。當崔姜浩的意外導致他心智變成小孩後，母子二人開始共同修復彼此的關係，並展開全新的生活。

主演演員名單：羅美蘭、李到晛、安恩真、劉仁秀

播出時間：2023/4/26

《壞媽媽》線上看：JTBC

4月韓劇推薦《浪漫醫生金師傅3》

受到高分好評的醫療喜劇《浪漫醫生金師傅》第三季終於要開播了！

《浪漫醫生金師傅3》原班人馬韓石圭、安孝燮、李聖經等悉數回歸出演。此外，曾擔任前兩季製作的導演劉仁植和編劇姜銀慶也將再度攜手合作，故事劇情將加入新的醫生角色、強勁的對手和浪漫的愛情情節，真的讓人等不及啦！

主演演員名單：韓石圭、安孝燮、李聖經

預計開播時間：2023/4/28

《紙之月》線上看：SBS、Disney+

3月韓劇推薦列表

3月韓劇推薦《黑暗榮耀2》

宋慧喬繼2021年與張基龍共同演出《現正分手中》後，在2022年末帶來全新作品《黑暗榮耀》，超精彩的劇情在南韓和台灣都受到了高度評價和關注，在《黑暗榮耀》第一季播出時便引發熱議！

韓劇《黑暗榮耀》第一季中故事講述了曾經夢想成為建築師，不過學生時期因貧困受到校園暴力的女主角，一直等到加害者的孩子上學後，開始擔任加害者孩子的班導師，展開一連串的黑暗復仇，並帶著悲傷情緒的故事。《黑暗榮耀》第二季的故事劇情又將出現什麼驚人反轉？《黑暗榮耀》第二季將一次釋出8集，真的讓人太期待啦！

主演演員名單：宋慧喬，李到晛，林知衍

預計開播時間：2023/3/10

《黑暗榮耀2》線上看：Netflix

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3月韓劇推薦《潘朵拉：偽造的樂園》

2023復仇劇再加一！由《One the Woman》的導演崔英勳執導，《妻子的誘惑》及《Penthouse》系列金順玉編劇團隊編劇團隊的新人編劇玄智珉執筆，此劇講述了一名擁有令人稱羨生活的女子在恢復過往的記憶後，為保護自己和家人對隨意操縱自己命運的人展開報復的故事。

主演：李智雅、李相侖、張熙軫、朴基雄、奉太奎

預計開播時間：2023年3月11日

《潘朵拉：偽造的樂園》線上看：tvN、Disney+

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2月韓劇推薦列表

2月韓劇推薦《青春月譚》

《青春月譚》是一部古裝韓劇，由《百日的郎君》、《精神病患者日記》的導演李忠載執導，以及《五個孩子》、《羅曼史是別冊附錄》的鄭賢貞編劇執筆。故事講述被神秘詛咒的王世子和一夜之間被指控為滅門案件犯人的少女，兩人尋找隱藏真相的故事。

主演演員名單：朴炯植、全少妮、表藝珍

預計開播時間：2023/2/06

《青春月譚》線上看：tvN

2月韓劇推薦 《地下菁英2》

讓大家苦苦等候的《地下菁英》第二季終於來了！韓劇《地下菁英》為Disney+原創電視劇，由《地下菁英2》崔岷植、孫錫久、李東輝等人主演。劇情講述在沒有錢、沒有背景的菲律賓成為賭場傳說的男人車武湜（崔岷植飾）捲入了殺人案件，在人生的懸崖邊上，他冒著生命危險開始最後下注的故事。第二季又會有什麼令人出乎意料的轉折呢？真的是越追越緊張啊！

主演演員名單：崔岷植、孫錫久、李東輝、許城泰

預計開播時間：2023/2/15

《地下菁英2》線上看：Disney+

2月韓劇推薦 《神聖偶像》

超人氣網路小說《神聖偶像》繼之前改編成網路漫畫後，現在拍成韓劇拉！將由曾主演《社內相親》車成勳爆紅的金旻奎攜手《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》的高甫潔共同主演！

《神聖偶像》故事講述異世界大神官「大神官倫布里」在跟準備入侵世界的魔王戰鬥時失去了意識，沒想到醒來後竟然與默默無名的偶像「禹延宇」交換了靈魂，再想辦法回去之前，只能先想辦法在娛樂圈生存下去，展開一段荒謬的演藝圈之旅，是一部奇幻喜劇，感覺超有趣，喜愛輕鬆喜劇的人可以追這部！

主演：金旻奎、高甫潔、李章宇、芮智媛

播出時間：2023年2月15日

播出平台：tvN、愛奇藝國際站、LINE TV、friDay影音

《神聖偶像》更新時間:2023年2月16日起每週四、五上午十點跟播。

《神聖偶像》線上看：愛奇藝國際站、LINE TV、friDay影音

2月韓劇推薦 《模範計程車2》

《模範計程車》首季故事講述一個地下秘密計程車公司「彩虹運輸」為了一群無法受到法律保護而滿腹冤屈的被害者們，替他們進行復仇計畫！

在劇中遊走在正義與邪惡間，以惡制惡的橋段更是讓觀眾看得超過癮！而第二季更遠赴越南拍攝，讓人更期待《模範計程車2》的故事走向，絕對是2023必追的犯罪型韓劇之一啊！

主演演員名單：李帝勳、表藝珍

預計開播時間：2023/2/17

《模範計程車2》線上看：friDay影音

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2月韓劇推薦《原來這就是愛啊》

2023復仇韓劇再+1！Disney+原創韓劇《原來這就是愛啊》在復仇劇情中加入了浪漫元素打造的全新風格。將由近年韓劇超熱門的「長腿CP」李聖經、金英光攜手主演。而讓人驚喜的是女神李聖經有別於以往的甜美風格，在劇中因為被繼母折磨到痛不欲生，決定展開復仇計畫。

《原來這就是愛啊》劇情講述宇宙（李聖經 飾演）遭受父親意外過世的噩耗，繼母更狠心將她逐出家門，讓她在心底埋下復仇的種子，而在這段期間內，她也與一名孤獨企業家冬辰（金英光 飾演）墜入愛河，但沒想到對方居然是繼母的兒子，她清楚自己的決定可能會改變所有復仇大計，讓所有人的生活都緊緊相連，完全無法預測，好期待故事會有怎樣的驚人發展啊！

Disney+原創韓劇《原來這就是愛啊》預告

主演演員名單：李聖經 、金英光

預計開播時間：2023/2/22

《原來這就是愛啊》線上看：Disney+

1月韓劇推薦列表

1月韓劇推薦《頭腦共助》

韓劇《頭腦共助》由曾執導《天命：朝鮮版逃亡者故事》的導演李振書與《Drama Special－搖滾 Rock 樂》編劇朴京善攜手打造，找來了鄭容和、車太鉉、郭善英、芮智媛主演。

《頭腦共助》是關於腦部疾病的犯罪案件，堪稱韓劇第一部腦科學刑偵喜劇。劇情講述一位擁有非凡大腦的神經科學家申河路（鄭容和 飾演），與擁有善良個性的刑警金明世（車太鉉）兩人為了解決罕見腦部疾病所引發的犯罪案件，展開一段相愛相殺的搞笑故事！

主演演員名單：鄭容和、車太鉉、郭善英、芮智苑

預計開播時間：2023/1/2（16集）

韓劇《頭腦共助》線上看播出平台：LINE TV、愛奇藝國際站

1月韓劇推薦《法錢》

復仇爽劇加一！由電影《極惡對決》導演李元泰與《女王的教室》、《太陽的後裔》編劇金元碩共同合作打造。故事講述在檢察部門與企業財閥互相勾結的「法錢」圈子中，一位被視為自己人的全球私募基金老闆兼投資總負責人殷勇（李善均 飾演）拼命與其對抗的故事。

主演演員名單：李善均、文彩元

預計開播時間：2023/1/6（12集）

1月韓劇推薦 《代理公司》

由《加油吧威基基》、《月刊家》的李昌民導演與宋秀漢作家合作打造。故事背景講述在人前光鮮靚麗、優雅自如的廣告行業從業者們，其實背後為了生存而苦苦掙扎的故事。

主演演員名單：李寶英、趙成夏、孫娜恩、韓俊宇

預計開播日期：2023/1/7（16集）

韓劇《代理公司》線上看播出平台：LINE TV

1月韓劇推薦 《朝鮮精神科醫師劉世豐2》

主演演員名單：金旻載、金香起、金相慶

預計開播時間：2023/1/11（10集）

韓劇《朝鮮精神科醫師劉世豐2》線上看播出平台：LINE TV

1月韓劇推薦 《浪漫速成班》

韓劇《浪漫速成班》由《The King：永遠的君主》、《海岸村恰恰恰》的柳濟元導演執導，《認識的妻子》、《結過一次了》的楊熙勝編劇執筆。故事背景為競爭激烈的高考地獄，一位較晚進入高考的小菜店女社長(全度妍 飾演)，將與頂級講師(鄭敬淏 飾演)展開一段又苦又甜的愛情羅曼史。

主演演員名單：全道嬿、鄭敬淏

預計開播時間：2023/1/14（16集）

預計播出平台：Netflix

《浪漫速成班》線上看：Netflix

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1月韓劇推薦 《木偶的季節》

韓劇《木偶的季節》是一部奇幻浪漫的愛情劇，由《看見味道的少女》、《Alice》的導演白秀燦與《請確認活動吧》的導演金智勳共同執導，由《哲仁皇后》金正賢與《我的ID是江南美人》的林秀香領銜主演。而原先參演此劇的演員李智漢在梨泰院踩踏事故中不幸身亡，劇組隨即中斷，同劇演員與工作人員都十分不捨，後來在2022年11月恢復拍攝，請來了曾出演《魷魚遊戲》備受注目的新人李廷晙接替「鄭伊登」一角。

故事講述死神「木偶」每99年會休假一次，不小心得罪了造物主後被懲罰到陰間引渡亡者，而木偶附身在與他長得相同的人類都鎮宇（金正賢 飾演）身上，與具有神秘力量的醫生韓季節（林秀香 飾演）兩人相遇後展開一段奇幻的愛情故事。

主演演員名單：金正賢、林秀香、安友淵、金多順

播出時間：2023/1/27

播出平台：MBC、LINE TV、愛奇藝國際站

2023韓劇推薦線上看上半年列表（尚未公布開播時間）

《驅魔麵館2》

《驅魔麵館》改編自同名漫畫，故事講述外觀看似稀鬆平常的麵店「姐姐的麵館」，其實是惡鬼獵人組織「Counter」，而店員們不斷擊敗從死後世界來到人間追求永生惡鬼的故事。

讓人意想不到的劇情發展，讓收視屢創新高，在《驅魔麵館》第一季完結時更來到了11%！而《驅魔麵館》第二季也確定由趙炳圭、劉俊相、金世正、廉惠蘭原班人馬回歸，他們又將會碰到什麼新惡鬼，一起期待《驅魔麵館2》開播吧！

主演：趙炳奎、金世正、劉俊相、廉惠蘭

播出：2023年6月

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《京城怪物》

這強大的卡司陣容真的讓人超期待！《京城怪物》故事講述著在一家醫院，人類和不明生物體之間的決鬥故事，在主權及人權被剝奪的情況，人們生存在不安的恐懼之中，為了找回生存權利、幸福，不惜一切代價的青春驚悚劇！

主演演員名單：朴敘俊、韓韶禧、魏河俊

預計開播時間：播出：2023年中旬

更多韓劇《京城怪物》介紹：

《浪漫醫生金師傅3》

《浪漫醫生金師傅》描述怪才醫生金師傅（韓石圭飾）、極富好勝心的男醫生姜東柱（柳演錫飾）與渴望獲得認同的女醫生尹書靜（徐玄振飾），三人之間領悟到真正的人生價值和愛情溫暖的人性故事。

前兩季深受觀眾喜愛，而《浪漫醫生金師傅3》除了由韓石圭、安孝燮、李聖經等原班人馬回歸演出外，而《浪漫醫生金師傅》第三季終於確定金旻載與蘇珠妍將回歸演出，原本兩人在劇中就是情侶，想必又要上演一段甜甜的戀愛啦！

《浪漫醫生金師傅3》除了有前兩季的演員回歸外，也將加入全新角色，新生代演員李新英將飾演忙內醫師，而曾演出《驅魔麵館》的李洪耐將飾演軍醫角色，有這兩位全新角色加入將為《金師傅3》帶來全新火花，相信大家已經等不及看到第三季的全新故事線啦！

主演演員名單：韓石圭、安孝燮、李聖經、金旻載、蘇珠妍

預計開播時間：2023年待定

《殭屍校園2》

《殭屍校園》由朱東根的人氣漫畫，在台灣有千萬點擊率。故事敘述孝山高中學生不原因遭到感染，造成全校變成喪屍，主角們被困在學校中，他們得想盡辦法求救，但他們卻不知道，自己即將面對的是世界末日等級的災難！而第二季將會有什麼樣的全新發展呢？喜愛喪屍劇的人一定要追這部！

主演演員名單：尹燦榮、朴持厚、趙怡賢、朴所羅門

預計開播時間：2023年待定

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《問問星星吧》

由《雖然是精神病但沒關係》的朴信宇導演執導，《嫉妒的化身》編劇徐淑香執筆。將由李敏鎬與孔曉振攜手主演，這完全是神仙組合啊！而韓劇《問問星星吧》是韓國首部以宇宙為題材打造的電視劇，故事將以「宇宙航空站」爲背景展開一段浪漫又搞笑的愛情羅曼史，新穎的題材與超狂組合，讓人未看先期待啊！

主演演員名單：李敏鎬、孔曉振

預計開播時間：2023年待定

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