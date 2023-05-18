「寧死也不願為共產黨做事」——來自學校的聲音 夏荷

不久前，重慶的張志偉在退黨網站發表聲明說，「小時候被爸媽和老師灌輸了一種想法，參加共產黨對以後工作有好處，於是就加入了團組織，但是現在上了大學，每日逛推特及youtube，了解了很多中共的邪惡和現在每時每刻發生在中國這片土地上的不能在牆內宣傳的悲劇後，我寧死也不願意為共產黨做事，不會去申請參加黨員，在這裡宣告我退出共青團，與過去做個告別。」

無獨有偶，生活在大陸的趙榮奇也在聲明中說，「我是一名教師，教書幾十年，深受中共的洗腦宣傳毒害，我經歷了中共的多次整人運動（比如文化大革命），對中共有內心深處的恐懼，所以數十年不敢否認中共。在教學中必須有愛國教育（其實就是愛黨教育），老師必須貫徹這種精神，並把這種精神灌輸給學生，每個學生的思想都被毒害。」

他說，「現在看來這是一種罪過。本人已認清了中共的魔鬼面目，現宣布退出中國共青團和中國少先隊員，和中共流氓政權劃清界線。」

中共國的學校實為各級黨校

很多人都知道，共產黨對學校控制很嚴，主要由官方辦學，民辦學校也是會受到限制、排斥、打壓的。中共篡政後馬上取消教會大學、拆分綜合大學、大增理科院校，以削弱人文學科培養學生自由思想和獨立人格。學校教材內容也要把關審核；實行政治輔導員制度；普世價值、新聞自由、公民社會、公民權利、司法獨立、共黨歷史和權貴階級都是禁區。

不但從中小學懵懂時期就誘騙孩子們入隊入團，還用名利誘惑家長、綁架教師及所有學校都參與其中。一代被騙，再騙下一代，其歹毒在於利用人民，自毀道德、自滅人性，培養黨性。同時，把精英拉進共黨隊伍，為其貼金，聲稱是「黨培養的」。辦學的目的是為共產黨培養「接班人」。由此可見，中共國的學校實為各級黨校。

但是，共產黨這些陰招已越來越被人看清，越來越多的人不再受騙上當。

署名陸珈的大陸民眾在聲明中說，「其實自己學生時代就開始對中共治下社會的各種妖魔橫行產生過質疑。49年後的學校早已被污染成了黨校，入少先隊入共青團是體制所迫…..希望來日能為驅除邪黨振興中華貢獻微薄之力。」

化名叫「山石」的學生說，「我翻牆後，才知道中共活摘國人器官，太恐怖了，想起來都害怕，只有魔鬼才做得出來。中共必須滅亡，大陸人才會過上安寧日子。我聲明退出少先隊、共青團，讓自己擁有一個美好的未來。我是個學生，誠心求神佛保佑我平安！

陳意利是一名初中學生，他說，「現在共產黨有點要洗不動大人了，對我們是瘋狂洗腦。校長到每班播放一個影片，說新中國之前的小孩和我們的區別。影片上的小孩沒爹沒媽，流落街頭，被麵包店老闆打，住在黑黑的地方。哼哼哼反正我看不懂了，好像意思是以前的小孩都沒爹沒媽。」

「還有放的是一個惡黨黨員走山路服務人民。看他走的多難，有一段是從山上掉了下來，惡黨難道全天圍著他拍嗎，能恰好拍到他掉下來？那個人為了錢也不怕被摔死。小時候加了中共的少先隊，為避免噁心死我，我要退出它！

良心老師不再是被中共利用的工具 署名祝慶的大陸民眾說，「我是一名中學歷史教師，是8964的見證人和同齡人，深知中共的邪惡，早就在思想中退出了中共的一切邪惡組織，也在力所能及的揭露它，今天聽說了白紙革命，我再次鄭重聲明退出中共的團隊組織，慶祝新中國的早日到來！」

擔任大學輔導員以及心理健康教師的葉蕾發「三退」聲明說：「小時聽信了中共惡黨的甜言蜜語，崇拜共產邪靈，不以為恥，反以為榮。工作期間，一位學生來找我談話，說他家經濟困­難，希望退學。我追問之下，他才說自己­的父親因為批評中共被捕，為賄賂當局，家裡花光了錢，而且『政審』不過，沒有助學金，交不起學費、住宿費。聽完此事，我不由得為自己的黨員身分羞愧難當。在此聲明，退出中國共產黨及其附屬組織，洗清罪惡。」

王發東老師說，「在我29年的人生歲月中，曾多次感受到中共這個邪靈惡黨對溫良人性、對數以億計普通人民的殘酷迫害。自從接觸法輪功以來，我就對中共的宣傳暗暗抱有懷疑，但總是沒有脫離出那一套傳統敘事體系的桎梏。在中共病毒大流行的這幾年時間裡，我終於逐漸認清了共產黨的真面目，因此宣布退黨退團退隊，也算是與過去的自己做一個了斷。」

「從小時候起我就經常聽自己的姥姥講述大饑荒時發生在老家的種種慘像。在中學就讀期間，我的語文老師也常常向我們揭露隱藏在中共冠冕堂皇史書下的種種黑暗，可惜當時的我年紀尚淺，只是當作聽故事，並沒有放在心上。

「真正接觸法輪功和對共產黨抱有懷疑，是在4年前，我於澳大利亞留學期間，那時我孤身一人漂泊異國他鄉，無依無靠，但十分有幸，遇到了生命中的一位貴人和摯友。我的這位朋友在我最困難的時候曾不求回報地給予了我許多幫助，在這裡我要對他說一聲感謝。

「也正是通過這位朋友，我逐漸了解了在國內被嚴重污名化的法輪功。我逐漸了解了法輪功的思想，拜讀了一些李大師的著作，明白了『真善忍』的真諦。也是通過法輪功，我結識了一些真誠、善良的人們。這些種種不禁使我懷疑，大肆污衊和取締法輪功的邪黨中共，究竟是一個什麼樣的組織？

「如今我回國在一所高校擔任輔導員，每天都被官僚主義和中共的洗腦宣傳折磨得疲憊不堪。尤其是幾年前造成全球大流行的中共病毒和中共採取的只顧面子、不顧民生的清零政策，更是讓我認清了這個政黨反人類、反文明、反道德的本質。目睹曾經璀璨的中華文明在共產黨的統治下奄奄一息，千夫所指。這一切都使我感到絕望和痛心。我真誠地希望，這個邪靈惡黨能夠早日垮台，讓善良、文明和正義重回人間。」

民辦學校厄運多

湖北胡春森校長懷著對教育事業的熱愛之情，投資了一所民辦學校，想解決當地留守兒童的讀書難問題。

但他在退黨聲明中說，「本人從事教育行業已有很多年了，但從未像今天這樣對中國共產黨如此厭惡！」

「當年，校在建設初期，我和我的合夥人，就經常被當地的一些貪官騷擾。我們不僅要請他們吃飯，還要去他們家送禮、拉關係。不然的話，這些貪官就會動用一切資源來阻礙我們學校的建設。當然，凡是在中國投資做項目的人，大概都懂這些潛規則，說白了也就是：你必須跟共產黨的貪官們有勾結，否則你的項目根本無法進行下去！

「學校建成並招生後，起初一段時間，運營得還算不錯。隨後，就是當地教育部門、建設部門以及其它各個部門的官員，經常來我的學校『訪問』，他們總是打著訪問的幌子，來我們這裡吃拿卡要！

「雖然我的民辦學校並不是以營利為目的，但長期被他們這樣折騰，我們也掙不了多少錢！後來，我的學校還必須要設立黨支部、校團委、黨員活動中心等部門。這兩年，學校還必須要搞黨建，在各個角落貼滿宣傳共產黨的洗腦標語、口號等，而且上級部門還經常要來檢查。幹這些事，是一筆不小的開支，但是我們為了讓學校運營下去，也必須勉強這麼做。

「前不久，中共突然對教培行業進行瘋狂打壓，我的民辦學校也受到不小的影響！我們學校很多教師，也受到有關部門的不斷騷擾，這個暑假，他們不敢再給學生補課。

「教書育人，自古都是我們中華民族的傳統美德。但在今天，被中共禍害下的社會，教育培訓行業變成了『黑惡勢力』，要跟黃賭毒劃上等號了，這不得不說是人間的悲劇！

「最近，共產黨又提出了『共同富裕』的口號，這不得不讓人聯想到歷史上中共的『打土豪分田地』運動！看來中共是打算再一次開始搶錢了，搶劫國內這些有錢人的資產，來給共產黨高層的這些利益集團瓜分！

可以說，共產黨現在已經是人類最大的毒瘤了，如果這個毒瘤繼續生長，將會對人類造成巨大的災難！ …..

我當初年輕無知，被人騙了，加入了中共，現在感到十分後悔。本人決定從此退出中共邪黨，並希望中國共產黨這個史上最大的邪教組織早日滅亡！

不久前，重慶的張志偉在退黨網站發表聲明說，「小時候被爸媽和老師灌輸了一種想法，參加共產黨對以後工作有好處，於是就加入了團組織，但是現在上了大學，每日逛推特及youtube，了解了很多中共的邪惡和現在每時每刻發生在中國這片土地上的不能在牆內宣傳的悲劇後，我寧死也不願意為共產黨做事，不會去申請參加黨員，在這裡宣告我退出共青團，與過去做個告別。」

無獨有偶，生活在大陸的趙榮奇也在聲明中說，「我是一名教師，教書幾十年，深受中共的洗腦宣傳毒害，我經歷了中共的多次整人運動（比如文化大革命），對中共有內心深處的恐懼，所以數十年不敢否認中共。在教學中必須有愛國教育（其實就是愛黨教育），老師必須貫徹這種精神，並把這種精神灌輸給學生，每個學生的思想都被毒害。」

他說，「現在看來這是一種罪過。本人已認清了中共的魔鬼面目，現宣布退出中國共青團和中國少先隊員，和中共流氓政權劃清界線。」

中共國的學校實為各級黨校

很多人都知道，共產黨對學校控制很嚴，主要由官方辦學，民辦學校也是會受到限制、排斥、打壓的。中共篡政後馬上取消教會大學、拆分綜合大學、大增理科院校，以削弱人文學科培養學生自由思想和獨立人格。學校教材內容也要把關審核；實行政治輔導員制度；普世價值、新聞自由、公民社會、公民權利、司法獨立、共黨歷史和權貴階級都是禁區。

不但從中小學懵懂時期就誘騙孩子們入隊入團，還用名利誘惑家長、綁架教師及所有學校都參與其中。一代被騙，再騙下一代，其歹毒在於利用人民，自毀道德、自滅人性，培養黨性。同時，把精英拉進共黨隊伍，為其貼金，聲稱是「黨培養的」。辦學的目的是為共產黨培養「接班人」。由此可見，中共國的學校實為各級黨校。

但是，共產黨這些陰招已越來越被人看清，越來越多的人不再受騙上當。

署名陸珈的大陸民眾在聲明中說，「其實自己學生時代就開始對中共治下社會的各種妖魔橫行產生過質疑。49年後的學校早已被污染成了黨校，入少先隊入共青團是體制所迫…..希望來日能為驅除邪黨振興中華貢獻微薄之力。」

化名叫「山石」的學生說，「我翻牆後，才知道中共活摘國人器官，太恐怖了，想起來都害怕，只有魔鬼才做得出來。中共必須滅亡，大陸人才會過上安寧日子。我聲明退出少先隊、共青團，讓自己擁有一個美好的未來。我是個學生，誠心求神佛保佑我平安！

陳意利是一名初中學生，他說，「現在共產黨有點要洗不動大人了，對我們是瘋狂洗腦。校長到每班播放一個影片，說新中國之前的小孩和我們的區別。影片上的小孩沒爹沒媽，流落街頭，被麵包店老闆打，住在黑黑的地方。哼哼哼反正我看不懂了，好像意思是以前的小孩都沒爹沒媽。」

「還有放的是一個惡黨黨員走山路服務人民。看他走的多難，有一段是從山上掉了下來，惡黨難道全天圍著他拍嗎，能恰好拍到他掉下來？那個人為了錢也不怕被摔死。小時候加了中共的少先隊，為避免噁心死我，我要退出它！

良心老師不再是被中共利用的工具 署名祝慶的大陸民眾說，「我是一名中學歷史教師，是8964的見證人和同齡人，深知中共的邪惡，早就在思想中退出了中共的一切邪惡組織，也在力所能及的揭露它，今天聽說了白紙革命，我再次鄭重聲明退出中共的團隊組織，慶祝新中國的早日到來！」

擔任大學輔導員以及心理健康教師的葉蕾發「三退」聲明說：「小時聽信了中共惡黨的甜言蜜語，崇拜共產邪靈，不以為恥，反以為榮。工作期間，一位學生來找我談話，說他家經濟困­難，希望退學。我追問之下，他才說自己­的父親因為批評中共被捕，為賄賂當局，家裡花光了錢，而且『政審』不過，沒有助學金，交不起學費、住宿費。聽完此事，我不由得為自己的黨員身分羞愧難當。在此聲明，退出中國共產黨及其附屬組織，洗清罪惡。」

王發東老師說，「在我29年的人生歲月中，曾多次感受到中共這個邪靈惡黨對溫良人性、對數以億計普通人民的殘酷迫害。自從接觸法輪功以來，我就對中共的宣傳暗暗抱有懷疑，但總是沒有脫離出那一套傳統敘事體系的桎梏。在中共病毒大流行的這幾年時間裡，我終於逐漸認清了共產黨的真面目，因此宣布退黨退團退隊，也算是與過去的自己做一個了斷。」

「從小時候起我就經常聽自己的姥姥講述大饑荒時發生在老家的種種慘像。在中學就讀期間，我的語文老師也常常向我們揭露隱藏在中共冠冕堂皇史書下的種種黑暗，可惜當時的我年紀尚淺，只是當作聽故事，並沒有放在心上。

「真正接觸法輪功和對共產黨抱有懷疑，是在4年前，我於澳大利亞留學期間，那時我孤身一人漂泊異國他鄉，無依無靠，但十分有幸，遇到了生命中的一位貴人和摯友。我的這位朋友在我最困難的時候曾不求回報地給予了我許多幫助，在這裡我要對他說一聲感謝。

「也正是通過這位朋友，我逐漸了解了在國內被嚴重污名化的法輪功。我逐漸了解了法輪功的思想，拜讀了一些李大師的著作，明白了『真善忍』的真諦。也是通過法輪功，我結識了一些真誠、善良的人們。這些種種不禁使我懷疑，大肆污衊和取締法輪功的邪黨中共，究竟是一個什麼樣的組織？

「如今我回國在一所高校擔任輔導員，每天都被官僚主義和中共的洗腦宣傳折磨得疲憊不堪。尤其是幾年前造成全球大流行的中共病毒和中共採取的只顧面子、不顧民生的清零政策，更是讓我認清了這個政黨反人類、反文明、反道德的本質。目睹曾經璀璨的中華文明在共產黨的統治下奄奄一息，千夫所指。這一切都使我感到絕望和痛心。我真誠地希望，這個邪靈惡黨能夠早日垮台，讓善良、文明和正義重回人間。」

民辦學校厄運多

湖北胡春森校長懷著對教育事業的熱愛之情，投資了一所民辦學校，想解決當地留守兒童的讀書難問題。

但他在退黨聲明中說，「本人從事教育行業已有很多年了，但從未像今天這樣對中國共產黨如此厭惡！」

「當年，校在建設初期，我和我的合夥人，就經常被當地的一些貪官騷擾。我們不僅要請他們吃飯，還要去他們家送禮、拉關係。不然的話，這些貪官就會動用一切資源來阻礙我們學校的建設。當然，凡是在中國投資做項目的人，大概都懂這些潛規則，說白了也就是：你必須跟共產黨的貪官們有勾結，否則你的項目根本無法進行下去！

「學校建成並招生後，起初一段時間，運營得還算不錯。隨後，就是當地教育部門、建設部門以及其它各個部門的官員，經常來我的學校『訪問』，他們總是打著訪問的幌子，來我們這裡吃拿卡要！

「雖然我的民辦學校並不是以營利為目的，但長期被他們這樣折騰，我們也掙不了多少錢！後來，我的學校還必須要設立黨支部、校團委、黨員活動中心等部門。這兩年，學校還必須要搞黨建，在各個角落貼滿宣傳共產黨的洗腦標語、口號等，而且上級部門還經常要來檢查。幹這些事，是一筆不小的開支，但是我們為了讓學校運營下去，也必須勉強這麼做。

「前不久，中共突然對教培行業進行瘋狂打壓，我的民辦學校也受到不小的影響！我們學校很多教師，也受到有關部門的不斷騷擾，這個暑假，他們不敢再給學生補課。

「教書育人，自古都是我們中華民族的傳統美德。但在今天，被中共禍害下的社會，教育培訓行業變成了『黑惡勢力』，要跟黃賭毒劃上等號了，這不得不說是人間的悲劇！

「最近，共產黨又提出了『共同富裕』的口號，這不得不讓人聯想到歷史上中共的『打土豪分田地』運動！看來中共是打算再一次開始搶錢了，搶劫國內這些有錢人的資產，來給共產黨高層的這些利益集團瓜分！

可以說，共產黨現在已經是人類最大的毒瘤了，如果這個毒瘤繼續生長，將會對人類造成巨大的災難！ …..

我當初年輕無知，被人騙了，加入了中共，現在感到十分後悔。本人決定從此退出中共邪黨，並希望中國共產黨這個史上最大的邪教組織早日滅亡！

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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