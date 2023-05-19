王赫：習近平河北之行凸顯政局詭異

5月10日至12日，習近平考察雄安、滄州、石家莊，並主持召開兩場座談會，主題分別為推進雄安新區建設與推進京津冀協同發展。雄安新區被嘲諷為「爛尾工程」，習為什麼異常高調地率三大常委前去撐場？北京作為「京津冀協同發展」的龍頭，書記、市長緣何不出席座談會？本文作三點討論。

習上台之初，就特別重視「京津冀協同發展」問題；但在中共現行體制和利益格局中，幾無解決可能。經過幾年折衝，習理出了一個思路：京津冀協同發展的「牛鼻子」是疏解北京「非首都功能」；而疏解北京「非首都功能」，核心在於「兩翼」——建設北京城市副中心（通州區）和河北雄安新區（北京非首都功能疏解主要承接區）。如此，一可解決北京「大城市病」，二可解決區域性生態環境問題，三可促進河北發展、縮小區域差距，四可打造新的增長極。

就思路而言，這不能說是錯的。可關鍵是：（一）為什麼選擇雄安新區？事實上，雄安新區面臨生態脆弱（資源環境承載力已接近自然的上限，主要限制因素是水資源短缺、地表水質污染、洪澇災害風險）、產業基礎不牢、開放區位不佳等等問題，並沒有充分的學術研究作基礎。有人委婉地說，「在一定意義上說，雄安新區的設立出乎很多學者的想像，也引起了學者們的關注與討論。」比雄安新區條件更好的區域並不少。

（二）雄安新區有必要建為大城市嗎？當局規劃融合了衛星城、科學城、大城市新區的幾種屬性，起步區面積約100km2，中期發展區與遠期控制區面積分別可達到約200 km2和2000 km2，這是不是好大喜功、脫離現實（官方稱要斥資30萬億元「打造一座未來之城」）？2017年，雄安新區常住人口104.71萬人。比較而言，著名的日本筑波科學城，總面積28,400公頃，擁有超過20,000名研究人員，大約20萬居民，是一座高度發展、具有良好生活機能之都市。

更重要的是，雄安新區建設是個政治決策，從經濟地理學的角度看，完全「逆勢」。中國科學院院士陸大道認為，中國經濟要素的宏觀流向是「自西向東」，雄安新區倒著來，如何吸引大量經濟要素特別是技術創新要素的集聚？

雄安新區2017年設立，經過5年多的規劃和建設，現狀如何呢？今年1月，網上熱傳一個視頻：號稱亞洲最大的雄安高鐵站（占地66個足球場），長滿野草。已啟用兩年，每天卻只有一班火車到北京。萬民嘲諷。

就雄安新區而言，習近平遭遇著相當大的政治壓力。例如，2021年7月，河北省人大常委會出台《河北雄安新區條例》，雄安新區「降級」之說一時盛行（從「國家大事」降為「省級新區」）。

不過，習是個強勢的人，對此決不後退，而是強挺雄安。這次雄安之行，第一，罕見地帶上李強、蔡奇、丁薛祥三位政治局常委，尤其總書記、總理同框，這是故意針對反對聲浪。第二，習近平定調：雄安新區「從無到有」，「一座高水平現代化城市正在拔地而起，堪稱奇蹟。」「實踐證明，黨中央關於建設雄安新區的重大決策是完全正確的，各方面工作是紮實有效的。」

然而，習的強硬，並不足以讓反對聲音消失；相反，由於缺乏糾偏機制，雄安新區正變成一個漩渦：投入越多，越不會停止；而不停止，就需要越來越多的投入。中國經濟大盤動搖，財政越來越緊張。雄安新區變成無底洞，對習的政治殺傷力將越來越大。

「疏解」成最大難題，習近平強動「我的奶酪」？

只要有錢投入，雄安新區建設不是問題（目前，累計完成投資超過4000億元，參建勞動力穩定保持在10萬人以上，高峰時期約有20萬）。最大的問題是，北京沒單位願意「疏解」到雄安。

北京當局首先拿外來人口下手。北京外來人口三分之二集中在批發零售、製造、住宿餐飲、建築4個行業，強制疏解這些行業，就「人隨業走」了。這也是2017年蔡奇「刺刀見紅」驅趕「低端人口」的大背景。2021年7月30日，京津冀協同發展領導小組辦公室有關負責人接受新華社專訪稱：2014年以來，已有20多所北京市屬學校、醫院向京郊轉移，疏解一般製造業企業累計約3000家，疏解提升區域性批發市場和物流中心累計約1000個，北京人口2017年來持續負增長。

這些好「疏解」的都「疏解」了，剩下的都是硬骨頭。2021年，習當局決策部署，以在京部委所屬高校、醫院和央企總部為重點，分期分批推動相關非首都功能向雄安新區疏解。而「在京部委所屬高校、醫院和央企總部」都是體制內的權勢者，在北京日子過得滋潤，誰願意離開？現有央企98家，誰該走誰該留？「疏解」實質就是現行利益格局的強行撕破、重組，是一場血肉拼殺。

即使政治高壓，目前也才有首批3家疏解央企（中國星網、中國中化、中國華能）總部開工，中國礦產資源集團選址落位；首批疏解的4所高校、2家醫院「正穩步推進各項工作」。用官方話語說，就是已「進入中央單位和相關地區協同發力關鍵期」。

習近平這次雄安行，一大目的就是親自發動員令，宣布「已進入大規模建設與承接北京非首都功能疏解並重階段」，「疏解」必須加速：要紮實推動疏解北京非首都功能各項任務落實，接續謀劃第二批啟動疏解的在京央企總部及二、三級子公司或創新業務板塊等，著手謀劃金融機構、科研院所、事業單位的疏解轉移。

習近平自己是從縣委副書記一步步爬上來的，對中共體制和既得利益集團實情當然清楚，他也自然了解「疏解」是一場大搏殺。現在的北京，可謂激流滾滾。習的「鐵腕」，將進一步把自己變成眾矢之的。

這次河北行，習近平主持召開深入推進京津冀協同發展座談會，奇怪的是，北京市委書記尹力、市長殷勇都未參加。「京津冀協同發展」被視為中共三大國家級戰略，習親自決策、親自部署，而且北京又是「京津冀協同發展」的龍頭，尹力、殷勇應如河北天津一樣，雙雙出席。反過來說，給他倆一百個膽子，也不敢不來。居然沒來，說明有更重要的事情讓他兩脫不開身，不參加應得到習的首肯。

對尹力、殷勇來說，有什麼事比參加習主持的座談會更重要呢？或曰上月18日長峰醫院火災（亡29人）。這雖令北京市領導層震驚，但尚不至於此。筆者猜測，原北京市委書記蔡奇、原中辦主任丁薛祥現都跟在習近平的身邊，而尹力、殷勇才主政北京不久，如果也都同時離京，那麼北京一時就無可靠之人坐鎮了，習在安全方面是非常謹慎的，不會無端冒險。從另一方面講，北京局勢並不平靜，習的不安全感很強。

習這次河北行，重點是推進雄安新區建設和北京「疏解」。總理李強領了總任務，在國務院層面具體抓的應是丁薛祥，北京層面則是尹力、殷勇負責。習近平簽發了軍令狀，就看丁薛祥、尹力、殷勇三人能否完成了。當然，這個活極端難幹，若做好了，對三人未來五年再升一級大有幫助。

這對丁薛祥尤為重要。丁1962年生人，是本屆政治局常委中最年輕者，上屆中央書記處排名第二，這屆調作第一副總理，應是當潛在接班人培養。但是，蹊蹺的是，4月21日的二十屆中央深改委第一次會議上，習近平繼續當主任，副主任為總理李強、全國政協主席王滬寧、中央辦公廳主任蔡奇，沒有丁薛祥的份。如果說王滬寧續任副主任是因為沒人能替代他的話，那麼中央深改委增加一個副主任並不是多大的問題，完全可以安排丁薛祥也當副主任。結果沒有。

而且，京津冀協同發展領導小組組長，前兩任先後是時任常務副總理張高麗、韓正，目前也沒公開宣布丁薛祥接下這個位置。這些都暗示，習對丁還在考察之中。

習已經70歲了，即使再忌諱接班人的話題，但也不得不有所安排。習家軍內部對此是暗鬥激烈，黨內其它派系也不會甘心。風暴還在後面呢！

結語

在中共意識形態的影響下，習近平受一些「國師」蠱惑，相信「政府有為」；雖然也說使「市場在資源配置中起決定性作用」，但這裡的市場是受國家「引導」的，是所謂「有效市場」。這大概就是習要開闢的所謂「馬克思政治經濟學新境界」。作為產物之一的雄安新區，先天就有致命缺陷。這是當前雄安新區陷入「爛尾」困境的深層原因。

習對此沒有明察，調整建設方案，反而政治豪賭，強行推進。這不僅在政治上使自己越發被動，而且在習家軍內部誘發分裂，加劇了黨內派系之間的暗鬥，使中共政局更加波詭雲譎，難以預測。但是，只要是雷，就一定要爆的；只要是坑，就一定會掉進去的。末路狂奔的表現就是如此。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（轉自大紀元/責任編輯：劉明湘）

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