屏東海豐濕地生態環境豐富 賞鳥物種多樣化

【新唐人北京時間2023年05月20日訊】歡迎回來。屏東縣政府近年在萬年溪上游，增闢6處、面積近30公頃濕地群，能有效淨化水質，生態保育也日見成效，其中一處海豐濕地，還有二級保育動物水雉現蹤，讓民眾相當驚豔。

採生態工法建造的屏東海豐濕地，除了有效淨化水質，讓下游萬年溪有乾淨水質外，濕地內生物多樣性更是豐富，近年生態保育成效卓越，甚至有二級保育動物水雉現蹤。讓民眾能近距離觀賞濕地內的野鳥生態。

民眾：「讓人家覺得很悠閒，然後呢很容易接觸到大自然；黃昏的時候，非常的漂亮，然後就可以看到很多的鳥類飛來飛去的。」

屏東縣環保局水污染防治科長林瑞娟：「來到這裡也可以看到水雉，那整個物種，在我們的歷年的調查裡面，越來越多物種，包括魚啊、貝啊、蝦啦，形成一個完整的生物鏈。」

面積約13公頃的海豐濕地，是萬年濕地群中面積最大的一個；由於海豐濕地水質純淨，水下生物多樣性，吸引不少釣友垂釣；這裡也是一處生態豐富兼具環境教育功能的場域。

和平國小學生：「小小稽查員，可以讓我們增加對環境保護的知識。」

和平國小學生：「還可以培養我們隨手做環保的生活觀念，以及愛護自然生態環境的情操。」

和平國小學生：「也可以讓我們知道就是大自然有多麼的重要。」

和平國小教務主任林明憲：「小朋友在做這件事情的時候，（一開始）他們是抱持著一種等於是玩的一種心態啦，因為有不同的體驗；可是真正實際去進行以後，他們發現原來我們也可以盡一份小小的力量，來幫助我們現在的環保的議題能夠更完備。」

從水出發，屏東縣和平國小結合環境教育的內涵與觀念，提升小朋友對水環境的敏感度，將水資源與生態環境觀念扎根校園。

新唐人亞太電視李涓榕、方雅嫻台灣屏東採訪報導

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