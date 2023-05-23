不信中共欺世謊言 男士三退後行善得福報 陳希

「大姐，我得福報了!」近日，一位大陸男士小王（小名）開心地告訴曾幫他三退（即退出中共黨團隊組織）的義工李女士，自己三退後，堅守良知行善事，升官了。李女士記得小王因家庭因素，自幼認清中共欺世謊言，也相信善惡有報，內心早想遠離邪黨。

小王的爺爺曾為國民黨軍人，當年因熱愛國土，放不下妻小，未隨國民黨前往台灣，選擇留在大陸。文革期間，許多滿懷中國夢而留下來的國民黨官員、各領域人才、海歸學者等精英都成為中共運動的犧牲品。爺爺為求一家生存，表面上緊隨大流高呼中共萬歲，但內心早已認清中共邪惡。在小王幼小時，爺爺私下告訴他，中共慣用謊言造假，國民黨才是抗日英雄。

小王的父親是中共官員，但未能倖免於中共的腐敗墮落，外遇女祕書，拋棄相濡以沫的髮妻，最後與女祕書雙雙遭惡報。小王的母親卻恰恰相反，對背叛自己的丈夫與小三以德報怨，給予真心的祝福，獲得眾人尊敬，福壽延年，成為小王心目中的偶像。

小王的成長過程讓他明白善惡到頭終有報，中共的邪惡會給國家和人民帶來災難。他依據當地疫情期間食鹽內需儲存量大幅降低以及掌握的死亡數據推估全國死傷慘烈。而當地官方為掩蓋疫情真相，用各種欺騙手段吸引外地人投資，以致加劇疫情，讓他心痛。他相信法輪功創始人李大師所說，三年多來中共一直在掩蓋疫情，中國的疫情已經死了4億人。

當聽完李女士恭讀李大師最新發表的文章《為什麼會有人類》後，他非常激動地說：「中國有希望了」、「我愛法輪大法」，並堅定的向老天表態，聲明退出中共黨、團、隊。

小王三退後，請李女士向持續迫害大法弟子的獄警朋友講真相，希望這些人性尚存卻被蒙蔽的可憐人早日清醒，別當中共卸磨殺驢的替罪羊，將槍口抬高一厘米，守住自己與子孫後代的福份。

李女士讚歎小王有情有義並恭喜他高升!類似這樣因三退得福報的比比皆是。李女士希望中國大陸的民眾人人都能趕快三退，為自己選擇美好的未來。

《九評共產黨》是在人類近、現代歷史上，第一次能夠真正意義上精確、全面剖析中共邪惡本質的一本「奇書」。特別是把中共的「邪、騙、煽、斗、搶、痞、間、滅、控」這九大邪惡基因揭露的淋漓盡致。自2004年發表以來，全球華人如遇珍寶、相互傳看，並由此引發了「三退」 精神覺醒運動，許多曾經加入過中共黨、團、隊的民眾紛紛在退黨網站發表聲明退出中共黨、團、隊（簡稱三退）。截至2023年5月15日，三退人數已達412,994,665人。

中共冒充抗日英雄 欺世謊言篡改民族歷史 中國大陸教育的抗戰知識說：當年日本打進中國，蔣介石不抵抗，抗戰八年全是中共領導八路軍、新四軍打下來的。事實如此嗎?

毛澤東在1937年8月的中共陝北洛川會議上說:「不要到前線去充當抗日英雄，要千方百計地積蓄和壯大我黨的武裝力量。對政府催促開赴前線的命令，要以各種藉口推拖，只有在日軍大大殺傷國軍後，我們才能去奪取國民黨的政權。」

據新唐人亞太台2016年12月15日訊，日本筑波大學名譽教授遠藤譽撰寫的《毛澤東勾結日軍的真相-來自日諜的回憶與檔案》在日本出版，這本新書披露了抗戰期間，毛澤東通過潘漢年和日本間諜機構「岩井公館」的岩井英一以及「梅機關」的影佐禎昭等接觸，不顧民族大義，把通過國共合作得到的國民黨軍隊的軍事情報提供給日方，以達到弱化國民黨並自我壯大的目的。

而潘漢年最終也慘遭中共殺人滅口，因為知道太多。

遠藤還提及：南京保衛戰不戰而敗，兩位戰地指揮官唐生智和劉斐後來任中共高官，有史學家懷疑該二人有故意陷國軍入日軍包圍的嫌疑。毛澤東在世時，絕口不談「南京大屠殺」，一次也沒有紀念過「抗日戰爭勝利紀念日」。 1972年，中共跟日本建交時，毛澤東對日本首相田中角榮表示感謝稱，你們有功啊，你們要不發動侵華戰爭，我們共產黨怎麼能夠強大、怎麼能夠奪權、怎麼能夠打敗蔣介石呀？「我們如何感謝你們？我們不要你們戰爭賠償！」

著名歷史學家辛灝年先生說自己曾參加全國長篇小說創作座談會，在北京聆聽了曾任中共總書記的胡耀邦先生的一次報告，胡耀邦先生曾經捶著桌子說了一句話: 「要是讓人民知道了我們共產黨的歷史，人民就要起來推翻我們了」。

從內需受到的衝擊看中共掩蓋疫情真相

據新唐人亞太台 2023 年 01 月 16 日訊報導，自2022年底中國大陸疫情如海嘯來襲，中共當局極力掩蓋真實數據。即使醫院與火葬場屍體橫陳，殯儀館前大排長龍，甚至出現海鮮冷庫存放屍體，一爐多屍以及大規模擴建殯儀設施的慘烈場景，許多網友仍不敢相信李大師揭示的疫情數據。

小王卻說，中共官方數據絕對造假，他相信李大師講的是真話。小王告訴李女士，食鹽是民生最基本的必需品，家家需要，人人需要。以往，自己所在城市的食鹽儲存量非常大，自己常去檢視的倉庫堆放最多的就是食鹽。但疫情後，倉庫內的食鹽儲存量僅剩幾袋，內需明顯大幅下降，暗示大量人口消失。他後來了解這座小城市3年疫情死亡數據，以此推算，李大師的數據可信度很高。

據大紀元2023年02月27日訊報導，中國內需低迷不振，原因之一來自於人口的流失。中央大學台經中心執行長吳大任說，「現在可以知道的是，中國因疫情而死亡的人數確實不少，雖然精確的數字，外界無法得知，但這確實會影響到內需市場。」

台商廖金漳接受大紀元採訪時表示，「中國人口本來有14億人，按照李大師的說法，現在只剩9億人，這個我是相信的。」

廖金漳說，不要過分高估中國的市場，過去10幾億人的時期，真正具有高端消費力的，可能不到10分之一。如今受到疫情的折騰，「我不認為現在中國的內需市場還有多大，好的時代已經過去了，德國等歐洲國家也開始放手中國市場，敢開始跟中共作對，這就是因為中國市場的吸引力不如以往，對他們的態度才會出現轉變。」

據大紀元2023年04月18日訊報導，美國華府智庫 「戰略暨國際研究中心」（CSIS）去年一份報告指出，25.7%的台企已經把部分生產或採購業務轉移到中國境外；33.2%稱正在考慮但尚未行動。

廖金漳指，外銷占中國整體外銷5%到6%的蘋果代工廠富士康，正在加速撤離中國；大概兩、三年後，一半iPhone會在中國境外生產。其他在大陸的大型台商，例如「電子五哥」前幾年就已經行動，只是為了避免當地政府鑽漏洞阻攔，自己不承認而已。

據大紀元2023年04月19日訊報導，中經院第一研究所所長劉孟俊表示，中國疫後經濟面臨四大困境，包括人口紅利高速消退、地方債務比率持續走升、忽視環境污染管控及美中經濟脫鉤帶來的挑戰，更陸續浮現中等收入陷阱等問題。

小王三退後，向親朋好友廣傳《為什麼會有人類》，並請李女士打電話給他們，希望人人都能平安吉祥!

李女士接通一位女警父親的電話，提醒他，中共建政後於和平時期經由各種運動迫害、殺害無數精英，甚至慣用卸磨殺驢伎倆，將自己所有罪惡推給奉命行事的執行者。

公檢法司相關人員都在危險之中，不小心充當了中共的打手，被利用完後，還得在倒查中成為犧牲品、替罪羊，不僅留下孤伶的家屬無人照顧，還讓自己的子孫後代蒙羞，使生命留下永遠的罪業。

據中共受難者網站報導，文革期間，北京公安局長劉傳新追隨中共當局，以執行公務的名義，肆意迫害，製造了大量冤假錯案。李女士說: 文化大革命剛一結束，北京公安局局長劉傳新就自殺了，不然要追究責任，殺人償命，他能說是黨中央叫他幹的嘛?

劉傳新自殺後，北京市公安局根據《關於在公安部和北京市公安局工作的軍隊幹部調回部隊的通知》，毫不留情地對七百九十三名軍隊幹部進行內部審訊並運往雲南祕密槍決，對死者家屬宣布：因公殉職。

李女士告訴這位父親，他應該知道女兒單位的所長對法輪功弟子性虐待遭報應，所長女兒上身下體生殖器官均患癌症，需要手術切割，生不如死，最後跳樓身亡。

李女士請這位父親挽救自己的女兒，希望她痛改前非，將功贖罪。這位善良的父親立即同意，同時也選擇退黨，遠離邪惡。

有一班大學一年級的學生找李女士三退，最後辦三退的女生說，李女士曾幫班上第一個人辦了三退，他退了之後，天天念 「法輪大法好，真、善、忍好」。一開始，同學們都罵他神經病，當看到他的成績直線上升，全班爭先恐後都來退。

祝福每一位中國人都能分清善惡，三退得福報!

本文只代表作者的觀點和陳述。

(全球退黨服務中心/責任編輯：靜蓮）

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