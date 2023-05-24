日本股市創逾30年來新高。（歐新社）

創33年新高！日經指數站上3萬大關

〔記者李綺雯／綜合報導〕日股今年來漲勢一波波，不僅優於亞太各國，也是全球表現最亮眼的市場，日本股市本月連續多個交易日上漲，日經225指數（Nikkei）5月22日收漲至31086點，創下33年新高，若從元月低點來看，日本股市今年來已上漲20%；東證股價指數（TOPIX）累計也上漲了16%。

日股回升除了基本面穩健與企業治理改善外，另一大因素則是外資回籠，就連股神巴菲特（Warren Buffett）也看好日股有望迎來10年來的大牛市，旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）目前在日本持有的股票比在美國以外任何其他國家都多。

請繼續往下閱讀...

股神巴菲加碼投資日本5大商社，助長日股大漲。（路透）

看好日股 巴菲特增持5大商社

巴菲特從2020年加碼日本5大商社，包括：三菱商事、三井物產、住友商事、伊藤忠商事以及丸紅，迄今已滿3年，持股只增不減，而這5大商社的表現也沒讓巴菲特失望，股價頻創新高，三菱商事股價今年迄今上漲33%；三井物產上漲18%；住友商事上漲23%；伊藤忠商事上漲20%；丸紅也上漲34%。

外媒分析，巴菲特看好日本股市的原因包括：日本前首相安倍晉三推動的公司治理改革效果顯著，日本上市企業不斷增加對於股東的回饋，再者，交叉持股（Cross Holdings）的日企比例減少，也有助於提高股東權益報酬率（ROE） 、拉抬公司市值，連帶提高民眾的投資意願。

三菱集團為日本最大的綜合商社。（路透）

日首季GDP增1.6% 優於美國

與此同時，日本企業也逐漸擺脫1990年泡沫經濟的低迷，在全球晶片製造商陸續宣布對日投資的激勵下，推升日本半導體及化學材料股紛紛大漲，半導體設備廠愛德萬勁揚68%；東京威力科創今年來股價上漲44%；而信越化學也上漲了35%。

另外，與他國接連升息相比，日本持續採取寬鬆的貨幣政策刺激經濟，帶動國內消費力道回升，以及疫後訪日的外國遊客大增、觀光旅遊業復甦，助攻日本經濟情勢好轉、逐漸擺脫衰退，首季國內生產毛額（GDP）季增1.6%，超越美國同期GDP成長率1.1%，均帶動日股持續攀高。

日本觀光業強勁復甦，帶動經濟增長。（法新社）

日股漲勢未歇 有望再創高

事實上，日本在1990年後經歷了一段泡沫經濟時期，通貨緊縮、經濟成長停滯，讓日本股市低迷許久，在當時，日股並不被視為理想的投資工具，每當日本股市稍稍上漲，散戶就會拋售，直到今年，強勁的企業財報鼓舞市場情緒，使日本股市不斷創高。

展望未來，《日經新聞》指出，由於市場對西方國家經濟衰退的擔憂與對美國債限的疑慮，加上疫情拖累中國經濟成長，以及美中角力與地緣政治風險等因素考量，皆促使投資人將日股視為避險交易資產，帶動外資湧入，多數投行認為，日股未來漲勢依舊可期。

經歷失落的30幾年，日股再次迎來高點。（路透）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法