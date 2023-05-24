中共大搞「移風易俗」 村民給長輩祝壽遭驅散

【新唐人北京時間2023年05月25日訊】中共在全國各地大搞「移風易俗」運動，強制干預民眾生活。近日，貴陽修文縣一村民舉辦壽宴，被當地官員強製取消，來祝壽的30多名親友遭驅離，引發輿論熱議。網友譴責中共不幹正事，「一家人給長輩祝壽，違反哪條法律了？」

貴陽30多人參加壽宴遭驅離

貴陽修文縣久長街道5月18日公布一起「違規操辦酒席」案例。通報稱，5月16日，息烽縣一村民在當地一家小餐館辦祝壽酒席，街道辦和村委多人到現場驅離準備吃酒席的30多人，並強制餐館老闆撤除宴席。

這起事件引發輿論反彈，網友質問中共當局：「促進消費，拉動消費不是挺好的麼？這個也被管理了？」

「違規違的是哪條規？行政機關依法執政，你們依的是哪條法？你說法治我都覺得好笑。」

「一家人聚在一起給長輩辦個祝壽宴，還只是一家小餐館，管你們屁事？哪條法律禁止老百姓辦酒席了？！一天天的不幹正事！」

「有沒有搞錯啊，三十餘人很多嗎？過年我家親戚都不止三十個了，乾脆過年的時候叫我家親戚別來了唄，人家過個生日你這麼掃興合適嗎？」

事後，久長街道工作人員對媒體回應稱，現在不能辦酒席，都是從上面下來的政策。居民擺酒席只能是「紅事和白事」，省、市、縣包括街道、鄉鎮的政策都一樣。

該工作人員稱：「白事家裡老人過世了，只能擺酒席最多3天；紅事結婚酒最多也只能擺1天」。

自古以來，娶媳婦、嫁女兒、孩子滿月、老人大壽，都是人生的大喜事，但中共政府多年來搞「移風易俗」運動，強勢干預民眾的日常生活，涉嫌侵害公民權。

貴陽只是中國的一個縮影，中共聲稱傳統的婚喪嫁娶形式，宣傳封建迷信，把「移風易俗」作為一項政策，在全國範圍推廣實施。

貴州省銅仁市印江自治縣自2014年起就開始禁止辦酒宴，除婚嫁酒、喪事酒、壽酒外，其他酒席一律禁止操辦。

2021年4月，山東淄博市沂源縣石橋鎮搞「移風易俗」運動，禁止民眾在清明節用傳統祭拜方式，祭奠逝者、追思故人。當地政府聲稱，上墳燒紙、燃香燭、放鞭炮等傳統祭掃方式，容易引發火災和環境污染，要求民眾用鮮花祭祀。

鄉村的婚嫁活動也受到限制。江西省禁止民眾按照傳統的婚嫁習俗，舉辦婚宴，稱這些習俗是封建迷信、陳規陋習。當地還組建移風易俗志願服務隊，下到各村鎮監督民眾。

中共系統性地大搞「移風易俗」運動，破壞中華傳統文化，使年輕一代越來越不知道傳統民風習俗的深遠內涵，越來越不信神、佛，與中國神傳文化隔得越來越遠。

中共企圖「革」中國文化的「命」

大紀元系列社論《九評共產黨》寫道：「盤古開天地」、「女媧造人」、「神農嘗百草」、「倉頡造字」，奠定了神傳文化的初始。「天人合一」代表著我們祖先的宇宙觀；「善惡有報」是社會的常識；「己所不欲，勿施於人」，是為人的起碼美德；「忠孝節義」是人生於世的標準；「仁義禮智信」成為規範人和社會的道德基礎。

中華傳統文化追求天人和諧，重視個人的修養，以儒釋道的修煉信仰為根，能夠包容，能夠發展，能夠維護人間道德，能夠使人有正信。

但中共從1949年竊據政權開始，就傾國家之力開始了對我們民族文化的破壞，中共在意識形態上與民族的傳統文化勢如水火，因此它的文化破壞就是有組織、有計劃、有系統的，並且是以國家暴力作為後盾的。從建黨到現在，中共對中國文化的「革命」從來都沒有停過，也確實企圖徹底「革」中國文化的「命」。

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧）

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