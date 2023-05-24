中國汽車業內捲 長城汽車高調舉報比亞迪

【新唐人北京時間2023年05月25日訊】中國經濟衰退，導致汽車行業競爭白熱化。日前中國汽車巨頭長城汽車宣布已舉報另一家巨頭比亞迪旗下車型排放不達標。比亞迪暗示對方采取「不正當競爭」。

長城汽車5月25日發布聲明稱，已於4月11日向生態環境部、國家市場監督管理總局、工業和信息化部舉報，比亞迪旗下兩車款「秦PLUS DM-i」、「宋PLUS DM-i」的污染物排放未達到管制標準。

針對長城汽車的舉報，比亞迪發布公告稱：「堅決反對任何形式的不正當競爭行為，並保留法務訴訟的權利」。

比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛也在社交平台發表評論：「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明！阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠！」這也被解讀為針對長城汽車。

長城汽車相關人士則回應陸媒稱，除了宣布舉報比亞迪的聲明之外，「目前沒有補充」，並強調長城汽車正在密切關注立案及處理進展。

比亞迪是中國最大的電動車厰，已停止燃油車的生產。上述被舉報的兩款汽車是比亞迪近年推出的燃油電力混合動力車型。而長城汽車是燃油車大廠，近年也推出了電動車和混合動力車。

根據最新財報，今年第一季度長城汽車和比亞迪的銷量和業績呈現此消彼長局面。長城汽車實現營業收入人民幣290.39億元人民幣，年減13.63%；比亞迪則營收1201.7億元，年增79.83%。

陸媒引述大陸業內人士的分析指，汽車產業面臨全面競爭升級，企業間確實存在矛盾，「競爭白熱化，大家都想爭取一張船票」。

隨著大陸經濟整體下滑，國內汽車行業也陷入低迷，汽車銷量大減。今年3月，在地方政府推動下，多個汽車大廠開始了一場被指「自殺式」的降價促銷潮。生產商們爲了維持生存，或者爲了搶占日益萎縮的市場，展開激烈競爭。

多方消息顯示，比亞迪也陷入困境，多地工廠都在關閉或者大幅減產。

陸媒本月初報導，中國電動車業內認為，整體市場已進入淘汰賽。今年第一季度，中國電動車市場掀起了價格戰與瓜分市場競爭。面對激烈兢爭，不少中國車企難以招架，紛紛退場。

報導引述小鵬汽車董事長何小鵬的説法稱，2017年時中國有400家車企，其中只有100家有穩定規模的銷量，另外300家則是尚未投入生產。到了2022年，只剩下50多家車企還有穩定規模的銷量，「大部分已經被淘汰出局」。

（責任編輯：歷澄宇）

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