【新唐人北京時間2023年05月26日訊】2023年演出季，神韻的八個藝術團，走遍全球五大洲，致力於復興與弘揚中國神傳文化，給華人帶來感動、自豪與希望。

室内設計師Angie Ng （澳大利亞悉尼）: 「太感動了，非常的激動，這是我第三次看神韻，每一次看呢都是不同的感觸，今天我真的是感動的真的是流淚了，因為我覺得神韻的演出是隱藏著非常深奧的智慧，意義非常的深遠。」

中國省級交響樂團前小提琴手謝宏（澳大利亞悉尼）：「（神韻）音樂都是非常乾淨，非常完美的，就是她沒有沒有任何雜的東西。」

Angie Ng（澳大利亞悉尼）: 「（神韻）她真的是，上天派來有這個使命，她的造詣真的是無人可及。 這個演出是幾乎完美的，真的達到非常高的境界，我非常激動，非常榮幸。」

華人畫家宇宙大觀（日本川口）：「所以我就想起了一首唐詩，就是『此曲只應天上有，人間能得幾回聞』。我也覺得真是人間和天堂合為一體的感覺，是非常震撼的。」

觀眾稱讚，神韻讓世界看到真正的中國文化。

謝宏（澳大利亞悉尼）：「神韻的這個演出，讓整個西方的主流社會真正認識到，什麼叫做原來的本質的中國的傳統，而不是受紅色文化污染的。」

宇宙大觀（日本川口）：「共產黨把我們傳統中的好東西都打掉了，剩下的就是它把骯髒的東西、糟粕的東西讓它猖狂橫行。所以許多人看不到，或者是被迷住了，還沒有找到我們傳統中的那麼多好東西。這些東西是我們人類共同的財富。我看到神韻把中國文化傳遍全世界，中國人的自豪感油然而生，而且覺得真了不起。」

前公民記者邢鑒（新西蘭奧克蘭）：「我感謝神韻把這個中國這種傳統文化和（然後）古典音樂，然後向世界去傳送，然後很好的，然後我也真的很感謝他們把這種中國的文化保留了下來。」

華人觀眾讚歎，神韻展現了人類返本歸真的通途。

華人觀眾張先生（新西蘭奧克蘭） ：「這個演出給我個人的感覺就是，靈魂層面感覺得到了昇華，靈魂得到了一次洗滌一樣。」「其實人是神、不同的神來到世間，但是被魔鬼撒旦充斥在這個世間主導一切亂了心智，所以人就在世間迷失了自己。如果你想回歸神，回歸榮耀回歸天堂，回歸上天本來賜予你的一切，那你就回歸自己找回自己的信仰，而我認為，法輪功就是很好的一個回歸神的途徑。」

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新唐人電視台記者周琪綜合報導