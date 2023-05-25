中國新聞快報：北京突降大冰雹 狂風大作 電閃雷鳴

【新唐人北京時間2023年05月26日訊】中國極端天氣頻現。5月25日，北京突然遭到暴雨和冰雹襲擊。有民眾感嘆，今年的異常天氣有點兒多。來看今天的中國新聞快報。

北京突降大冰雹 狂風大作 電閃雷鳴

5月25日，北京遭遇暴雨和大冰雹襲擊。

當天下午1點半左右，北京石景山區突然電閃雷鳴，狂風大作，下起暴雨。其中部分地區還降下大冰雹。

目擊者：「我的媽呀！就是突然半邊天都陰了，然後過了沒兩分鐘，突然巨大的冰雹就劈哩啪啦就開始往下下了。」

寧波三甲醫院突發火災 濃煙滾滾

繼北京長峰醫院大火造成重大傷亡後，5月25日，浙江寧波大學醫學院附屬醫院又突發火災，現場濃煙滾滾。事發時，醫院有患者正在就診。

當局稱，起火大樓系門診樓，而非住院樓。明火已被撲滅。暫無人員傷亡。不過，民眾對官方通報表示質疑。

有網友說：「看視頻挺嚴重的，希望不是第二個北京長峰醫院！還好不是住院樓！」

重慶農管傷人後繼續上班 家屬報警不被立案

上月底，重慶市一名農管持菜刀傷人後，還繼續上班，引起民憤。

4月29日，一名農管與一個年輕人發生爭吵後，拿出兩把菜刀，不顧多人勸阻，將年輕人砍傷。

受害人家屬介紹，這名嫌犯事發後仍照常上班，未受到任何處理。受害家屬已經報警，但目前還沒有立案。

政論家吳國光日前在《美國之音》發文指出，農管並不是什麼新品種土匪，他們展示的就是中共的土匪本質。

半夜上門 北京警方想盡辦法逼王全璋離京

北京當局正在想盡辦法把王全璋律師一家驅離北京。王全璋的太太李文足發推文說，5月24日半夜11點30分左右，突然有警察大聲敲門，持續二十多分鐘，試圖闖入家中。當時只有李文足和兒子在家，孩子嚇得大哭。

北京警察：「你開開門！」

李文足：「搜查證，拿出來。」

警察：「什麼叫搜查證？我們執法！」

李文足：「你進屋的話，就得有搜查證。」

警察：「不是，我們得看有沒有人在吸毒。」

25日早上6點左右，再有5名警察在沒有搜查證的情況下，要強行進屋。

長城汽車聲明舉報比亞迪 雙雙股價下挫

5月25日，長城汽車發表聲明稱，已向中共生態環境部等部門，舉報了比亞迪，稱其「秦PLUS DM-i」和「宋PLUS DM-i」車型，涉嫌整車蒸發污染物排放不達標。當天，長城汽車和比亞迪的股價雙雙下挫。

國企高管扎堆落馬 7名央企官員同日被查

中共紀監委25日公告稱，七名中共央企高管正接受調查。這七名國企官員涉及國家電網、華能煤業、一汽、中鋁和兵器工業集團等多個行業。

這些落馬官員包括王紀年、謝俊文、蘭曉兵等。

中國催收巨頭宣布停業 179員工被警方帶走

中國大陸催收巨頭湖南永雄資產管理集團，5月25日宣布停業。旗下4家分公司的179名員工，陸續被警方帶走調查，其中3人被批捕。

該公司曾陷「暴力催收」爭議，有員工因編造恐怖信息被判刑。截至5月22日，永雄集團涉及至少153個投訴，其中包括簡訊威脅、電話轟炸、暴露通訊錄、騷擾他人等。

催收公司在中國雖然合法，但常陷入暴力黑社會行為的爭議。

新唐人電視台記者趙鳳華、姜迪亞綜合報導

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