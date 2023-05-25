吃飯做到5件事 中醫教你造出好血液

貧血需補血，貧血輕則無感重則致命，所以如果貧血怎麼辦呢？身體不健康也可能與血液污染有關，怎樣造出好血液，讓身體得到乾淨的滋養呢？吃飯做到以下幾件事，讓血液變乾淨。

台灣心醫堂中醫診所院長吳國斌表示，談到貧血病的治法，首先必須正本清源，釐清血液的生成來源。

腸道是造血中樞

中醫認為，人的造血中樞在腸道，而非西醫所說的骨髓。從人體正常情況下血液在人體各部之分布比例來看：消化系統28%，腎22%，腦17%，筋肉17%，皮膚、內分泌腺11%，骨5%。人體血液分布在消化系統占最多。

日本名醫森下敬一博士從多年的實驗、研究、臨床經驗發現，人體造血的源頭在腸道。

森下敬一博士所提出的「腸道造血理論」認為，食物在各種酵素的分解作用下變成小分子，再經由腸胃蠕動攪拌及腸內細菌的分解後，才以食糜狀態到達小腸絨毛。這種無核食糜在小腸中會被絨毛上皮細胞圍繞，並會在其細胞內完全被消化分解。完全消化的無核食靡會變成絨毛上皮細胞中細胞質的一部份，變成新的絨毛上皮細胞。

無核食糜所轉變的絨毛上皮細胞不斷增加時，老細胞就逐漸被壓到底部。此一過程會造成質的變化，將絨毛上皮細胞轉變成紅血球母細胞。紅血球母細胞屬於相當大型的細胞，可以在細胞質中製造出十個紅血球。為了將這些紅血球釋放出去，紅血球母細胞就會黏在毛細血管壁，使毛細血管壁形成缺口，讓紅血球可以輕易進入微血管內，不斷地在體內循環。

所以，要探討貧血的成因，要從腸道說起。

中醫教你造出好血液

越來越多的證據顯示，身體健康與否的關鍵在細胞與血液，而血液有無受到污染的關鍵在腸道。

● 以五穀雜糧為主

《素問‧藏氣法時論》曰：「五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以養精益氣。」

欲調養身體、養精益氣，飲食均衡很重要。而五穀、五果、五畜、五菜中，又以五穀最為重要。五穀，是指如粳米、小豆、麥、大豆、黃黍等穀類及豆類食物，它正是養人體正氣的重要來源。而五果可助其養，五畜可益精血，五菜可使正氣充實於臟腑。故平時應以五穀雜糧等未經過精製的穀物為主食，以新鮮、當令蔬菜、水果及一些肉類、海鮮為副食，以達營養均衡。

不過，糙米、五穀米雖然營養價值高，但難以消化，胃腸不好的人食之反而容易加重病情，宜忌之。

● 吃飯需專心，切忌吃過飽

每餐的飲食達七八分飽即可，隨時讓自己的胃保持微餓的狀態。飲食過飽反而消化不良，傷及胃腸，增加身體的負擔及能量的消耗。胃腸損傷後，各類的營養物質反而不能吸收，得不償失。

另外，用餐時看電視、報紙、手機、講話、想其它事情等都會讓脾胃消化不良。所以吃飯時要專心，心無旁鶩，不可邊吃邊聊天、看書、看電視等。

● 充分咀嚼

「充分咀嚼」是養生第一步，每餐至少20分鐘以上，許多常犯胃脹氣疼痛的人都有一個共同的毛病，就是吃飯太快。建議用餐時每口咀嚼50次以上，讓口中的唾液大量分泌，使食物呈糜粥狀以助消化。

沒有充分咀嚼的食物，吃進肚子裡可能只有三成被身體吸收。而吸收、消化不佳，與過度攝取一樣，腸內都會發生腐敗或異常發酵，產生各種毒素，為了解毒，身體必須消耗大量酵素。

不可食用生冷食物，水果宜餐後吃

生菜、生肉、冰冷食物、飲料易傷脾胃陽氣，不可食用。大部分的水果偏寒性，又屬生的食物，空腹食用易傷脾胃陽氣，宜忌之。水果建議在餐後30分鐘～1小時後食用。另外，身體白天陽旺、晚上陰盛，建議晚餐不吃水果，以免身體寒濕過重，有礙健康。

用餐宜定時、定量

胃液的分泌有其生理上的規律性，過時或過飢不食，胃液仍會分泌而損傷胃壁，所以定時用餐是很重要的。

貧血人的補益氣血方

常保胃腸道的健康，是治療貧血症最重要的關鍵因素。臨床發現，許多貧血症患者，都有容易腹脹、消化不良的症狀，對此可以服用山楂（孕婦忌服）、神麴、麥芽以消食化積，陳皮、佛手、香附、枳殼、厚樸以理氣消脹。大便不暢、習慣性便祕者，可多吃蔬菜水果、少吃肉類，多做運動，使排便順暢，減少腸道毒素的累積。

中華傳統醫學認為補氣即能生血，其實就是服用補氣藥（如人參、黃芪）以增強身體細胞、組織、器官的活力，強化造血的機能。若以單純的補血食物來說，所有紅色的食物都具有補血作用，如：蘋果、紅蘿蔔、紅棗、枸杞子、牛肉等，均可多加食用。

◆簡易補氣血方

人參（高麗參、石柱參、黨參均可）、龍眼、枸杞子等三味，各取適量煮沸或用熱水沖泡服用。若服之感覺口乾舌燥，可酌加一些麥門冬或玉竹等滋陰藥以平衡前方溫熱的藥性。

（責任編輯：李紅）

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