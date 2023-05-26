PMIC 廠矽力 *-KY(6415-TW) 今 (26) 日召開股東會，董事長陳偉表示，前幾年已預期 AI 運算應用將崛起，因此三年前著手開發 Gen4 製程，去年底進入試產，主要應用在未來 AI 晶片內的 PMIC，目前公司伺服器在現有 Gen3 製程的產值約 8-9 美元，待 Gen4 製程量產後，將達 40 美元。

針對輝達 (NVDA-US) 看好 AI 伺服器需求，陳偉認為，矽力 *-KY 布局伺服器已一段時間，也觀察到越來越多大廠投入 ASIC 開發，連帶提升對客製化 PMIC 的需求，預期將是未來主要趨勢，也看好 AI 伺服器的 Dollar content 高於一般伺服器。

陳偉補充，ASIC 的 PMIC 概念類似 PC VCORE，不過，其為客製化產品，產品要求與英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 甚至是輝達都不太一樣，公司也積極與客戶合作開發。

電動車方面，陳偉指出，目前中國與美國電動車產業鏈較完整、發展潛力大，歐洲也因油價較高、電動車需求相對強勁，預期三大市場發展速度較快，其中，中國整體高階車款需求仍維持成長。

陳偉看好，隨著電動車衍生眾多系統設計，對新 IC 需求也增加，且新產品也較無價格壓力，預期今年矽力 *-KY 在電動車可涵蓋的 Dollar content 將達 30 美元，明年則翻倍成長至 60 美元。

展望全年，陳偉坦言，受全球景氣影響，半導體產業持續進行庫存調整，今年營運展望不是特別樂觀，但隨著今年底前庫存調整結束，明年將恢復長期年營收成長目標。

另外，矽力 *-KY 也延攬德儀 (TXN-US) 前高級副總裁 / 執行官謝兵進入本屆董事會，陳偉說，謝兵非常了解全球類比 IC 產業與市場，其加入將有助公司治理，並強化公司在全球市場的布局與策略，同時帶來豐富的管理經驗，提升培育人才的作用。