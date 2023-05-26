最高法院周四（5月25日）大幅限制了联邦政府对某些湿地进行水污染监管的权力，这是多年来保守派多数缩小环境法规范围的第二次决定。

这一结果可能威胁到许多项目，其中包括控制密西西比河洪水和保护切萨皮克湾的努力，法官布雷特·卡瓦诺（Brett Kavanaugh）写道，与其他五名保守派的观点相左。

法官们在一项关于清洁水的裁决中提高了财产权相对于对清洁水担忧的权重，做出了有利于爱达荷州夫妇的裁决。这对夫妇试图在该州狭长地带的牧师湖附近建造一所房子。钱特尔（Chantell）和迈克尔·萨克特 （Michael Sackett）反对联邦官员将该物业潮湿的一部分确定为湿地，要求他们在用岩石和土壤填充之前获得许可证。

法院在法官塞缪尔·阿利托（Samuel Alito）的意见中说，5比4的投票结果表示，湿地只有在与更大的受监管水体有“连续的表面连接”的情况下，才能受到《清洁水法》（Clean Water Act）的监管。萨克特家的财产没有这种联系。

法院驳回了他们前同事安东尼·肯尼迪（Anthony Kennedy）17年前的意见，允许对可能影响较大水道健康的湿地排放物进行监管。

肯尼迪的观点涵盖了与较大水体有“重要联系”的湿地，这是评估根据1972年具有里程碑意义的环境法是否需要排放许可的标准。反对者们反对说，该标准含糊不清，是行不通的。

环保倡导者们表示，新标准将剥夺全国数百万英亩湿地的保护。

针对这一决定，自然资源保护委员会（Natural Resources Defense Council）首席执行官马尼什·巴普纳（Manish Bapna）呼吁国会修改《清洁水法》，以恢复湿地保护，并呼吁各州加强各自的法律。

“最高法院从我们赖以保护美国水域和湿地的法律中撕裂出了核心。多数派选择保护污染者，以牺牲健康的湿地和水道为代价。这一决定将造成无法估量的伤害。全国各地的社区将会付出代价，”巴普纳在一份声明中说。

几乎可以肯定，这一结果将影响拜登政府在12月实施的新湿地法规的持续法庭斗争。两名联邦法官暂时阻止了这些规则在26个州的执行。

美国环保局局长迈克尔·S·里根（Michael S. Regan）表示，《清洁水法》负责清理国家水道的“转型进展”。“我对今天的最高法院裁决感到失望，该裁决侵蚀了长期的清洁水保护，”他在一份声明中说。

在最高法院代表萨克特夫妇的达米安·希夫（Damien Schiff）表示，该决定适当地缩小了法律的范围。“法院现在有明确的衡量联邦监管机构公平性和一致性的标尺。今天的裁决是财产权和宪法权力分立的重大胜利，”希夫在以财产权为重点的太平洋法律基金会（Pacific Legal Foundation）发表的一份声明中说。

在周四的裁决中，所有九名法官都同意萨克特财产上的湿地不受该法案的保护。

但只有五名法官加入了意见，对评估湿地何时受“清洁水法”保护提出了新的测试。 首席大法官约翰·罗伯茨（John Roberts）、克拉伦斯·托马斯（Clarence Thomas）和阿利托（Alito）在2006年最高法院的最后一个大型湿地案件中采用较窄的标准。周四，法官尼尔·戈萨奇（Neil Gorsuch）和艾米·科尼·巴雷特（Amy Coney Barrett）也加入了他们的行列。

卡瓦诺和法院的三位自由派大法官指控他们的同事改写了该法律。

卡瓦诺写道，法院的“新的和过于狭窄的测试可能会使长期监管和长期接受的可监管湿地，突然超出机构监管机构的范围。”

大法官埃琳娜·卡根（Elena Kagan）写道，大多数人对该法案的改写是“为了遏制国会认为适当的反污染行动”。卡根引用了去年根据《清洁空气法》限制温室气体排放监管的决定。

她指出，在这两起案件中，法院都视“自己为环境政策的国家决策者”。卡根与她的自由派同事索尼娅·索托马约尔（Sonia Sotomayor）和凯坦吉·布朗·杰克逊（Ketanji Brown Jackson）一起写了意见。

萨克特夫妇于2005年支付了23000美元在牧师湖附近购买了一块0.63英亩的土地，两年后开始建造三居室的住宅。

他们用岩石和土壤填充了部分房产的土地，该土地在上诉裁决中被描述为“潮湿的住宅区”，他们正准备施工，这时环境保护局的官员出现在他们面前并下令停止工作。

他们还在最高法院的法律斗争中赢得了较早的一轮官司。

旧金山的联邦上诉法院在 2021 年维持了美国环保局的决定，认定该物业的一部分距离湖泊 300 英尺，距离流入湖泊的未命名水道 30 英尺，因此是湿地。

萨克特夫妇自己的顾问早在几年前也曾向他们提供过类似的建议，称他们的房产包含湿地。

（本文依据了美联社的报道。）