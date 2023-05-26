2023年亚太经合组织贸易部长会议5月25日至26日在美国密歇根州的底特律举行。主持这次会议的美国贸易代表戴琪大使在讲话中说，在成为重生、振兴和创新的代名词的底特律举行这次会议再合适不过。她说，在全球经济面临诸多挑战以及地缘政治紧张加剧的情况下，与会者必须进行创造性思考，“以更好地为更具韧性和可持续性的未来做好准备”。

美国贸易代表戴琪星期四下午在主持亚太经合组织贸易部长会议的开幕会上说，在这个一度是美国经济引擎的汽车城举行这次会议是非常合适的。

“我们在这个已经成为重生、振兴和充满活力的创新的代名词的城市开会，是再合适不过的了。底特律的故事就是美国的故事。这座城市拥有丰富的历史、奇妙的历史建筑、充满活力的艺术和热情的体育迷。这个地方的历史和未来也与今天使我们聚集在一起的主题密切相关，这就是贸易，”戴琪大使说。

她说，世代的劳动人民使底特律成为美国经济的引擎，这个美国的汽车城是美国工业实力的支柱。

“可以毫不夸张地说，底特律的过去、现在和未来都是这一政策的核心，”她说。

戴琪在简短的开场白中提到了全球经济面临的挑战。

“我们在全球经济面临共同的不确定性和挑战之际举行会议，其中包括脆弱的供应链、不断加剧的不平等和日益恶化的气候危机。我们今天看到的大流行病和日益增加的地缘政治紧张加剧了这些挑战。鉴于此，我们必须评估我们所处的位置，并进行创造性思考，以更好地为更具韧性和可持续性的未来做好准备，”她说。“我们有一个千载难逢的机遇，可以为我们的人民和我们的地球开辟一条新的道路，自下到上并从中间向外扩展建设我们的经济，为我们的人民带来切实的成果。”

美国贸易代表办公室说，戴琪大使星期四会与世贸组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿(Ngozi Okonjo-Iweala)举行会谈。如何改革世界贸易组织，使之更好的应对今天的挑战是这次会议讨论的内容之一。

戴琪大使星期四还会与澳大利亚贸易与旅游部长唐·法雷尔(Don Farrell)以及台湾行政院政务委员、经贸谈判办公室总代表邓振中(John Deng)举行不对媒体公开的会晤。

另外，美国副贸易代表莎拉·比安奇(Sarah Bianchi)大使将在底特律会见马来西亚投资、贸易和工业部副部长刘镇东(Liew Chin Tong)和日本外务副大臣山田贤司(Kenji Yamada)。

中国商务部证实，商务部长王文涛将在5月26日，即亚太经合组织部长会议第二天的间隙与戴琪大使举行会谈。

亚太经合组织成立于1989年，目的是推动亚太地区的经济融合、自由与开发的贸易和投资以及可持续性的增长。该区域经济论坛目前有21个成员国，其中包括中国和美国。

该组织的领导人峰会将于今年11月在旧金山举行。