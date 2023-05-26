【禁聞】江蘇現恐嚇標語：一家燒火 全家坐牢

【新唐人北京時間2023年05月26日訊】

江蘇現恐嚇標語：一家燒火 全家坐牢

焚燒秸稈漚肥種田，是中國農民的傳統耕作方式，但近些年，中共卻以污染空氣等理由，禁止農民焚燒。日前，江蘇地方政府掛出的禁燒橫幅，在網上引發議論。

根據網友上傳的圖片，江蘇省宿遷市沭陽縣高墟鎮政府，在路邊懸掛的宣傳橫幅上，赫然寫着：「一家燒火，全家坐牢」、「蹲到地裡點把火，拘留所裡吃牢飯」、「誰家地頭誰看管，誰家著火誰罰款」。

這些恐嚇式的標語，在網上引發反彈，網友紛紛質問：「這是連坐？」也有網友說：「有些蟲子在秸桿內部，需要焚燒才能解決幼蟲問題」「幾千年燒過來了，到了二十一世紀燒個秸稈就犯罪了。汽車排放污染怎麼看沒有禁止上路啊？說到底還是沒給他們創造GDP。」

窮忙? 中國工人工時攀升 經濟增長卻放緩

中國經濟每況愈下，但中國勞工的工作時長卻在不斷增加。根據中共統計局最近公布的數據，今年4月份，中國企業工人每週的平均工作時間高達48.8小時，達到20年來最高值。如果按照每週5天工作制計算，平均每天工作時間接近10小時。

數據顯示，近年來，中國工人每週的平均工作時間在逐步攀升，2020、2021和2022年的前8個月，分別是45.1、47.1和47.3小時，但今年3月已攀升至48.7小時。

不過，中國勞工的工作時長並沒有促進GDP的增長。大陸媒體報導說，2021年以後，中國勞工雖然日益過勞，但經濟成長率卻不見起色，出現了「勞動者工作時間一路攀升，但經濟增長放緩」的「窮忙」現象。

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