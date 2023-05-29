泰山公司派和市場派的經營權之爭上演「霹靂火」戲碼，圖為市場派至會議中將獨董杜英達帶走的畫面，杜英達事後也宣佈辭去泰山獨董職務，遠離經營權風暴。（記者楊雅民翻攝）

記者楊雅民／專題報導

泰山經營權之爭遲難平息，獨董由配角變主角，也引發獨董不獨立的爭議，泰山董事長詹景超（右）並站上火線強調會奮戰到底。（記者楊雅民攝）

以泰山仙草蜜、八寶粥聞名的73年老字號食品廠泰山（1218）經營權之爭上演「泰山霹靂火」戲碼，原本該扮演監督公司治理獨立角色的獨立董事，在這場經營權爭奪大戲中竟從「配角變主角」，淪為公司派與市場派的打手，使得獨董不獨立？獨董權力過大？等問號再度一一浮上檯面。

為保障股東權益，監督上市櫃公司經營，台灣2003年引進獨董制度，規定上市櫃公司要設置具專業能力，並與公司間沒有直接或間接利害關係的獨董監督公司治理，且獨董人數不得少於2人、不得少於董事席次五分之一，並頒佈「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」。

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977家上市公司 至少有1席獨董

根據公開資訊觀測站統計，目前上市公司設置獨立董事1席（含）以上的公司家數有977家，席次達3,242席；上櫃公司設置獨立董事1席（含）以上之公司的家數有810家，席次達2,669席，多數公司皆設置3席獨立董事，少數設置4~5名獨立董事。

包括台泥（1101）、鴻海（2317）、台達電（2308）、友達（2409）、群創（3481）、創意（3443）、緯創（3231）、中華電（2412）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）、第一金（2892）等公司皆設置5席獨立董事，台積電則設置6席獨立董事。

一位在金融業和科技業擔任獨董的大學教授表示，台灣獨董制度上路以來，對獨董的功能和利益規範框架都有了，公司治理昇華的ESG：環境保護（Environment）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）」最重要的只有一個字G，有好G的公司自然會好好實踐ES，獨董的功能也得以發揮。

他說，公司若有一、兩個獨董被控制，將變成公司的災難，獨董雖然是由公司提名，但在公司經營權之爭中不應該是主角，立法院已初審通過「光洋科條款」之稱的《證交法》部分條文修正草案，未來獨董股東會召集權需由審計委員會合議進行，這是對的，認為泰山即使沒有獨董介入紛爭，經營權之爭也會發生。

他觀察，目前台灣上市櫃公司有約四分之一的獨董還是橡皮圖章，這是一個生態發展的過程，只要逐步改善獨董設計缺失、精進獨董功能，經過5~10年，獨立且可以昇華公司治理的獨董會愈來愈多。

退休高官 薪酬增逾3倍

根據公開資訊觀測站各公司年報公布的獨董薪酬，包括聯發科、友達、台新金等公司的獨董薪酬級距皆高達1,500~3,000萬元，也使得不少政府退休的部長級高官積極搶進上市櫃公司當獨董，讓退休高官變企業「門神」、「肥貓」的爭議不斷。

以政府部長級月薪約21萬元，年薪14.5個月推估，坐上部長位置年薪也僅300多萬元，退休後若能到上市櫃公司搶到薪酬上千萬元的獨董位置，等於薪酬是過去當部長時的3倍以上，相當誘人；一位老闆透露，有退休的院級高官甚至直接打電話跟他要獨董的位置，硬生生把其它人擠掉。

但也有獨董不服氣指出，退休官員對企業經營有一定的價值，外界以為「門神」那麼容易當嗎？政黨輪替那麼頻繁，不少擔任獨董的退休高官至原單位幫忙喬事情，原單位前部屬根本不甩他。

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