獨董並非公司治理的萬靈丹，但是若能借重獨董專業、人脈、國際經驗，甚至可以發揮監督以外的功能。圖為台聚。

（記者靳昌玲攝）

記者楊雅民／專題報導

獨董當「門神」、獨董變「肥貓」、獨董假獨立的爭議不斷，一位退休轉任上市櫃公司獨董的前政府高官坦言，台灣很愛學國外引進一些制度，但國外的獨立董事能做到真正獨立，台灣上市櫃公司獨董由大股東提名，若不配合老闆，下屆就別選了，直言台灣95%以上的獨董為五斗米折腰很難真正的獨立。

認真監督公司 不該到處兼職

該退休高官認為，依現行公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，一個人可以出任4家公開發行公司獨董，但1個人兼4個公司獨董實在太多，真的想認真監督公司，不該到處兼任。

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再來是任期應該嚴格限制每一位獨董只能做3屆9年，只是現實狀況是若獨董太獨立，可能做一屆就被請走了；1個獨董若可以在1家公司連做3屆，和公司的關係可能已經非常緊密，若對公司的配合度特別高、好用，就無限期的一直做，怎麼可能嚴守獨立性。

另一位在金融業擔任獨董的退休官員則指出，退休的部會首長到上市櫃公司擔任獨董的法律要求要比一般人嚴格，若一般專業人士只能兼4家公司獨董，退休的首長或政務官頂多只能兼2家公司獨董。

他說，人家為什麼要找退休高官當獨董？真的就是要請退休高官來當「門神」，現在退休高官出任上市櫃公司獨董利益迴避的旋轉門條款是卸任後需滿3年，才能出任上市櫃公司獨董，應該要延長至6年，比較能降低企業和官員間的弊端。

該卸任官員坦言，假設經濟部長或金管會主委只卸任3年，和經濟部或金管會就都沒有任何牽扯嗎？短短3年，部會裡的主管可能都還是他的人馬，但6年就有可能經過政黨輪替或一線主管接著退休，部會裡主管大換血；副院長級的政務官被視為和企業沒有直接利益關係，標準更寬鬆，卸任後不受3年限制，馬上可以到上市櫃公司出任獨董。

在任時幫廠商 卸任後當「門神」

他舉例，有些大集團把歷任經濟部長和金管會主委都吸收去當獨董，這些部長、主委在位時敢不敢得罪這些廠商？不少首長為了退休後的去路，便採取在任時幫廠商、卸任後當「門神」的作法，很多立場無法堅守。

該退休官員無奈的指出，自己出任獨董後身歷其境，知道問題很多，現任主管官員也知道獨董的問題所在，但不敢大刀闊斧的改革︰一是怕得罪以前的長官；二是怕斷了自己以後的後路，「改革並不容易」。

同時在科技業、金融業和傳產業擔任獨董的一位大學教授表示，目前仍有約四分之一的上市櫃公司中把獨董當橡皮圖章，但獨董有法律責任，若真的要去上市櫃公司出任獨董，一定要挑選公司治理比較好的公司，公司治理不好的公司獨董要承擔非常大的風險。

另一家科技公司老闆則力拚進入公司治理評鑑前5%，重視公司所有數據，任何指標都要做到頂標。

有些老闆 只想把獨董當橡皮圖章

但他也曾經受託至1家公司治理較差的公司擔任獨董，剛上任時想和老闆談談，沒想到老闆完全不跟獨董見面，真的只想把獨董當橡皮圖章，他趕緊找機會請辭脫身。

該教授獨董認為，上市櫃公司設置獨董的框架都有了，雖然獨董並非公司治理的萬靈丹，但很多獨董有專業、人脈、國際經驗，若公司有獲利，就有能力找到多元的獨董來參與監督公司治理，甚至發揮監督以外的功能，提供企業前膽性的建議，認為台灣獨董制度上路至今，獨董已愈來愈發揮它的實質功能。

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