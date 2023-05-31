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（中央社記者王揚宇台北31日電）立法院第10屆第7會期今天在院長游錫堃宣布散會下落幕。民進黨立法院黨團會後召開記者會表示，這個會期共完成172個議案，成果豐碩，更有改革大、衝突少、法案多、共識高等4大特色。

立法院會今天三讀通過112年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分，即國營事業預算和基金。游錫堃在院會結束前發表感言表示，從2月17日開議到現在，立院共完成172個議案，是第10屆通過最多議案的會期，亦是國會全面改選以來第3多，成果豐碩。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、書記長吳琪銘、副書記長湯蕙禎，與各委員會的民進黨籍召委，包括內政委員會召委莊瑞雄、經濟委員會召委邱議瑩、司法及法制委員召委劉建國、交通委員會召委許智傑、教育及文化委員會召委范雲、財政委員會召委林楚茵、社會福利與衛生環境委員會召委邱泰源與吳玉琴、外交及國防委員會召委蔡適應，今天召開記者會，說明這會期成績。

鄭運鵬說，這會期有4大特色，即改革大、衝突少、法案多、共識高。他指出，這會期除幾乎沒有肢體衝突外，在議案部分，20幾年沒有完成的組織改造在這會期完成，並三讀修正通過選罷法部分條文，讓選舉更清明；礦業法歷經2屆、6年多時間，這次在完全有共識的狀況下三讀修正通過等，這會期有很好的成績。

吳琪銘說，這會期通過172個議案，感謝朝野的共同協調，才能順利通過。

民進黨各委員會召委，也各自說明這會期通過的法案重點，像是掃黑打詐拚治安的公職人員選罷法、總統副總統選罷法等，或溫暖振興顧民生的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例等，以及韌性台灣顧國安的保護關鍵基礎設施相關修法，還有護海再生愛地球的海洋污染防治法、礦業法、再生能源發展條例等。

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在組織再造強效能部分，劉建國說，這次完成行政院組織法及環境部、農業部、經濟部、內政部、交通部、核能安全委員會等組織法，共計49案，宣告長達20年來的行政院組織再造工程，終告完成。

湯蕙禎指出，這會期也讓人民權利再精進，像是三讀修正通過司法院釋字第748號解釋施行法第20條條文，讓雙方當事人之一方收養他方的子女或共同收養時，準用民法關於收養的規定等。（編輯：林克倫）1120531