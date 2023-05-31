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高雄市環保局指出，31日下午獲報鳳山圳水色異常，稽查人員立即前往巡查、採樣檢測，發現鳥松區一家食品製造業者部分清洗廢水未完全有效收集，且廢水處理設施處理功能不佳，將廢水直接排至鳳山圳導致污染。（高雄市環保局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年5月31日

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）高市議員李雅靜今天下午發現鳳山溪水質糟糕、飄散惡臭，疑遭偷排廢水污染水源。高市環保局派員巡查後發現是鳥松區一家食品製造業者排放食品加工廢水，將依法開罰並命清理河川。

李雅靜今天下午在臉書（Facebook）直播表示，自己正在鳳山溪旁，發現鳳山溪水質非常糟糕，也飄散著惡臭，疑似遭到偷排廢水污染水源。

高市環保局今天發布新聞稿指出，下午獲報鳳山圳水色異常，稽查人員立即前往巡查，發現鳥松區一家食品製造業者，部份清洗廢水未完全有效收集，且廢水處理設施處理功能不佳，將未妥善處理的食品加工廢水直接排至鳳山圳。

環保局人員現場觀察水色及量測水質，發現水質確實有遭受污染情形。環保局除立即命這家食品製造業者停止排放廢水及清理河川外，並將依水污染防治法第30條規定，裁處新台幣3萬元至300萬元罰鍰。

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環保局表示，由於食品製造過程中產生的廢水含有大量有機物經細菌分解後，易消耗水中溶氧，將導致鳳山溪污染，水體發黑、發臭，並易造成魚體死亡。

另外，鳳山溪上游屬水污染管制區，環保局將持續針對鳳山溪加強稽巡查，在管制區內有違反管制項目規定者，將依水污法相關規定給予嚴懲。也呼籲鳳山溪沿岸業者應妥善處理廢水，若非法排放污染環境，經查獲將依法予以重罰。（編輯：黃世雅）1120531