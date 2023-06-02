從政策抓手到網評員 中國教師們被壓各類政治任務

【新唐人北京時間2023年06月04日訊】在中國，中小學教師經常被強制要求配合中共政府，做教學之外的各類政治性任務，從所謂落實政策、充當網路評論員到配合維穩、管住家長等，不一而足，幾乎被逼得無所不做。

5月29日，微信公眾號「基本常識」項棟梁發文《除了撿鵝卵石，中小學老師還有一萬件教學之外的任務》，揭示了中國中小學教師的生存現狀。

「政策落實的最好抓手」

文章說，疫情三年，疫情防控政策落實的主要依靠力量是教師，做核酸、打疫苗、限制出省出市，這些防疫與管控措施的落實，都是靠教師。從幼兒園到大學，從班主任到體育老師，各級政府通過把持教師的飯碗來拿捏億萬家庭的軟肋，進而將疫情防控政策落實到千家萬戶。

「喊你做核酸，你說反正不出門，黃碼紅碼都無所謂」，但是「只要你家有孩子在上學，每天都得在群裡打卡截圖上傳，讓你48小時做一次，絕不敢拖到3天。」

「讓你別跨省出行，你說這單業務好幾百萬一定要去見客戶，哪怕回來隔離7天也值得」，但是「只要你家有孩子在上學，行程碼就一定要乾乾淨淨」。

家裡老人不想打疫苗？老師布置的家庭作業其中一項是勸爺爺奶奶打疫苗，「這作業你要不要幫孫子孫女完成？」

文章指出，所有這些的背後，都需要中小學老師們安排打卡、匯總、逐一督促、填表、上傳。

除了疫情防控，還有職工醫保、農村合作醫療費用的徵收等，都讓老師們去督促學生及家長。

文章指出，「中小學教師是政策落實的最好抓手」。省市政府有一項政策要推行到轄區的千家萬戶，怎麼才能通知到位，怎麼確保落實到位呢？有人不配合怎麼辦？最終往往是教育系統、中小學老師承擔。

比如，上面下了指標要大家安裝所謂反詐APP，讓中小學老師們去推，家長必須安裝、截圖、上傳。甚至有的老師讓家長配合，幫忙再找三個人下載安裝。

文章說，越是覆蓋面廣、群眾配合程度不高的政策，越是依賴中小學老師的推行。因為這個辦法太好用，已化作各級政府的第一反應和習慣性動作。

「免費勞動力」

文章說，除了落實政策，教師還是免費勞動力。因為教師群體處體制內最底層，人數眾多，而且受教育程度高，經常會被各級政府分派「官方水軍」的任務。

最常見的是，讓教師們當網評員，要求轉發、評論、點贊特定的內容。如本地想要大肆宣揚的事，要求老師們轉、評、贊，截圖上傳；本地出了什麼負面新聞，要求老師們去各大網站評論區和網友們對線。

文章表示，僱傭網絡水軍還要花5毛錢，教師們做網評員，官方甚至不用出一分錢。

教師們不僅要充當網評員，還要做線下的槍手。有些檢查評比的工作需要手寫問卷，一座城市幾百幾千份的，最終往往都攤派到了教師們頭上。還有的地方開會議、辦展覽，現場觀眾不夠、場面不好看，也是組織教師們去充數。

「管住家長的最強武器」

此外，教師還是管住家長的最強武器。除了上面所說的常規工作，在關鍵時刻，教師們還經常被用來維穩。如遇爛尾樓、環境污染、拆遷糾紛、刑事案件等群體事件，讓孩子的老師去「勸告一番」，通常能收到效果。

文章最後說，做這些事情，教師們當然會有怨言，可是「教師的編製、獎金、補貼都掌握在領導手上，敢不聽話？」而對於這些各式名目的額外政治任務，教師們是否能忙得過來，下達任務的各個部門根本就不關心。

（責任編輯：李酈）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/06/03/a103725225.html