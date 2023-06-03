與邪惡決裂 今年1—5月720萬民眾三退 洪博

退黨網站數據顯示，截止5月31日，在退黨網站聲明退出曾經加入過的中共黨團隊（三退）組織的人數達413,807,769人，其中今年1—5月7,200,450人，平均每月144.01人。下面看看民眾為什麼選擇三退：

和邪惡勢力一刀兩斷

安徽王珍舜在退黨聲明中說，「每當我翻閱中國近代清末民初的歷史，再對比當下，內心就隱隱作痛。當年在那個任人宰割的中國，陸皓東、秋瑾、徐錫麟、陳天華、林覺民等革命先烈為了推翻腐朽的封建制度，為了中國能有一個美好的未來，不惜拋頭顱灑熱血，敢於獻出自己的生命。」

「孫中山先生為了建立民主自由的大中華民國也不斷奔走、殫精竭慮，才五十多歲就英年早逝……結果無數仁人誌士為了振興中華建立起來的民主自由的中國就這麼輕而易舉地被共產邪魔奪了權篡了政。」

「現在的中共國，民不聊生，人不如畜，百姓掙扎在社會最底層的死亡線上，受著有史以來最高壓最殘暴的統治，紅色皇帝習近平徹底讓中國倒退到封建帝制社會，再加上共產主義這個外來幽靈的籠罩，我們實在看不到任何希望了！」

「作為一名小民，我沒有先輩們『和平，奮鬥，救中國』、『引刀成一塊，不負少年頭』的勇氣和魄力，但我也無法在邪共的暴政下苟且偷生！所以我通過大紀元給我的這個機會，鄭重聲明退出邪惡的中共黨團隊，與黑暗的邪惡勢力一刀兩斷！」

天佑說，「我明白，共產黨是太壞了，騙了我們那麼久，滿口謊言，對老百姓不好，全是為了它自己的利益，沒有想過老百姓。我退出少先隊，它做的所有壞事跟我沒有關係，我不要再被它欺騙！」

孟岩說，「邪黨不死，苦難不止，退出邪黨，擁抱陽光。」

希望早日擺脫這個污濁不堪的環境

王啟峰在中共機關裡當臨時工，他在聲明中說，「今天星期六還要加班給邪黨刷指標造假，早上到單位一上樓梯，就莫名其妙地被後面上來的人用很難聽的話罵了一句，我沒有還嘴，不過到現在心裡都很生氣。但是轉念一想是在邪黨的邪窩裡也就不足為怪了，惡黨的黨文化已經搞得到處都是戾氣。」

他還說，「現在身在賊窩沒有地方傾訴和發洩，只有先退出早年入過的邪團邪隊，抹去獸印來保平安了。希望以後不要再遇到這種邪黨裡面的半獸人和垃圾人，也希望神主早日指引我擺脫這個污濁不堪的環境！」

「我在生活中有限接觸過的法輪功學員都很和善，在邪黨的陰影籠罩下仍然堅持良知普及真相，和中共的人員相比真是天壤之別！為此我也希望法輪大法能夠造福更多蒼生，洪傳世界！希望邪黨邪國早日覆滅，迎來自由的明天！」

張銀名是一名有著30年黨齡的老黨員，他在聲明中說，「一直被中共欺騙，現在親眼目睹對法輪功的無理迫害。今天正式聲明退出中國共產黨、中國共青團、少先隊等一切中共組織。 謝謝法輪功學員的堅持。」

Cherry在退團聲明中說，「如果尖銳的批評完全消失，溫和的批評會變得刺耳。如果溫和的批評也不被允許，沉默將被認為是居心測驗。如果沉默也不再允許，讚揚不夠賣力將是一種罪行。如果只允許一種聲音存在，那麼，只有一種聲音存在就是謊言。」

文雋在三退聲明中說，「中國人的中國夢: 1. 醫生不賣藥；2. 食品不帶毒；3. 新聞不說謊；4. 教授不白痴；5. 當官不受賄；6. 城管不打人；7. 房子不強拆；8. 百姓不畏權；9. 環境不污染；10. 領導不特權。」

退黨團隊 掌控自己的命運

浙江永康陳振兵說，「以前在邪黨的黨衛軍裡服役，從內到外地被洗腦，當時學過一首歌叫『一生交給黨安排』。現在回想起來不寒而慄，為什麼我們作為一個獨立的個體，卻要把自己的身家性命交給『組織』去安排？共產黨的邪惡就在於，洗腦一個人，讓他給黨當炮灰，死了還是光榮的、是好事。這樣的組織不是邪教是什麼？」

「也難怪他們處心積慮地迫害法輪功偽造自焚事件，以及活摘器官，這樣的舉動根本就是魔鬼才會做出來的！中共對生命的漠視，對國人的殘害令人髮指！我聲明三退，把命運掌握在自己手中，不再被邪教所驅使、所『安排』！」

朱發鳳等 9人聯名發表聲明說，「中共建政以來，確實沒有做過一件真正對老百姓有利的事情，嘴上說為人民服務、人民至上，實際它把人分成三六九等，而且等級森嚴。生活在最底層的民眾根本談不上人權的，他們只有被割的份！」

「而官員高高在上、作威作福……尤其在意識形態上，對與其一念不合的就採取打壓甚至迫害，共產黨手上佔滿了血債，它的覆滅也是必然，這叫咎由自取！我們嚴正聲明：退出曾經加入少先隊組織，不給它買單！給自己選擇美好未來！」

杜惠聲明說，「昨天是所謂的『六一』國際兒童節，我住處樓下的幼兒園放了一整天《我們是共產主義接班人》《讓我們蕩起雙槳》等黨文化洗腦歌曲。共產黨如此的殘害兒童，在人生的最初階段就樹立熱愛邪黨的理念，其心可誅！共產黨又樹立起王二小、劉胡蘭、劉文學等未成年人做典型，讓孩子們小小年紀就給邪黨去送死，簡直就是反人類的行為！」

「想起小時候，一到六一就要開運動會，學校提前半個月就讓我們走隊列訓練，折磨的我們十分難受，這哪是兒童的節日？分明就是中共那些狗領導們的節日！回想起少年時代加入過少先隊共青團，就是共產黨對青少年洗腦的邪教組織，為此我聲明退出，以後不再被黨文化所荼毒！ 」

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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