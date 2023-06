馬斯克AI童年照走紅 本人幽默回應

【新唐人北京時間2023年06月05日訊】人工智能(AI)的崛起改變了各個領域,包括藝術和創意。藝術家們正利用基於人工智能的工具來生成令人難以置信的逼真圖像。世界首富馬斯克(Elon Musk)成為熱門模板。

近日,一個名為Not Jerome Powell的推特(Twitter)帳戶分享了一個帖子,引起了數百萬人的關注。該帖子貼出了一個由人工智能生成的小馬斯克的可愛照片。

照片中,小馬斯克穿著白襯衫配著棕色的背帶褲,梳著大偏分,一雙大眼睛炯炯有神,給人一種可愛的天真感覺。

BREAKING: Elon Musk was reportedly working on some anti aging formula but it got way out of hand pic.twitter.com/uvAkWI3FgT — Not Jerome Powell (@alifarhat79) June 3, 2023

這張照片還配有一個詼諧的標題:「爆料:據說馬斯克正在研究一些抗衰老配方,然而卻一發不可收拾。」

該帖子迅速獲得了關注,截至5日中午,積累了410萬次瀏覽以及5.67萬個贊。馬斯克本人也忍不住加入了這一行列,對照片作出了回應。他開玩笑地說:「夥計們,我想我可能吃太多了。」

Not Jerome Powell用一句輕鬆的評論來回應:「現在你有足夠的時間去火星了。」

許多網友回應:「好可愛。」有一位網友甚至想知道這張圖片與馬斯克小時候的照片有多接近。

一位網友說:「我希望他正在研究時間機器,因為我真的希望能發明一個!」

鑑於馬斯克的知名度超高,他的AI照片也是各種各樣,除了嬰兒照之外,他的印度新郎照也很火爆。

A midjourney art of Elon Musk in an Indian attire is going viral in India. ?? pic.twitter.com/LD1KuIAHET — DogeDesigner (@cb_doge) June 3, 2023

這張照片在社交媒體上熱傳後不久,馬斯克本人也注意到了它,並做出了回應。「我愛它,」馬斯克在推特上寫道,後面還添加了印度國旗的表情符號。

網友們也對馬斯克身著印度傳統服裝的照片紛紛留言。一個粉絲評論說:「你穿上看起來不錯。」

另一個用戶寫道:「我認為埃隆應該把他的事業轉向生活方式影響者。」

一位網友驚呼:「哇,這個看起來真的像真的一樣!」

另一位感嘆:「有一件事是肯定的:模因世界由馬斯克掌控。」

據彭博億萬富翁指數,截至6月1日,馬斯克的淨資產約為1920億美元,重新奪回世界首富的寶座。

對於推動可持續能源經濟的馬斯克來說,通過殺死牲畜來減少排放的政策是沒有用的。

一位推特用戶在6月3日發帖說:「以『氣候行動主義』的名義推動結束動物和人類的生命從根本上來說是邪惡的。愛爾蘭希望殺死200,000頭牛來應對氣候變化。」

「這真的需要停止」,馬斯克評論道,「殺死一些奶牛對氣候變化沒有意義」。

在許多西方國家,關於生態緊急情況的爭論往往歸咎為農村養殖業,許多人認為由於反芻動物大量排放甲烷,所以污染特別嚴重。

在愛爾蘭,減少甲烷排放意味著減少牲畜的數量,尤其是羊和牛,這一政策在農民中引起了極大的焦慮。在過去的幾個月裡,馬斯克一直在向農民發出支持信號,馬斯克的立場給農民極大的安慰。

