欧盟委员会发言人周一（6月5日）告诉法新社，欧盟委员会正在调查涉嫌从中国进口的欺诈性生物燃料，此前一个欧盟成员国政府提出了投诉。

“已经从市场参与者那里收到了一些可信的、被认证为与生物燃料有关的欺诈迹象，”他说。

他说，欧盟委员会“正在调查疑似的案例”，与提出指控的成员国合作。他并补充说，由于调查正在进行中，不会提供有关进口的数量。

一位知情人士称，该投诉是由德国提出的。

由植物油、农场副产品和动物脂肪等动物或植物废物制成的生物燃料，被认为比由化石沉积物制成的燃料更为环保。

委员会发言人表示，“燃料供应商在国际市场上经营化石燃料和生物燃料”，委员会“邀请参与生物燃料市场的所有经济参与者，充分配合调查并报告任何可疑活动”。

“欧盟非常重视任何欺诈指控，并将毫不犹豫地采取适当行动来保护其生物燃料市场的完整性，”他说。

生物燃料行业组织--欧洲废物和先进生物燃料协会（The European Waste-based and Advanced Biofuels Association）在上周发给欧盟委员会和德国政府的一封信中谈到了由于中国生物柴油进口到欧盟而出现的“可怕”情况。

这封信说：“最近中国生物柴油出口大幅飙升，其数量被认为具有潜在的欺诈性，这抑制了整个欧盟的生物柴油市场，”并导致工厂关闭。

这封信还表示，只有基于废料的、 “其可持续性和可追溯性是毋庸置疑的”生物燃料才应该在欧盟推广。

除非采取措施遏制对来自欧盟以外国家的可疑燃料使用自愿证书，否则“我们很快就会走上一条无可挽回地陷入欧盟工业彻底崩溃的道路”，该信函说。

（本文依据了法新社的报道。）