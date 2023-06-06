《演員夢》台北放映3場 觀眾讚好片激勵人心

【新唐人北京時間2023年06月07日訊】新世紀影視製作的電影《演員夢》，6月2日、3日在台北舉行3場放映會，很多觀眾稱讚《演員夢》是好片。有觀眾說：「看電影時鼻子都痠了，真的很感動！這是很棒的電影，能夠激勵人心（向善）。」

新世紀影視電影《演員夢》 已獲16個國際獎項

電影《演員夢》已獲國際各大電影節16個獎項，劇情背景發生在中國大陸的影視圈，主要內容講述了演員林美月在利益與藝術衝突中追求自己演員夢的故事。她在影視圈身心受到重創後，因一本神奇的寶書《轉法輪》而領悟到生命的意義。她的人生從此脫胎換骨，也感動了身邊的家人、朋友甚至自己曾經的仇人。

「演員演得很棒，很精采！」 民營企業顧問都先生感嘆，人性被物慾蒙蔽，「惟利是圖、利字當頭」思想都污染了。女主角林美月受到不公，能放下仇恨很不容易，「其實仇恨，最傷害的是自己」。

都先生說，影片中還有兩個很重要的人——林美月先生張導演跟女兒小燕子，他們不斷地在幫著林美月，「因為除了家人的愛以外，親人還要做很多的勞力付出，這是為他人服務精神」。

所以，他看完電影後體會道：「我們永遠要為他人去服務。」

「《演員夢》故事很感人」，都先生對大紀元表示，「影片可以啟發我們發揮人性本來具有的良知，不要被物慾所蒙蔽。」

他也分享，「電影感動我的部分，就是人有反省的能力。很多事情要面對真相。」「《轉法輪》是一本奇書，能夠啟發人性的光輝，可以掃除這一些（心靈的）污染。」

中華民國前駐法國代表呂慶龍對大紀元表示，戲劇反映人生，《演員夢》故事裡面各個不同的角色，他們刻畫不同的人物，這些都演得非常好。林美月從原本對人生有無限期望，沒想到跌到最低的低潮。她遭遇到這麼大的挑戰，對人生已經感到絕望。最後，她經過接觸《轉法輪》，（身心變化）出現了意想不到的效果。

呂慶龍說，因為《轉法輪》給林美月心胸的轉念，這個念轉得非常的了不起，「真、善、忍」的力量從這個地方可以看得出來。「怨跟恨她能夠放下，能夠轉念，這個就劇情效果來講的話，那個衝擊性非常的高。」

「你看到林美月展現一個大愛，這種寬容，還有對專業的尊重，是這部片最大衝擊的地方。」他說。

歷史學者呂正理表示，《演員夢》是很好的一個片子，編劇、演員、演技及內容都不錯。「我如果用一句話講，就是把『真、善、忍』全部都表現出來了，這是很好。」「我有點驚訝！因為不知道新世紀影視拍了那麼多的電影。」

新世紀影視成立以來出品包括電影長片代表作《歸途》《抉擇》，以及《演員夢》《密碼》《意外》《心願》等等超過四十部電影作品。

呂正理說，兩個女主角林美月及郭欣雨都演得不錯，觀眾看《演員夢》會有所啟發，「對於心中有恨的人，看怎麼樣可以把恨給忘掉。還有心裡面受到創傷的人，怎麼樣把創傷給忘掉，然後朝正面的方向去追求。」

新北市雙溪國小校長葉永菁說，現在社會越來越經濟自由，什麼都是向錢看，包括學校教育也這樣。如果學生就讀科系或將來的職業，能夠讓你未來賺大錢，大家可能就一窩蜂去追求，這部電影就可以映照現在的社會。她強調，「我們傳統的倫理道德其實是很重要的，學校教育可以更重視品德教育，如果大家都能夠做到『真、善、忍』，讓孩子的品德更好，這樣對社會才會更有幫助。」

葉永菁讚賞《演員夢》對人有啟發，「雖然我們在平常社會中，可能或多或少遇到不公之事，你可能覺得自己力量小而隱忍，或會想去抗議、報復，《演員夢》故事是一個很好例子，讓我們更正向去看待不公。」「那唯有每人一點一滴地正向去努力，社會才有可能改變；而不是靠法律，制度，或提出很多的政策，那不可能去改變人心。」

新北市北海岸扶輪社基隆分區助理總監、金湧泉SPA溫泉會館總經理何世吉說，他看《演員夢》時鼻子都痠了，真的很感動！這是一部很棒的電影，因為電影內容很正面，能夠激勵人心。一般電影出發點要賺錢，「但新世紀影視的電影，讓我們感受到激發人善心，不同於一般商業化電影」。

《演員夢》揭示文革「戰天鬥地」中共本質邪惡

對於《演員夢》重現文革「戰天鬥地」場景，大陸配偶張女士說，中共本質是邪惡的，她小時候曾看過文革鬥爭場景，那些學生都舉著一個小板子，手拿毛澤東的《毛語錄》。她記得當老師的爸爸，差一點就被姪女鬥倒。「現在想起來還非常可怕，所以這些情節對我來講是『心有餘悸』」。

她說，現代社會道德下滑得很厲害，林美月接觸到法輪功後放下仇恨，她相信看《演員夢》會對觀眾道德提升有很大幫助。

呂正理說，「中國大陸文革時期的上山下鄉其實有很多悲劇，外國人他們都不知道」，有人說中共官媒曾連續發文，鼓動城市青年到農村「振興鄉村」，現在中國也回到文革。

呂正理表示，因為現在年輕人失業那麼多，大家日子都很難過，習近平號召又一波的上山下鄉。「《演員夢》把上山下鄉演出來，看電影的人就知道文革的歷史真相，不想讓文革重演。」

退休公務員范女士說，這部電影實在是很棒！林美月雖然被委屈，被權勢壓垮了，但是她（看《轉法輪》改變心境）後來會原諒對方。劇中還有文革年代戲碼，看到侄子六親不認鬥爭叔叔，呈現當時中共對知識分子的打壓，大家對些反人性行為都是堅持的反對。

范女士讚賞，《演員夢》是一部能啟發人心靈很好的教育影片。「新世紀影視能夠選這麼好的題材，劇情曲折中間能夠有這麼多的轉折，我是覺得不容易。」她分享，林美月的先生對她也是真愛，小燕子也繼承父母的志向當演員，「一個家庭有這樣好的示範，就是大家都一直往善、往好的境界上去走，這樣子很棒。」

台灣新世紀影視營運長王金木表示，《演員夢》去年已經榮獲11項國際大獎，今年陸續還有5個得獎的訊息進來，這表示這部電影得到各界人士的肯定。兩位演女主角的鄭雪菲及馮曉雅都是專業的演員，他很鼓勵大家去看這部電影，要去感受一下才會了解。

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/06/06/a103726668.html