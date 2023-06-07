纽约州、多伦多和渥太华当局星期二警告居民们注意加拿大东部初夏野火烟雾造成的空气污染对健康的危害。

加拿大野火季节不寻常地提前并剧烈开始，而且温暖和干燥的状况预计会持续几个月，让加拿大今年的野火情况可能创下纪录。

加拿大几乎所有的10个省和地区都发生了火情，以魁北克省最为严重，因为雷电引发多起大火。

纽约州环保部为纽约、布朗克斯和皇后等郡县发布了健康警报。

该州建议居民考虑限制剧烈的室外身体活动，以降低不利健康影响的危险。

比邻魁北克的加拿大首都渥太华星期二上午阴霾笼罩，空气质量10+，是加拿大环境空气质量指数的最低级别，表示“危险极高”。

加拿大环保部在渥太华空气质量警报中说，“当地野火的烟雾以及魁北克省的森林野火导致空气质量恶化。”

政府气象部门说，多伦多的空气也受到污染，情况可能在本周大部分时间延续。

加拿大环保部说，野火烟雾即使浓度很低，也可能危害健康，肺病或心脏病患者以及老年人、儿童和孕妇都面临野火烟雾的更大健康危险。

加拿大外长乔美兰（Melanie Joly）星期二感谢美国、墨西哥、南非和法国派出消防队帮助灭火。

加拿大西部省份经常发生野火，但今年野火在加拿大东部迅速蔓延，迫使家庭撤离，联邦政府派出军队。

过火面积已经大约330万公顷，大约是10年平均过火面积的13倍，12万多民众已经至少被迫暂时离开了他们的房屋。

总理特鲁多在渥太华对记者说，“我要强调说，民众需要继续留意当地部门的安全忠告，包括渥太华等受到野火烟雾影响的地区。”

（本文依据了路透社的报道。）