加拿大野火煙霧瀰漫 紐約新澤西發健康警報

【新唐人北京時間2023年06月08日訊】再來看到，加拿大從五月起野火肆虐，還引發了嚴重的空氣污染問題。週二，濃煙籠罩了美國紐約、新澤西，以及康州，連自由女神都籠罩在了橘色的濃霧中。部分地區更是發出空氣危險警報。

加拿大首都渥太華的天空一片昏黃，空氣質量降為10級+，接近最差水平。

北方行動主席雅各布:「到處都是，出去就能聞到，即使只是打開窗戶幾秒鐘。」

從衛星圖片看，煙霾自北向南而來，鋪天蓋地。

初夏高溫乾燥導致幾百起森林野火，目前已經燒毀了加拿大13個省和地區、大約750萬英畝土地，部分火勢依然失控。

空氣中含煙霾顆粒濃度較高，醫生警告，對有呼吸問題的，可能造成健康危害，建議居民減少室外活動。

急診醫師霍華德 :「（煙霾）通過我們所有的呼吸道內壁，不僅會引起局部刺激，實際上還會進入我們的血液。」

加拿大環境醫師協會主席 格林:「那些無家可歸，在戶外很久的人，面臨的風險會更高。」

氣象部門表示，野火造成的空氣污染週二下午達到峰值，安大略湖對岸的紐約地區空氣質量比正常情況差三倍，紐約市及紐、新、康三州部分地區發布了空氣質量警報。這種情況還會持續幾天。

新唐人電視台記者于良、田原綜合報導

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/06/07/a103727407.html