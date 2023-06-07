加國野火導致紐約空氣質量差 健康專家有建議

【新唐人北京時間2023年06月08日訊】由於加拿大野火肆虐，霧霾席捲東海岸，美國數百萬人遭遇空氣污染。紐約和華盛頓的一些學校取消了戶外活動，機場因能見度低而面臨延誤或停飛。

根據IQAir的數據，截至6月7日，紐約市是地球上空氣質量最差的城市。

「如果暴露在紐約市目前的空氣質量下24小時，相當於吸了大約6支煙，」提供極端天氣更新的大氣科學學生麥卡錫（Colin McCarthy）在推特（Twitter）上分享說。

霧霾會導致健康問題，例如呼吸困難、眼睛灼痛、頭暈、頭痛或噁心。醫生說，症狀嚴重的人應該立即就醫。如何在煙霧空氣中保持健康，專家給出了幾點建議：

「東北部這裡的空氣質量真的很差，如果人們在戶外停留，患有哮喘或過敏症的人幾乎立即會出現問題，」新澤西州Hackensack Meridian Palisades醫療中心的肺病學家艾達卡波（Aida Capo）博士告訴CNN說。

她指出霧霾對小孩、老人和孕婦特別危險，因此，建議他們不要在戶外度過任何時間。「絕對不能在外面玩，也不能在外面鍛鍊」。如果有人很想進行戶外運動，她建議去遠離車流，沒有額外污染的地方。「因為現在，情況真的很糟糕」。

「我們確實有一些自然保護。我們的鼻毛可以保護我們免受這些顆粒的侵害。但這些都是來自野火的微小顆粒，所以這還不夠」，卡波說，建議不要在外面，但如果你想戴口罩保護自己，要確保它是N95。

如果在室內，卡波建議關上窗戶，打開空調，打開空氣過濾器。

華盛頓IMPACT DC哮喘診所的醫學主任帕特爾（Shilpa Patel）博士建議減少需要深呼吸的劇烈運動。如果必須走路，那就走路，但不要跑步或慢跑。

新澤西州貝肖爾醫療中心（Bayshore Medical Center）的肺病學專家普利斯塔斯（Adrian Pristas）博士告訴CNBC說：「所有的顆粒物和煙霧都會在周圍存在一段時間，我們對此沒有什麼辦法，只能保護自己。」

他提醒人們儘可能避免戶外活動，如果可以在家工作，他強烈建議這樣做。

此外，還有專家提醒不要使用吸塵器，這樣做可能會激起灰塵，如果你使用吸塵器，就需要更多的體力，而且你會呼吸得更重，空氣不好時應該避免這樣做。

另外，寵物吸入霧霾可能與人類同樣嚴重，可能導致咳嗽、打噴嚏和紅眼、斜視或流淚等。

更嚴重的話，一些動物可能會出現迷失方向、昏厥、抽搐、呼吸困難、虛弱或昏睡、行走不協調/無法站立、過度流涎、長時間張嘴呼吸、口腔或上呼吸道腫脹、嘔吐或食慾不振等症狀。

專家建議，寵物愛好者要注意寵物呼吸情況和眼睛發炎的跡象。如果動物確實出現症狀，應立即打電話給獸醫。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

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