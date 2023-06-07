乌克兰总统泽连斯基星期三说，在乌克兰南部卡霍夫卡大坝破裂一天后，数十万人“无法正常获得饮用水”。

泽连斯基在推特上表示，对大坝的破坏是“绝对故意的”，是俄罗斯军队所为，并进一步指责俄罗斯没有采取行动帮助生活在俄罗斯控制地区的人们应对洪水的影响。

乌克兰当局说，超过17,000人正在从第聂伯河沿岸撤离，乌克兰控制地区的大约40个城镇和村庄被淹没。

900多人从被俄罗斯占领的地区撤离。

英国国防部星期三在每日评估中说，“未来几天，大坝的结构可能会进一步恶化，导致更多洪水泛滥。”

俄乌双方都指责对方破坏了位于赫尔松以东约70公里处的大坝，该地区在俄罗斯控制之下。

在华盛顿，白宫星期二表示，它无法确定是什么造成了这座巨大水坝的破坏，但正在评估俄罗斯造成爆炸的报告。

在联合国，安东尼奥·古特雷斯秘书长表示必须停止对平民和民用基础设施的袭击。“今天的悲剧是人们付出可怕的战争代价的又一个例子，”他告诉记者。“苦难的闸门已经溢出一年多了，这必须停止。”

乌克兰和俄罗斯都要求联合国安理会召开紧急会议，双方都指责对方造成破坏。

联合国人道主义事务负责人马丁·格里菲斯在会上说，这场灾难的严重性要到未来几天才能完全认识到，但这将对乌克兰南部前线两侧的数千失去家园、生计和安全饮用水的人造成“严重和深远的影响”。

格里菲斯告诉理事会成员：“自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，卡霍夫卡水电站大坝的破坏可能是对民用基础设施造成的最严重的破坏事件。”

他重申国际人道法保护水坝等设施，因为对它们的破坏会给平民造成严重损失。

格里菲斯还对洪水冲走地雷或扩散爆炸性武器污染等进一步危及平民的风险表示担忧。

卡霍夫卡大坝为乌克兰南部的农业区和俄罗斯占领的克里米亚半岛供水，并为俄罗斯控制的扎波罗热核电站供水。

由大坝形成的卡霍夫卡水库提供水来冷却扎波罗热核电站的反应堆和乏燃料池。

国际原子能机构负责人拉斐尔·格罗西星期二表示，水库的水位在星期二全天都在下降，但该地点有备用选择，核电站的安全没有直接风险。

下个星期将前往乌克兰的格罗西说，该地点旁边的一个冷却池可以提供足够“几个月”使用的水，并呼吁各方确保冷却池“完好无损”。

俄罗斯在全面入侵乌克兰之初就夺取了扎波罗热核电站的控制权。格罗西一再强调，如果该地区的安全得不到保障，可能会发生核灾难。

（美国之音驻联合国记者玛格丽特·贝歇尔对本文亦有贡献。文中部分内容源自美联社、路透社和法新社）

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