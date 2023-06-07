龍邦 (2514-TW) 與泰山 (1218-TW) 公司派的經營權之爭在改選後仍爭議不斷，泰山公司派除向智慧財產及商業法院聲請假處分，認為選舉無效外，龍邦董事長劉偉龍強調全體董事已合法改選，且即行就任，第一次董事會將於 6 月 8 日召開，推選出新任的董事長。但泰山仍表示反對。

泰山公司 (7) 日指出，泰山大股東景勛公司對選舉過程涉及舞弊，已提出選舉無効之訴，智慧財產及商業法院訂於 6 月 19 日開庭審理，故泰山經營權歸屬，需等法院判決後才有定論。

泰山公司今天發表聲明如下：

1. 由於 5 月 31 日股東臨時會選舉結果明顯涉及舞弊，且法院 6 月 19 日即將開庭，在選舉無效之訴宣判前，泰山公司拒絕承認 5 月 31 日宣稱當選的董事與獨立董事名單，因此無法提供會議室及相關場地，供 6 月 8 日十時召開董事會之用，並呼籲龍邦公司切勿藉勢藉端、趁機聚眾，於明日至泰山公司滋事，影響公司正常運作。

2. 由於龍邦公司之幕後老闆朱國榮，是公認的「大圈仔」，曾涉及澳門運鈔車搶劫殺人案，黑道色彩濃厚，之前泰山主管已飽受龍邦的「文攻武嚇」，連假日都會收到「敬祈趨吉避凶」的電郵，為保護泰山員工人身安全，免受驚擾，泰山企業擬於 6 月 8 日當天實施居家辦公，並已向轄區警方備案，請警方在法院宣判前，加強巡邏，勿讓黑道恣意妄為。此外，亦請警方明辦是非，避免龍邦故技重施，劉偉龍於 4 月 20 日捏造獨董遭恐嚇情資，率警直闖會議室之鬧劇重演。

3. 龍邦公司聲稱，取得泰山經營權後，若獲利未超過 3.16 億，新「董事會」將不領董監酬勞；眾所周知，上市公司最重要的職責，是善盡社會責任且分派股利嘉惠股東，如依照此一標準，龍邦已四年０股利，龍邦董事會明顯有愧職守，為何不先將已領的董監酬勞全數吐出來，先回饋龍邦股東？特別是劉偉龍董事長或許更該懂得懺悔，應加倍捐出所有擔任龍邦董事長的所得，為領導無方，其子公司瑞助營造釀成桃園八德羽球館的「豆腐渣」天花板崩塌，讓台灣國際形象蒙羞謝罪！泰山在詹景超董事長的領導下，已連續六年配發現金股利，今年更將創下史上新高，配發 4 元現金股利，龍邦卻試圖在新的董事會上任後扣發，取得近 20 億元股利的支配權，與其大登廣告夸夸其談「以全體股東之權益為最優先」，劉偉龍何不清楚表態，今年的 4 元現金股利，到底發還是不發？

4. 泰山企業總經理蔡政達明知其非公司負責人，日前竟私下以泰山公司總經理名義，對外發函給公司往來之金融機構，妄自擴張自我權限，擾亂視聽，干擾公司治理，為保障五萬名股東權益與員工之工作權，避免泰山公司聲譽與信用嚴重受損，因此其職務暫由相關主管代理。

5. 泰山原簽證會計師日前主動終止委任，龍邦宣稱之事由，完全不符合事實，相信輿論與五萬名股東自有公評。